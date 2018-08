Sinh non là tình trạng bé ra đời trước 38 tuần tuổi. Vấn đề chính của bé sinh non là cân nặng thấp nên thường yếu hơn so với bé sinh đủ tháng. Một phương pháp có thể giúp bé sinh non tăng cân là massage. Cơ thể mong manh, non yếu của bé chưa sẵn sàng để sống cuộc sống ngoài cơ thể mẹ, xoa bóp sẽ cho bé sự vỗ về âu yếm, nâng đỡ giúp bé phát triển.

Các việc cần chuẩn bị:

- Chọn khung cảnh yên tĩnh với ánh sáng thật dịu.

Tư thế của bé:

- Nằm sấp hoặc nghiêng là hai tư thế tốt nhất cho bé sinh non.

- Nằm ngửa cũng được nhưng hai vai, hông, gối, bàn chân cần được nâng đỡ.

- Bàn tay của mẹ có thể thoa một ít dầu thảo mộc (tuyệt đối không dùng dầu nóng).

Cách massage cho bé:

Massage cho bé.

Phần trước cơ thể:

1. Vuốt ve nhẹ nhàng trên trán, bắt đầu từ giữa trán sang hai bên thái dương bằng 2 ngón cái.

2. Dùng lòng bàn tay vuốt và xoa nhẹ hai má, rồi lại xoa từ má xuống cằm. Tiếp tục dùng ngón tay cái vuốt nhẹ tay qua lông mày và đi xuống phía dưới mắt (vòng quanh mắt).

3. Xoa bóp phần ngực (xoa tròn bằng lòng bàn tay) và vuốt xuôi theo hai bên cánh tay.

4. Dùng hai tay tạo thành những đường tròn theo chiều kim đồng hồ quanh rốn. Nhẹ nhàng xoa xung quanh bụng và ngược lên phần trên cơ thể.

5. Nhấc lần lượt từng cánh tay bé lên và xoa bóp theo chiều dài tay từ vai xuống bàn tay. Sau đó, dùng một bàn tay để bóp nhẹ cánh tay bé từ bả vai xuống đến cổ tay.

6. Xoa bóp bàn tay và nắn nhẹ, rồi xoay lần lượt từng ngón tay.

7. Lặp lại các động tác như trên với cánh tay bên kia. Tiếp đó chuyển sang chân, nắn bóp từng cẳng chân nhẹ nhàng để giúp lưu thông máu dễ dàng hơn.

Phần sau cơ thể:

1. Để trẻ nằm sấp rồi nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng. Xoa tròn khắp lưng bé rồi dùng hai tay xoa từ bả vai dọc sang hai cánh tay.

2. Đặt 2 bàn tay đối nhau đẩy nhẹ từ giữa lưng ra 2 bên ngược chiều nhau (tay trái đẩy từ giữa lưng ra hông phải, tay phải đẩy từ giữa lưng ra hông trái của bé).

3. Xoa bằng lòng bàn tay từ từ khắp vai, xuống mông, đùi, bắp chân.

4. Dùng hai tay thay nhau để vuốt dọc sống lưng bé, bắt đầu từ đốt sống cổ đến đốt xương cùng. Sau đó, lướt nhẹ xuống hai chân. Gập đầu gối bé rồi tiếp tục xoa bóp hai bàn chân.

5. Dùng các ngón tay xoa bóp quanh xương mắt cá hai chân bé.

6. Xoa gót chân bằng một tay và dùng ngón cái của bàn tay kia để xoa ngược lên lòng bàn chân bé.

7. Việc xoa bóp đối với các ngón chân cũng tương tự như với ngón tay, nắn bóp, kéo và xoay lần lượt từng ngón. Kẹp bàn chân bé giữa hai tay bạn và giữ nhẹ trong vài giây. Sau đó, lật người bé lại.

8. Xoa bóp từ bàn chân ngược lên đùi, vòng qua xương cùng rồi xuống chân bên kia.

Trong lúc tiến hành, bạn có thể hát nho nhỏ (hoặc mở nhạc êm dịu không lời) cho trẻ nghe trong một không gian yên tĩnh, điều này sẽ giúp trẻ thư giãn hoàn toàn.

Những điều lưu ý:

- Tốc độ xoa bóp chậm là thích hợp với trẻ có tình trạng tăng kích thích.

- Tốc độ xoa bóp hơi nhanh sẽ có lợi cho trẻ giảm trương lực cơ.

- Không xoa bóp trên đầu.

Trẻ có thể phản đối việc xoa bóp, hãy ngưng lại nếu bé có các dấu hiệu sau:

- Nhíu mày, nhăn nhó.

- Tiểu tiện.

- Quay người đi.

- Đột ngột xòe bàn tay.

- Giật mình.

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Đức Thường