6 rắc rối tình dục phụ nữ ngại nói ra / Phái đẹp muốn gì trong khi sex

1. Bạn nhiều kinh nghiệm hơn

Một trong những lý do sát thực nhất khiến tình dục trở nên cực kỳ viên mãn khi bạn bước sang tuổi 30 đó là bởi bạn có thời gian để hoàn thiện kỹ xảo của mình. Tiến sĩ Alyssa Dweck, tác giả cuốn V is for Vagina, cho rằng điều này cực đúng. "Rất thường gặp là đến năm 30 tuổi bạn mới phát hiện ra âm vật là vùng nhạy cảm của phái đẹp".

2. Cuộc sống của bạn ổn định hơn

Vào tuổi 30, nhiều khả năng bạn đã có một mối quan hệ yêu đương ổn định (với bạn đời hoặc người yêu), điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn cảm thấy an toàn hơn trong công cuộc khám phá chuyện chăn gối.

Ảnh: medicaldaily.

3. Bạn có sự từng trải

Ở tuổi này, bạn không còn có những nỗi lo "ngờ nghệch" như của tuổi 20 nữa, chẳng hạn có mang thai hay không, làm thế nào phòng bệnh... Bạn thành thạo về các biện pháp bảo vệ an toàn và thỏa sức sáng tạo trong chuyện ấy.

4. Bạn tự tin hơn

Các nghiên cứu cho thấy đặc điểm cơ thể của chúng ta chưa được định hình cho đến tận gần 30 tuổi. Vào thời điểm này, bạn có thể dành thời gian để tìm hiểu bản thân. Bạn có thể sử dụng kiến thức đã tìm thấy để củng cố sự tự tin của mình và từ đó trao đổi các nhu cầu với bạn đời một cách tốt nhất.

5. Bạn có nhiều tiểu xảo

Dù là học hỏi trực tiếp hay xem qua phim nóng, tình dục ở tuổi 30 đa dạng như một "bữa buffet nhiều món" vì bạn có rất nhiều cách để lựa chọn, ngay cả khi với một bạn đời duy nhất. Bạn đã vượt ra khỏi những khuôn khổ thông thường và đạt tới những kỹ thuật cao.

6. Bạn có một bạn đời tốt hơn

Đàn ông tuổi 30 có sự tiến bộ đáng kể trong chuyện chăn gối. Hầu như không có những anh chàng thiếu kinh nghiệm hay "chạy bộ 30 giây đã về đích". Đàn ông tuổi 30 cũng mang tới nhiều thứ hơn cho cuộc yêu, chẳng hạn những màn dạo đầu lãng mạn, dài hơi hơn và chúng sẽ tạo ra sự khác biệt.

7. Bạn không bị ức chế

Ở tuổi 30, hầu hết mọi người đã vượt qua những điều khiến họ do dự như ở tuổi 20: xấu hổ, cảm giác tội lỗi hay mặc cảm về hình ảnh cơ thể... Tuổi 20 bạn chỉ dám nhúng ngón chân xuống hồ nước tình yêu, nhưng ở tuổi 30 bạn đã lặn ngụp tự do trong đó.

Thuận An (Theo SheKnows)