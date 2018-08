Ảnh minh họa: wp.

1. "Mẹ biết con thích kem nhưng ăn nhiều sẽ viêm họng đấy"

David Walsh (tác giả cuốn No: Why kids - of all ages - Need to hear it and ways parents can say it - Tạm dịch Cách cha mẹ nói ‘không’ với con) gợi ý, phụ huynh không nên cho phép bé ăn vặt liên tục, nhất là những món như kem, kẹo, bánh... Thay vào đó, có thể thay thế bằng một món tốt cho sức khỏe hơn là sữa chua.

“Tránh hứa ‘Mai con sẽ được ăn kem’”, tiến sĩ David cho biết. Bởi vì các bé ở tuổi lên 2 chưa thể hiểu rõ khái niệm thời gian nên bé không biết chính xác lúc nào mới được ăn kem. Hầu hết các bé đều muốn có ngay những gì bé thích. Vì thế, cha mẹ nên cương quyết nhưng bình tĩnh từ chối bé, giải thích cho bé: “Mẹ biết con thích kem nhưng ăn nhiều sẽ viêm họng đấy”. Sau đó cho bé một món khác thay thế. Bằng cách này bé vẫn được ăn vặt nhưng theo cách tốt hơn.

2. "Thực phẩm để ăn, không phải để ném"

Bé ở tuổi chập chững có xu hướng thích chơi với thức ăn vì có thể vẫn còn no từ bữa trước đó. Thay vì quát mắng khi bé quăng mì hay phômai xuống sàn nhà, bạn nên mang bát (đĩa) đựng đồ ăn cho bé đi và giải thích cho bé biết lý do không được ném thức ăn.

Tương tự bạn có thể dùng cách này khi không muốn bé nhảy trên giường: “Giường để ngủ, không phải để con nhảy đâu”.

3. "Con muốn gì thì phải nói ra, không được đánh"

Đây là mẹo dạy con khi bạn thấy bé đang “bạo lực” với em của bé hay với người khác. Khả năng hiểu lý do vì sao không được đánh người khác ở bé mới biết đi là rất hạn chế. Do đó ngay khi bé “gây hấn”, bạn cần ngay lập tức ngăn bé lại rồi nói, bằng giọng nghiêm túc nhưng bình tĩnh, những gì bạn mong bé làm.

Trong nhiều trường hợp, bé “bạo lực” là vì đang thất vọng hoặc tìm kiếm sự chú ý. Bạn có thể gợi ý để các bé ôm nhau nhằm trau dồi tình cảm, giúp bé nguôi ngoai khi bé đang tức giận hoặc yêu cầu bé bộc lộ cảm xúc phù hợp khi bé không hài lòng (cùng bé gọi tên và nhận diện cảm xúc khi đang tức giận).

Theo Mẹ và Bé