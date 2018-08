Mang bầu 5 năm vì không được hưởng tiền khi nghỉ đẻ

Nhiều nước trên thế giới đã thực hiện chương trình bảo hiểm "Trả tiền nghỉ phép gia đình" (Paid Family Leave), tức là người làm công ăn lương sẽ được trả lương tạm thời khi cần nghỉ làm việc vì hoàn cảnh gia đình, ví dụ chăm lo thân nhân bị bệnh nặng, chăm sóc trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, tới 86% các công việc ở Mỹ không thực hiện chương trình bảo hiểm này.

Để phản đối việc công nhân không được trả tiền khi họ phải nghỉ để chăm sóc gia đình, ngày 1/2 vừa rồi, tổ chức quốc gia vì phụ nữ và gia đình Mỹ National Partnership for Women and Families đã có một cách tiếp cận đặc biệt: phát hành một video trào phúng. Video nói về Lauren, một trợ lý luật sư trong một công ty luật nhỏ ở Denver quyết định giữ nguyên thai trong bụng cho đến khi cô đủ tiền nghỉ sinh, do cả cô và chồng đều không được hưởng tiền nghỉ phép gia đình. Kết quả là cô đã mang thai đến 260 tuần (5 năm).

Nữ diễn viên Sophia Bush, người đóng vai Lauren trong video cho biết, Mỹ là quốc gia phát triển duy nhất không có tiền nghỉ sinh. "Tôi nghĩ chúng ta cần phải thay đổi điều này".

Hoàng Anh