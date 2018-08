Máy hâm sữa 3 cấp độ của Fatz cũng là một gợi ý hoàn hảo cho mẹ. Sản phẩm có ưu điểm hâm nóng bình sữa hoặc thức ăn cho bé một cách nhanh chóng với 3 cấp độ nhiệt từ 35 độ C cho đến 85 độ C. Máy làm bằng nhựa an toàn, không BPA, thiết kế trang nhã, bền, đẹp.