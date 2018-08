Tránh cho bé quá nóng khi mặc đồ mùa đông

Mặc cho bé vào mùa đông lạnh giá sao cho đủ ấm mà không làm con khó chịu là nỗi lo của không ít bà mẹ. Hơn nữa, bé còn nhỏ thì chẳng thể nói cho bạn biết khi nào bé khó chịu, quá lạnh hay quá nóng. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn biết cách mặc cho con phù hợp nhất trong những ngày lạnh giá:

Thêm một lớp so với mẹ

Hãy mặc cho con bạn vừa ấm như khi bạn mặc cho chính mình, sau đó thêm một lớp nữa. Chẳng hạn, nếu bạn mặc một chiếc sơ mi, thêm một áo len mỏng, phần dưới diện quần jean thì hãy mặc cho bé một bộ đồ liền thân dài tay, một áo sơ mi, áo khoác mỏng có mũ hay áo len và quần. Nếu bạn mặc áo khoác dày, hãy mặc cho con bộ áo liền quần bằng bông thật ấm ra ngoài, ở bên trong có áo cotton và len, hoặc ủ thêm 1-2 lớp chăn.

Mặc nhiều lớp mỏng hơn là một lớp dày

Hai lớp đồ là vừa với bé nếu trẻ ở trong nhà cả ngày. Bắt đầu với một bộ đồ body hay áo liền quần bằng vải cotton và thêm một bộ đồ bằng vải bông, nỉ có kèm mũ và tất chân. Nếu bạn mặc quần, áo rời cho con, nhớ là đồ phải đủ dài để che kín cơ thể bé, đồng thời đi tất kín toàn bộ phần chân.

Ảnh minh họa: Babycouture.

Mặc cho con khi ngủ

Giữ ấm vừa phải cho con lúc ngủ đặc biệt quan trọng. Thực tế, để bé hơi lạnh còn hơn mặc cho trẻ quá ấm: Trẻ ngủ tốt hơn khi cảm thấy thoải mái và các bé bị ủ quá nhiều có nguy cơ đột tử sơ sinh lúc ngủ cao hơn. Quan trọng là, hãy giữ ấm cho con vừa phải so với nhiệt độ phòng. Hãy cho bé mặc bộ đồ áo liền quần hay túi ngủ hoặc quấn chăn bằng cotton để trẻ khỏi hở bụng, lưng khi co người hay xô lệch do di chuyển... Hãy kiểm tra phần cổ của con để xem bé có ra mồ hôi vì quá nóng không.

Nếu con ngủ chung với bố mẹ, hãy mặc cho bé ít hơn

Nếu bé ngủ cùng giường với bạn, con sẽ nhận được nhiệt tỏa ra từ cơ thể bạn và vì vậy không cần mặc cho trẻ quá nhiều lớp như khi cho con nằm trong cũi một mình. Một bộ áo liền quần dài tay là đủ khi con được ủ ấm trong vòng tay mẹ.

Hãy sờ vào ngón chân con và bụng con

Một cách giúp bạn xác định bé đã đủ ấm hay chưa là cảm nhận ngón chân và vùng bụng của bé. Khi sờ thấy ngón chân của con hơi mát nhưng không lạnh còn vùng bụng hơi ấm là vừa phải. Nếu cả ngón chân lẫn bụng bé đều ấm sực thì có lẽ con đã được mặc quá nhiều đồ. Nếu bụng bé mát có nghĩa là con bạn chưa đủ ấm và cần được mặc thêm lớp nữa.

Đừng quên mũ, bao tay, khăn cho con

Chiếc đầu và hai bàn tay nhỏ xinh của con bạn cũng cần được bảo vệ khỏi cái lạnh. Một chiếc mũ ấm áp trùm tai và có đai qua cằm là lựa chọn thông minh. Nếu tay con hở ra, hãy đeo loại bao tay mềm mại cho bé. Một số loại đồ áo liền quần cho trẻ nhỏ có sẵn bao tay cũng rất tốt cho trẻ.

Che chắn xe đẩy bằng nilong nếu loại xe bạn mua không có sẵn. Ảnh: Mom365.

Che chắn xe đẩy cho bé

Cho trẻ ra ngoài trời để đi dạo, tận hưởng không khí trong lành vẫn rất cần thiết, dù trong thời tiết lạnh. Để tránh gió hay sương buốt và giảm hơi lạnh, bạn có thể dùng nilong che chắn cho chiếc xe đẩy. Hãy chừa khoảng trống như chiếc cửa sổ để bé hít thở khí trời và ngắm nhìn xung quanh.

Vương Linh (Theo Mom365)