Chồng hay kể xấu chuyện nhà với người yêu cũ / Các giai đoạn thú vị của hôn nhân

Em và anh ấy quen nhau gần một năm thì cưới. Quãng thời gian đó anh đang khủng hoảng kinh tế, không hẳn quá nghèo nhưng nói chung không có gì trong tay. Em lúc đó đang là nhân viên một công ty tư nhân, tài chính không quá nhiều nhưng vì yêu anh em đã nghỉ việc về quê mở cửa hàng, đưa anh ấy về quê để xa đám bạn xấu, giúp anh học cách kiếm và quý trọng đồng tiền. Em luôn cố gắng để anh ấy có một cuộc sống tốt nhất. Sau một năm quen rồi yêu và ở quê 4 tháng, anh ấy ngỏ lời muốn cưới và em đồng ý. Hiện chúng em cưới được 7 tháng rồi, về lại Hà Nội sống và làm việc. Anh ấy có điều kiện gần bạn bè hơn.

Sau lần em nói nặng lời với bạn anh và vợ chồng giận nhau, anh ấy có những biểu hiện lạ như là thay đổi mật khẩu Facebook, mật khẩu điện thoại, nhắn tin thì lén lút và trong danh bạ điện thoại xuất hiện số điện thoại của người yêu cũ. Em hỏi nhưng anh ấy bỏ đi và nói không có gì. Em vì suy nghĩ nhiều quá nên ốm nhưng anh ấy cũng không ở nhà. Xin cho em lời khuyên (Huyen)

Ảnh minh họa: Duiporce.com.

Trả lời:

Chào em,

Trước hết xin chia sẻ với em về nỗi buồn và sự thất vọng trước sự thay đổi có phần tiêu cực của chồng hiện nay. Qua thư em gửi, chị nhận thấy em là cô gái có tình yêu mạnh mẽ và một tấm lòng bao dung độ lượng. Bằng nghị lực và tình yêu của mình, em đã giúp người yêu rời xa khỏi những tật xấu để trở thành một người tốt, hướng thiện. Em cũng đã hy sinh cả công việc và tương lai của mình ở thành phố để trở về quê cùng anh ấy lập nghiệp, ổn định đời sống gia đình.

Với tất cả những gì em đã làm cho anh ấy, cũng không có gì khó hiểu khi hiện tại em rơi vào trạng thái tâm lý chán nản, mệt mỏi bởi những nỗ lực của em đã phần nào uổng công. Tuy nhiên, em cũng không nên quá tuyệt vọng và suy sụp mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. Mọi sự có thể không tốt nhưng không có nghĩa là không có lối thoát em ạ. Hy vọng qua những chia sẻ của chị, em sẽ phần nào lấy lại được tinh thần và biết phải làm gì để tìm lại hạnh phúc đã có.

Như em chia sẻ thì hiện tại sau một thời gian về quê, hai vợ chồng em đã chuyển lên Hà Nội sinh sống và công tác. Chị không biết hiện tại công việc và cuộc sống của các em đã ổn định chưa? Việc đi đêm về hôm của anh ấy là do yêu cầu công việc hay là do những cuộc vui với bạn bè? Nhưng rõ ràng sự thay đổi tiêu cực ở chồng em đã khiến mối quan hệ của hai em xấu đi.

Qua cảm nhận của chị thì dường như chồng em cũng không phải là người có bản lĩnh, dễ bị lôi kéo, tác động lại thêm tính mải chơi, ham vui nữa. Bởi vậy, khi quay trở lại Hà Nội với môi trường có nhiều bạn cũ cộng thêm tật ham vui nên việc sa đà của anh ấy cũng là điều dễ hiểu. Vấn đề là làm thế nào để em có thể đưa anh ấy quay trở lại đúng cuộc sống lành mạnh và tích cực trước đây.

Để làm được điều này chắc là không dễ dàng em ạ, nhất là lúc này anh ấy đang bị tác động bởi môi trường và bạn bè xung quanh. Nhưng dù gì, em cũng là người từng khiến anh ấy thay đổi thì em cũng hoàn toàn có thể làm được lại điều đó. Em yêu và sống với anh ấy chắc hẳn cũng hiểu con người anh ấy để biết cách tác động vào đâu và như thế nào hiệu quả nhất. Em đã vì yêu mà giúp anh ấy vượt qua cám dỗ thì chắc hẳn cũng biết những ưu, nhược điểm của anh ấy ở đâu.

Thêm nữa, em cũng cần tìm hiểu xem liệu có lý do nào sâu xa bên trong khiến anh ấy chán nản mà dẫn đến việc say xỉn đêm hôm như thế? Cuộc sống hiện đại có thể gây nhiều áp lực cho người đàn ông và đó có thể cũng là một trong những lý do khiến họ dễ mất tinh thần mà sinh ra tật nọ tật kia. Đó có thể là những nguyên nhân từ tình cảm vợ chồng, công việc hay mối quan hệ trong cuộc sống…

Lúc này, em cần bình tĩnh để gần gũi, chia sẻ với anh ấy nhằm biết được tâm tư tình cảm, những suy nghĩ của chồng. Em cũng nên bày tỏ với anh ấy mong muốn và cảm xúc của em nhưng không tỏ ra chê trách hay phán xét. Điều đó sẽ giúp chồng em hiểu được những gì anh ấy làm đang khiến em buồn và thất vọng. Việc em phản ứng với người bạn của anh ấy có thể không phải là cách hay bởi điều đó dễ khiến người đàn ông cảm thấy bị xúc phạm, chạm tự ái. Thêm nữa, em nên hiểu rằng việc anh ấy làm đâu phải chỉ do người bạn kia dụ dỗ, rủ rê mà được, tất cả phụ thuộc vào bản lĩnh và mong muốn của chồng em mà thôi.

Việc anh ấy giấu em mật khẩu Facebook, điện thoại, nhắn tin lén lút hay liên lạc với người yêu cũ có thể là những hiện tượng khiến em nghi ngờ. Tuy nhiên, điều đó cũng chưa phải là bằng chứng rõ ràng cho việc anh ấy thay đổi hay phản bội em. Có lẽ em cần nhìn nhận lại tình cảm của vợ chồng em hiện nay thế nào, anh ấy đối xử với em ra sao? Em có nhận thấy sự nhạt nhẽo hay hờ hững từ anh ấy hay không? Chỉ có dựa vào đó em mới có thể biết được tình cảm thật sự của anh ấy dành cho em hiện tại ra sao để từ đó có cách ứng xử phù hợp.

Lúc này, có lẽ em sẽ rất cần được chia sẻ tâm sự với một ai đó hiểu chuyện. Hãy tìm đến gia đình, người thân hay bạn bè của chồng em để cùng họ tìm cách tác động giúp chồng thay đổi. Em cũng cần chăm sóc nhiều hơn cho bản thân để giữ gìn sức khoẻ tốt. Hy vọng với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ của người thân, chồng em sẽ sớm nhận ra thiếu sót của mình để thay đổi tích cực hơn.

Chúc em và gia đình một mùa xuân mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thân mến.

Chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang

Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm