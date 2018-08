Cậu bé chơi và ngủ cùng với bầy dê, không biết nói, ăn hoặc sử dụng bô. Irina Bochkova, giám đốc cơ quan cơ quan an sinh xã hội ở địa phương này, cho biết trên The Sun: "Khi chúng tôi bước vào, Sasha ngồi trong một căn pòng lạnh lẽo như băng, không quần áo. Mẹ của bé không có ở đó". "Thật sự là bẩn thỉu, hôi thối và lạnh không tưởng nổi trong căn nhà đó. Chúng tôi đã cuốn lấy bé và đưa ngay đến bệnh viện thành phố. Bác sĩ nói vì cậu bé sống hoang dã như vậy nên não không phát triển bình thường". Cậu bé chỉ nặng bằng 1/3 trẻ bình thường. Bác sĩ chăm sóc em cho biết: "Bé từ chối ngủ trong cũi. Bé cố gắng chui xuống dưới và ngủ ở đó. Cậu cũng rất sợ người lớn". "Bé cố gắng bẻ gẫy mọi thứ mà nó nhìn thấy - từ cửa sổ, đồ đạc... Bé không nói được, cũng không biết cầm thìa. Bé không hề có ý niệm xem làm gì với đồ chơi". Người mẹ 40 tuổi của em đã bị tước quyền nuôi con. T. An