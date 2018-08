Vụ thảm sát cướp tiệm vàng tại căn nhà 3 tầng, nằm trên con phố sầm uất của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, làm 3 người chết hôm 24/8, đã khiến nhiều gia đình lo lắng. Không ít người bắt đầu lý giải trộm vào nhà bằng cách nào, nhất là khi nhìn thấy những bức ảnh ghi lại kiểu thiết kế cửa nhà tiệm vàng theo mốt kính tràn không có song, cả ban công cũng tương tự.

Vụ án được cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng kẻ gian đã trèo lên cột điện để đột nhập ngôi nhà. Trong trường hợp này, chính những yếu tố thiết kế của căn nhà 3 tầng như: nằm gần cột điện, lan can khá thấp, lại có nhiều khe thông gió lớn có thể đã vô tình tiếp tay cho kẻ xấu đột nhập.

Không riêng gì vụ án mạng ở tiệm vàng trên, rất nhiều vụ trộm xảy ra do lỗi thiết kế có khi rất nhỏ của công trình. Không ít người bàng hoàng nhận ra những sơ hở dẫn đến tính không an toàn của nhà phố, cần phải điều chỉnh.

Mới đây nhà của chị Dung, ngụ quận Tân Bình, TP HCM, bị trộm đột nhập vào lúc nửa đêm thông qua ban công. Do cửa sổ nhà chị không có song sắt nên khi gia đình say ngủ, kẻ gian dễ dàng trèo vào nhà và khuân đi không ít đồ đạc quý giá.

"Có thể vì không tìm được chìa khóa cửa nên tên trộm lấy laptop, điện thoại di động và tiền mặt để trong túi xách. Sau lần đó, nhà tôi lập tức gắn song sắt cho tất cả các cửa sổ và sửa lan can. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ”, chị Dung kể lại.

Căn nhà 3 tầng - nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Hà Anh.

Do đặc thù nhà phố nằm san sát nhau nên kẻ trộm thường đột nhập hoặc đào tẩu khi bị phát hiện, từ nhà này sang nhà khác. Điển hình là trường hợp của chị Linh, ngụ quận Bình Tân, TP HCM. Kẻ trộm lẻn vào nhà chị qua thông qua mái tôn ở tầng trệt. Khi tên trộm vào được trong nhà, may thay người hàng xóm kịp thời phát hiện và truy hô cả xóm vây bắt. Tuy nhiên, lúc mọi người bao vây ở bên dưới, tên trộm đã lên sân thượng và leo qua nhà khác bỏ trốn.

"Nếu bọn trộm có thể lẻn vào hết nhà này đến nhà khác rồi thoát được thì không chỉ một mình tôi bị nguy hiểm mà cả xóm đều không được an toàn", chị Linh cho hay.

Trao đổi với VnExpress.net về thiết kế nhà sao cho đảm bảo an toàn đối với tình trạng trộm cướp, Giám đốc Công ty Indochine Engineering Việt Nam, Lê Ngọc Hồ đưa ra lời khuyên, khi xây một nhà phố hay công trình thì đều phải tuân thủ khoảng lùi (setback) từ chỉ giới đường.

Theo ông Hồ, một tình huống thường gặp là ở các căn nhà nơi phố thị, chủ nhà chỉ tuân thủ khoảng lùi ở tầng trệt nhưng đều nhô ra ở ban công những tầng trên. Đây là một dạng cơi nới tưởng chừng như lỗi rất nhỏ nhưng vô tình lại trở thành điểm yếu của căn nhà. Do đó hầu như tất cả ban công đều nằm sát với cột điện và vô tình chung tạo điều kiện cho kẻ xấu xâm nhập.



Phần lớn các cánh cửa, cửa sổ, lam gió ban công đều dùng kính và quên khóa (hay mở để thông thoáng). Một khi trộm đã xâm nhập lên ban công rồi thì việc phá cửa không khó khăn gì.

Kiểu thiết cửa kính tràn không chấn song, ban công cũng tương tự, lam thông gió như bậc thang... của ngôi nhà xảy ra án mạng tại Bắc Giang hôm 24/8, được giới xây dựng, kiến trúc đánh giá là điểm yếu đối với tệ nạn trộm cướp. Ảnh: Hà Anh.

Trưởng ban chất lượng Tổng hội xây dựng Việt Nam Trần Chủng cho rằng, người dân ở nhà phố hay nhà cao tầng cần phân biệt rõ hai khái niệm: an toàn sức khỏe tính mạng và an toàn an ninh.

Theo đó, an toàn sinh mạng sức khỏe, liên quan đến yếu tố kỹ thuật và thiết kế nhằm tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc cho trẻ em và người lớn. Điều này bắt buộc nhà phố hay nhà cao tầng phải tuân thủ các quy chuẩn về xây dựng: khoảng lùi của căn nhà tính từ chỉ giới đường, nếu nhà phố nhiều tầng thì phải lùi sâu hơn nhà trệt, chiều cao của lan can, cửa sổ phải có song dọc, lam gió phải tuân thủ theo đúng quy định về kích thước và cách lắp đặt.

An toàn an ninh liên quan đến công tác bảo vệ tài sản, đòi hỏi tính cảnh giác và tăng cường bảo vệ của chủ nhà đối với tài sản của mình. Điều này liên quan đến các thiết bị bảo vệ như: khóa cửa, hệ thống chống trộm và ý chí chủ quan của chính chủ nhà cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

"An toàn bên trong nhà ở liên quan đến nhiều yếu tố nhưng điều quan trọng nhất là chủ nhà phải cảnh giác tối đa", ông Chủng nhận định.

Không phải tất cả những lỗi thiết kế của nhà phố đều tiếp tay cho trộm cướp. Phần lớn trường hợp chính sự lơ là, mất cảnh giác của chủ nhà đã khiến cho những phi vụ trộm cướp trót lọt.

Ví dụ như câu chuyện anh Lâm, ngụ quận 3, TP HCM, bị kẻ trộm dọn sạch nhà với thủ đoạn cực kỳ chuyên nghiệp và liều lĩnh. Như thường lệ, hôm ấy gia đình anh đi làm hết, khóa cửa nhà. Giữa ban ngày, bọn trộm giả trang thành công ty chuyển nhà ngang nhiên đến nhà anh Lâm để cắt khóa và lấy hết đồ đạc tài sản trong nhà trước mắt hàng xóm mà chẳng hề có ai nghi ngờ. Ai thắc mắc thì nhận được câu trả lời là gia chủ đang chuyển nhà.

Trường hợp của anh Lâm, công an kết luận là có một nhóm trộm chuyên nghiệp đã theo dõi nhà anh một thời gian dài để nắm lịch hoạt động mới dám hành động liều lĩnh như vậy.

Trung Tín - Huy Đức