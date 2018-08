Nhóm chuyên gia từ California, Mỹ, đã tìm hiểu 800 thai phụ và mức độ tiếp xúc của họ với điện từ trường (sinh ra từ các sản phẩm gia dụng nói trên hoặc từ đường băng). Tiếp đó, họ theo dõi các em bé được sinh ra cho đến năm 13 tuổi, và tình trạng mắc hen suyễn của các em nhỏ này. Kết quả là, những em bé có mẹ tiếp xúc nhiều với điện từ trường năng lượng cao trong thai kỳ thì có nguy cơ hen suyễn cao gấp 3 lần. Nhóm nghiên cứu tin rằng phát hiện này có thể lý giải một phần tại sao tỷ lệ mắc hen suyễn tăng vọt ở trẻ em trong vài thập kỷ trở lại đây. Đây cũng là lần đầu tiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng việc sử dụng máy sấy tóc, lò vi sóng hoặc thậm chí sống gần đường dây điện cao thế trong khi mang thai có thể dẫn đến bệnh hen suyễn. Trước kia, các nghiên cứu cũng từng chỉ ra rằng năng lượng điện từ có thể gia tăng nguy cơ sảy thai và một vài loại bệnh ung thư. Đường dây điện cao thế là nguồn phát điện từ trường nguy hiểm. Một vài chuyên gia đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận phát hiện mới này, và chỉ ra rằng có rất nhiều nguyên nhân khác có thể gây hen suyễn. Tuy nhiên, nhóm tác giả khẳng định, nguy cơ này không thể bỏ qua. Họ cũng kêu gọi các bà bầu giảm sử dụng máy sấy tóc, lò vi sóng, máy hút bụi, quạt và cả máy xay cà phê, hoặc ít nhất cũng tránh xa chúng. Tiến sĩ De-Kun Li, từ cơ quan nghiên cứu ở Oakland, California, cho biết: "Thông điệp ở đây là tiếp xúc với điện từ trường là không tốt, và chúng ta cần chú đến những ảnh hưởng tiêu cực của nó với sức khỏe". Phát hiện vừa được công bố trên tạp chí Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. T. An