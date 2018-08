Sau một năm vất vả mưu sinh, Tết là thời gian để mọi người trong gia đình, anh em, bạn bè đoàn tụ. Bia trở thành thức uống có mặt khắp các bàn tiệc. Cánh đàn ông thường vì ham vui mà nâng cốc một cách vô tội vạ, thậm chí còn thi nhau đo tửu lượng để chứng tỏ bãn lĩnh nam nhi. Không ít người rơi vào tình trạng say khướt suốt ngày Tết, rượu vào lời ra làm mất hòa khí anh em, bạn bè.

Dưới đây là một số cách giúp bạn hạn chế tình trạng không còn tỉnh táo sau khi dùng rượu bia.

Ăn lót dạ trước khi uống

Thay vì để bụng đói trước khi rời khỏi nhà, bạn nên ăn lót dạ bát cơm, ổ bánh mì hoặc một số loại thức ăn khác nhằm làm chậm mức hấp thu rượu. Bạn cũng có thể uống ít sữa tươi hoặc dùng một hộp sữa chua vì trong sữa có chứa rất nhiều chất keo thực vật làm chậm quá trình hấp thu rượu.

Hoa quả cũng hữu dụng trong trường hợp này, vì chúng chứa rất nhiều nước giúp giải rượu. Có thể uống một ly nước cam, chanh vì nó sẽ giúp giải rượu rất tốt, hạn chế tình trạng say xỉn.

Phải tự biết lượng sức mình

Tửu lượng của mỗi người khác nhau, tùy theo cân nặng, thể trạng, tuổi tác, giới tính. Do vậy, khi uống phải xác định trước cho mình ngưỡng an toàn cần thiết để biết điểm dừng đúng lúc. Thông thường, ngưỡng an toàn khi uống bia (nồng độ 4%) là 300-350ml (1 lon), rượu sâm panh (nồng độ 11%) khoảng 150-200ml và rượu màu có mùi (nồng độ 17-20%) khoảng 50ml.

Bạn nên biết tự lượng sức mình và uống bia có trách nhiệm, nhất là trong dịp Tết.

Sau khi xác định được khả năng của mình, đấng mày râu nên khéo léo biết cách từ chối để không làm hỏng cuộc vui đồng thời đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bản thân.

Trong khi uống không nên uống liên tục mà nên tranh thủ ăn thêm thức ăn và uống thêm nước lọc để làm giảm nồng độ cồn trong dạ dày. Điều này cũng giúp cơ thể có thời gian đào thải bớt chất cồn ra khỏi người.

Không nên pha trộn các loại rượu bia, nước ngọt vào nhau

Nhiều người có thói quen pha trộn các loại rượu bia vào với nhau. Đây là cách làm dễ khiến bạn bị đánh gục trên bàn nhậu hơn. Hãy chọn một loại thức uống khiến bạn cảm thấy dễ chịu nhất khi uống để có thể "chiến đấu" được lâu hơn và không bị đau đầu sau cuộc nhậu. Bạn cũng không nên pha nước ngọt có gas vào thức uống có cồn vì phản ứng tạo bọt khí sẽ làm đẩy nhanh quá trình hấp thụ rượu bia vào trong máu.

Lưu ý tới tác hại của việc uống quá nhiều rượu bia

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) trong năm qua, Việt Nam là nước đứng đầu khu vực và đứng thứ 3 châu Á về tiêu thụ bia. Một thống kê khác cho thấy 40% bệnh tật đến từ việc uống quá nhiều rượu bia.

Hàng năm, sau kỳ nghỉ Tết, Bộ Giao thông lại đưa ra các con số về tai nạn giao thông, có đến 60% vụ nghiêm trọng đều do bia rượu, 25% trong số đó đã tử vong.

Khi để ý tới những con số này, tự bản thân mỗi người phải ý thức được tác hại của việc quá chén và tìm cách bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho bản thân mình.

Để có được cái Tết sum vầy trọn vẹn, mỗi cá nhân nên nâng cao ý thức của mình khi nâng cốc. Hãng bia có lượng tiêu thụ lớn trên thế giới - Beck’s đã phát động chiến dịch “Uống có trách nhiệm”. Trách nhiệm này không chỉ là cho bản thân, gia đình, mà còn là để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

N.Loan