Hồi đầu đi khám, bác sĩ phát hiện chị bị viêm âm đạo do nấm, cho đặt thuốc và dặn đưa chồng đi khám. Nhưng thuyết phục thế nào chồng cũng không đi với lý do "anh có thấy ngứa ngáy gì đâu". Nghĩ có thể do cơ địa mình yếu nên mới bị bệnh nên chị cũng không ép chồng đi khám nữa.

Sau lần đặt thuốc đấy, quan hệ lại với chồng được một thời gian, chị lại thấy vùng kín bị ngứa, đau, sưng đỏ. Chị lại tiếp tục đặt thuốc, kết hợp chữa cả Đông y cho dứt hẳn. Thế nhưng vẫn không ăn thua, đến lần đặt thuốc thứ 3 không chịu được nữa chị mới nhất quyết bắt chồng đi khám. Lúc đấy mới ngã ngửa, chồng cũng bị nấm nhưng không có biểu hiện bệnh.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động Thái Hà (Hà Nội), trường hợp trên có thể là do người chồng cũng bị nấm nhưng khối lượng ít, nên không gây bệnh mà chỉ biết khi đi khám. Hơn nữa nếu cơ thể khỏe mạnh có thể tự tiêu diệt vi khuẩn nấm.

Những trường hợp chị em bị bệnh lây qua đường tình dục mà đối tác không bị như chị Linh không phải hiếm gặp.

Thấy cửa mình nổi những hạt li ti, sau lớn lên thành chùm và lan ra rất nhiều, không đau nhưng ra huyết trắng và có mùi hôi, Như (24 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội) đi khám thì biết mình bị sùi mào gà.

Nhưng cô không dám nói với bạn trai mà âm thầm tự đi chữa. Lý do là vì cô có quan hệ cùng một lúc với hai người bạn trai, nên giờ bị bệnh cũng không biết mình bị lây từ ai. "Nói ra vừa ngại lại vừa sợ nếu không đúng, người ấy lại nắm được thóp mình 'bắt cá hai tay' thì còn khổ nữa. Hậu quả là mình cứ bị sùi mào gà tái lại, đốt đến mấy lần đến phát sợ", Như chia sẻ.

Bác sĩ Dung cho biết, có thể một trong hai người bạn trai của Linh cũng bị sùi mào gà nhưng cũng giống như cô, họ tự đi chữa mà không cho cô biết. Hoặc có thể họ mang mầm bệnh nhưng không có biểu hiện bệnh nên vẫn có thể lây cho cô.

Cũng theo bác sĩ, những bệnh như: lậu, giang mai, sùi mào gà, nấm, HIV... đều là bệnh lây chủ yếu qua đường tình dục. Vì thế, khi đã có quan hệ, nếu một người mắc thì khả năng đối phương cũng mắc là rất cao. Chẳng hạn với bệnh lậu, nếu quan hệ tình dục một lần với người bệnh thì nam giới có 25% khả năng lây, ở nữ giới khả năng đó là 50%.

Chị em cũng dễ mắc các bệnh này hơn nam giới do đặc điểm bộ phận sinh dục. Mỗi tháng người phụ nữ trải qua vài ngày hành kinh, đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Âm đạo chị em lại nằm sâu trong cơ thể, có hình kiểu xếp nếp trong khi dương vật của nam giới nằm bên ngoài, có thể lộn ra để rửa sạch, bác sĩ Dung giải thích.

Tuy nhiên, không phải ai mang virus, mầm bệnh cũng biểu hiện bệnh ra bên ngoài. Rất nhiều người mang virus sùi mào gà nhưng lại không có nốt sùi. Hoặc có người sức đề kháng tốt thì cũng không biểu hiện thành bệnh nhưng vẫn có khả năng lây bệnh.

"Vì thế mới có chuyện, ba anh chàng cùng 'chơi' chung với một cô gái nhưng chỉ một người bị lây bệnh qua đường tình dục còn hai người kia thì không thấy có gì bất thường. Rất có thể một hoặc cả hai người này đã nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng. Nếu họ quan hệ với người yêu hay với vợ thì người phụ nữ có thể bị lây bệnh mà không biết", bác sĩ Dung nói.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu một trong hai người (vợ, chồng hoặc người yêu) mắc bệnh lây qua đường tình dục thì người kia cũng phải đi khám và chữa trị triệt để. Nếu chỉ chữa cho một người, còn người kia thì không điều trị gì thì chị em rất dễ bị tái phát.

Dương Vũ

* Tên nhân vật đã được thay đổi