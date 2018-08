Ngoại tình giá bao nhiêu

Hãy quên đi những cuộc cãi vã hay ngoại tình, lý do phổ biến các cặp vợ chồng ly dị là vì thói quen xấu của người bạn đời, theo một thống kê của những luật sư chuyên giải quyết hôn nhân ở Anh.

Những khó chịu hàng ngày là lý do phổ biến dẫn tới các cuộc ly hôn hơn là những lý do to tát. Theo công ty luật JMW Solicitors, trong số 300 vụ ly hôn họ giải quyết năm nay thì thói quen xấu chiếm hơn 10% các trường hợp. Như vậy, trên toàn bộ nước Anh, 13.000 cuộc hôn nhân có lẽ sẽ được cứu vãn mỗi năm nếu các đối tác chịu thay đổi hành vi của mình.

Ảnh: theguardian.

Trong số người ly hôn vì thói quen xấu, Internet là nguyên nhân khá phổ biến gây ra việc không hài lòng giữa vợ chồng về nhau. Người chồng hoặc vợ phản ánh bạn đời mình nghiện mua sắm, chát chít, đánh bạc trực tuyến hay xem sách báo khiêu dâm.

Khá đông những người khác phản ánh bạn đời của họ là người kẻ cả, trịnh thượng khi cho vợ/chồng tiền tiêu vặt, tiền làm việc nhà và thường gọi người đầu gối tay ấp của mình với biệt danh miệt thị, không tôn trọng,

Một số khác cũng tiết lộ, họ không muốn sống chung với nhau nữa vì không hài lòng với thói quen đi vệ sinh cá nhân hoặc ăn mặc xấu của đối phương. Thậm chí, một số khác vì con chó, con mèo, con ngựa của mình mà đề xuất ly hôn.

Nhưng theo Gianna Lisiecki-Cunane, một luật sư cao cấp tại JMW thì trong nhiều trường hợp vợ hoặc chồng bất đắc dĩ lắm mới đề cập đến những thói quen xấu của người bạn đời mình khi làm thủ tục ly hôn, bởi vì họ ngại bất đồng leo thang và muốn giữ hòa bình sau ly hôn.

Số liệu quốc gia nước này cũng cho thấy, lý do các bà vợ ly hôn với chồng có 54% do "hành vi quá đáng", trong khi ngoại tình chỉ chiếm 13%.

Bảo Nhiên (Theo Transitstory)