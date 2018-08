Tết Nguyên đán là dịp để mọi thành viên gia đình tề tựu đông đủ, cùng nhau làm những việc ý nghĩa.

Trang trí nhà cửa

Dọn dẹp nhà cửa trước năm mới từ lâu đã trở thành thói quen của người Việt, bởi không ai muốn đón một cái Tết trong căn nhà bừa bộn. Quét mạng nhện, sắp xếp lại đồ đạc, thậm chí có thể thay đổi vị trí của một số vật dụng (ví dụ như vị trí tranh, bàn ghế…) để ngôi nhà có một diện mạo mới khiến tổ ấm quen thuộc trở nên mới lạ. Ngoài ra, một bình hoa tươi cũng giúp ngôi nhà thêm sức sống và rực rỡ hơn. Dịp này, nhiều gia đình còn sơn màu mới để ngôi nhà tươi trẻ. Các màu sắc mang lại may mắn ngày Tết như đỏ tươi, vàng ánh kim, xanh lục... được nhiều người ưa chuộng.

Trang trí nhà cửa đón may mắn trong năm mới.

Làm đẹp

Đón năm mới với một diện mạo mới sẽ giúp mọi người có một tinh thần thoải mái, vui vẻ, sẵn sàng đón nhận những điều may mắn.

Bạn có thể thay đổi tóc cũ, có thể chỉ đơn giản là cắt tỉa lại cho gọn hay thay đổi một kiểu hoàn toàn mới. Dù bận rộn chuẩn bị cho những ngày Tết, chị em cũng đừng quên chăm sóc làn da. Không cần đến thẩm mỹ viện hay spa, phái đẹp có thể tự đắp mặt nạ bằng trái cây ở nhà hay sử dụng kem dưỡng da. Mỗi ngày dành một chút thời gian cho việc làm đẹp, chị em sẽ có một cái Tết xinh đẹp, rạng ngời.

Quà Tết

Quà Tết không chỉ là vật chất mà còn mang nhiều ý nghĩa về tinh thần, nó thể hiện sự quan tâm của bạn với người thân, bạn bè, đôi khi nó thể hiện những thành tựu bạn đã đạt được trong suốt một năm. Không cần phải quá đắt tiền nhưng món quà phải thực sự có ý nghĩa với người nhận tùy vào thẩm mỹ từng người và sự thân quen giữa bạn và họ.

Vào ngày Tết, những món quà là “đầu câu chuyện” để chúc một năm mới bình an, hạnh phúc. Nếu là những người thân quen, bạn có thể tặng những món quà gần gũi, như tặng mẹ những vật dụng trong gia đình giúp căn bếp trở nên ấm cúng và tiện nghi hơn; tặng bố một cành đào thật đẹp; mừng tuổi ông bà vài hộp trà thật ngon… Tết còn là ngày của sự gặp gỡ bạn bè, thăm hỏi họ hàng do đó những món quà mang đến sự tươi vui, lịch sự. Saigon Special mang đến sự may mắn và tinh tế với bao bì mới màu xanh bắt mắt, cùng dải lụa đỏ sang trọng mang đến "Lộc xuân, vạn đỏ" cho cả năm.

Đoàn tụ gia đình

Người Việt quan niệm Tết Nguyên đán là dịp báo hiếu cha mẹ, thành kính tưởng nhớ tổ tiên, gia đình đoàn tụ. Sau cả năm làm việc, Tết chính là khoảng thời gian để mọi người cùng nhau ngồi lại xem một năm đã qua. Nếu đang ở xa, bạn nên sắp xếp kế hoạch về quê, mua vé, chuẩn bị mừng tuổi ông bà, thăm cha mẹ. Những năm gần đây, nhiều người tranh thủ dịp Tết đưa cả gia đình đi chơi, du lịch để tự thưởng cho một năm vất vả đã qua. Điều này cũng giúp tình cảm cả gia đình gắn bó hơn.

Làm bánh Tết

Bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu, giò chả, mâm ngũ quả... là những thứ không thể thiếu để làm nên hương vị Tết truyền thống trong một gia đình Việt. Trên bàn thờ tổ tiên mỗi gia đình đều có cặp bánh chưng thể hiện để lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà và trời đất.

Mâm cỗ Tết

Cuộc sống hiện đại và bận rộn, mâm cỗ Tết ngày nay giản tiện, đa dạng hơn nhưng không thể thiếu những món ăn truyền thống như nem rán giòn rụm, giò thủ sần sật, tôm nướng ớt cay… và chút men bia. Xem thêm tại đây

Mai Thương