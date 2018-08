3 tuần trước, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tiếp nhận một bà mẹ trẻ, vừa đẻ non. Nhưng chỉ ít ngày sau, người mẹ biến mất, khiến em bé bơ vơ một mình, được y bác sĩ ở đây chăm sóc trong 12 ngày. Bệnh viện đã tìm cách liên lạc với gia đình, đề nghị đón em bé về. Tuần trước, người mẹ trẻ cùng người thân trong đình quay trở lại xin được nhận con.

Người mẹ này sinh năm 1999, tên Quàng Thị Thu, dân tộc Thái và sống tại một vùng núi khó khăn của huyện Sốp Cộp (Sơn La). Cô vừa học hết lớp 12.

Chiều 3/10, Thu và con được xuất viện, song mọi thủ tục đều do thành viên hội từ thiện làm giúp. Cô gái trẻ chạy ra, chạy vào pha sữa, lấy tã bỉm, còn việc cho bé ăn vẫn do một người khác làm giúp. Khuôn mặt dễ nhìn và non nớt của cô luôn cúi xuống khi nói chuyện.

Thu kể, sự việc xảy ra hôm 8/9, khi cô đang bắt xe xuống Hà Nội kiếm việc. Tới huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thì lên cơn đau bụng dữ dội. Nhờ sự giúp đỡ của hành khách trên xe, cô được vào bệnh viện huyện và sinh sau đó chỉ 15 phút.

Bé Tâm, con của Thu khi sinh được 1,4 kg. Sau hơn 20 ngày em được 1,8 kg.

"Em định xuống Hà Nội làm việc khoảng hai tháng, kiếm một chút tiền thì sẽ về nhà. Bố mẹ không biết chuyện em có thai. Sinh bất ngờ thế này, em sợ bị bố mẹ mắng và không có tiền đóng viện phí. Sinh xong, em chỉ còn 300 nghìn trong người, không dám ăn gì, mà toàn y bác sĩ mua cơm hộ", cô kể.

Thu cũng tâm sự "em không bỏ con đâu, chỉ muốn về nhà lấy tiền rồi quay lại bệnh viện", dù cô không hề tính tới việc nếu để bé ở lại viện thì ai sẽ chăm.

Theo chị Uyên, thành viên một hội từ thiện đã giúp đỡ chăm con Thu, không có chuyện cô gái trẻ bỏ rơi con. "Em ấy chỉ về nhà nói sự thật với bố mẹ và xin tiền. Cách đây một tuần, bố mẹ em ấy đã xuống đây, chỉ mang được một số tiền ít ỏi vay mượn từ nhiều nhà ở bản. Họ thậm chí còn không nói sõi tiếng Kinh", chị Uyên cho biết.

Thu (bộ đồ màu hồng) tiếp nhận các đồ nhà hảo tâm cho trước khi xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, cho biết, bé Quàng Thị Tâm vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, rối loạn đông máu, phản xạ sơ sinh không có và chỉ nặng 1,4 kg.

"Chúng tôi điều trị tích cực, điều dưỡng trông 24/24 giờ. Bé phải nuôi dưỡng tĩnh mạch 16 ngày, đến ngày thứ 17 mới ăn được, mỗi lần chỉ được một ml", bác sĩ Dương cho hay.

Hiện tại sức khoẻ của bé đã ổn định, tăng lên 1,8 kg. Ngày xuất viện, Thu tâm sự cô sẽ ở lại nhà của một thành viên trong hội từ thiện để tiện theo dõi sức khoẻ con, đến khi ổn định hoàn toàn mới về quê.

"Em mong con ăn tốt và khoẻ mạnh", cô gái trẻ bế con vẫn còn ngượng nói.

Phan Dương

* Tên nhân vật đã thay đổi