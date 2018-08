Cha mẹ ly hôn ảnh hưởng tới trẻ như thế nào / Người ly hôn dễ bị bệnh tim

Lý do thông thường vợ chồng ly hôn là vì có người ngoại tình, vì không thỏa mãn chuyện chăn gối hoặc căng thẳng tài chính. Tuy nhiên, đôi khi người ta chia tay vì những lý do thật bất ngờ, theo thống kê của Prevention:

Con đầu lòng là con gái

Ảnh: asianetindia.com

Theo dữ liệu điều tra dân số 60 năm của Mỹ, những cặp vợ chồng có con đầu lòng là con gái có tỷ lệ ly hôn nhiều hơn những cặp vợ chồng có con đầu lòng là con trai. Ngoài ra, 42% cặp “ăn cơm trước kẻng” có con đầu lòng là con trai sẽ chính thức làm đám cưới, theo một nghiên cứu của Đại học Washington. Và người ta vẫn đang thắc mắc: Như vậy, các ông bố coi trọng con trai hơn hay là cha là người quan trọng với con trai hơn, so với con gái?

Quãng đường đi làm quá dài

Khi mắc kẹt trong một đoạn đường tắc, đa số đều cảm thấy mệt mỏi, bực bội. Dành nhiều thời gian đi đường cũng khiến vợ chồng bạn mất đi một khoảng thời gian chất lượng bên nhau. Dù lý do là gì, khi bạn mất hơn 45 phút cho quãng đường đi từ nhà đến nơi làm việc mỗi ngày, bạn sẽ có nhiều nguy cơ ly dị hơn. Đó là kết quả của một nghiên cứu do các nhà khoa học Thụy Điển thực hiện và đăng trên tạp chí Urban Studies (Nghiên cứu đô thị) năm 2013. Họ đã theo dõi hàng triệu người Thụy Điển trong 10 năm và nhận thấy rằng 14% các cặp vợ chồng có một hoặc cả hai phải đi làm xa như vậy đã chia tay, trong khi chỉ có 10% các cặp vợ chồng làm việc gần nhà ly hôn.

Ly dị vì các bạn bè cũng ly dị

Khi tất cả những người bạn của mình kết hôn hoặc sinh con, chúng ta có tâm lý cũng muốn làm việc đó. Điều đó cũng tương tự với ly hôn, theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Social Forces. Bạn càng có khả năng ly hôn cao nếu những người đó càng thân thiết với bạn. 75% người tham gia nghiên cứu ly hôn có bạn thân hoặc người thân trong gia đình ly hôn, trong khi nếu bạn của một người bạn ly hôn, con số này là 33%. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng cũng có thể là tích cực: Nghiên cứu cho thấy việc giúp đỡ một người bạn hàn gắn hôn nhân của họ cũng giúp bạn cải thiện được tình trạng khó khăn trong hôn nhân của chính mình.

Người vợ bị ốm nặng

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Health and Social Behavior (Y tế và Hành vi Xã hội) theo dõi hơn 3.000 cặp vợ chồng trên 50 tuổi và phát hiện ra rằng khi người vợ ốm nặng như mắc bệnh ung thư, tim mạch, phổi, hoặc đột quỵ, hôn nhân có nguy cơ tan vỡ nhiều hơn 6% so với khi người chồng ốm hoặc cả hai cùng khỏe mạnh. Các tác giả của nghiên cứu cho rằng, gánh nặng tài chính do bệnh tật cùng với việc người đàn ông cao tuổi thiếu khả năng chăm sóc người bệnh là nguyên nhân khiến các cặp đôi già đường ai nấy đi.

Bạn là một nữ bác sĩ bận rộn

Nhiều nghiên cứu cho thấy những đòi hỏi trong công việc của một bác sĩ làm tăng nguy cơ ly hôn của bạn. Một phân tích số liệu mới đây của BMJ cho thấy dù sao các bác sĩ vẫn có tỷ lệ ly hôn thấp hơn nha sĩ, nhân viên hành chính tại bệnh viện, y tá và các luật sư. Tuy nhiên có một điều đáng lưu ý, tỷ lệ ly hôn của nữ bác sĩ làm việc trên 40 giờ/tuần là rất cao nhưng tình hình ngược lại với bác sĩ nam. Một bác sĩ nam làm việc hơn 40 giờ/tuần sẽ có ít nguy cơ ly hôn hơn so với đồng nghiệp nam làm việc dưới 40 giờ/tuần.

Vợ uống nhiều rượu bia hơn chồng

Nhìn chung, nghiện rượu và nghiện ma túy dễ dẫn đến tỷ lệ ly hôn cao, tuy nhiên con số sẽ tăng vọt nếu vợ uống nhiều hơn chồng. Đó là kết quả một nghiên cứu của các nhà khoa học Na Uy đăng trên tạp chí Alcoholism: Clinical and Experimental Research. Nghiên cứu đã khảo sát mức độ tiêu thụ bia rượu và tỷ lệ ly hôn của gần 20.000 cặp vợ chồng. Những cặp không uống, hoặc vợ chồng uống với lượng ngang bằng nhau có tỷ lệ ly hôn thấp nhất. Tỷ lệ ly hôn cao hơn một chút khi người chồng uống nhiều hơn vợ, và tỷ lệ này tăng lên gấp ba nếu người vợ uống nhiều hơn hẳn người chồng.

Cân nặng bình thường

Theo một nghiên cứu trực tuyến trên MyDivorcePapers.com nếu cân nặng của bạn bình thường, bạn có nguy cơ ly hôn nhiều hơn những người béo phì. Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 2.700 hồ sơ ly hôn và phát hiện ra 76% các cặp vợ chồng có cân nặng dưới 90 kg. Nhóm có tỷ lệ ly hôn thấp nhất là nặng trên 110 kg.

Thiếu "hormone tình yêu"

Các nhà nghiên cứu Thụy Điển tìm thấy một biến thể gene có thể khiến một người gặp vấn đề trong hôn nhân và dễ ly dị, Một số phụ nữ mang hoán vị gene này sẽ bị hạn chế khi sản sinh oxytocin, còn gọi là hormone tình yêu. Hormone này vốn được giải phóng một cách tự nhiên để thúc đẩy tình yêu, kết nối, và hạnh phúc. Phụ nữ với các biến thể gene này thường sống độc thân, gặp khó khăn trong các mối quan hệ đôi lứa, và nếu kết hôn, 50% có hôn nhân trắc trở, không thỏa mãn và dẫn đến ly hôn.

Kim Anh (Theo Prevention)