Các nguyên nhân gây đau khi 'yêu' / Tại sao tôi hay bị đau khi quan hệ?

Tôi 25 tuổi, lấy chồng được một năm rồi. Thời gian đầu tôi cũng có cảm giác với chồng nhưng không mãnh liệt. Gần đây tôi rất sợ khi chồng gần gũi, tôi không có cảm giác hay thích thú về quan hệ vợ chồng.Mỗi lần làm “chuyện ấy” xong nước mắt tôi lại chảy ra vì đau. Nhiều khi tôi cũng thương chồng nhưng không biết làm sao.

Đến giờ tôi vẫn chưa có con. Tôi chưa bao giờ phá thai, chưa một lần dùng thuốc tránh thai, kinh nguyệt tháng nào cũng đều. Tôi từng bị viêm bàng quang nhưng đã chữa khỏi. Vậy tại sao tôi lại như vậy. Có phải tôi bị mắc bệnh gì không. Tôi cần lời khuyên.(Van)

Ảnh minh họa: Venusbuzz.com.

Trả lời

Bạn thân mến,

Hoà hợp tình dục là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hạnh phúc của hôn nhân. Để có cuộc sống gối chăn nồng nàn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý và sinh lý. Khi một trong hai yếu tố này bị ảnh hưởng, tác động thì tất sẽ dẫn đến sự suy giảm chất lượng của đời sống tình dục.

Bạn còn trẻ, mới lấy chồng một năm và chưa có con. Có thể nói hai bạn vẫn đang ở giai đoạn mật ngọt của hôn nhân khi vẫn là đôi vợ chồng son. Tuy nhiên, như bạn nói thì ngay từ đầu bạn đã không có cảm giác mạnh liệt với chồng. Nếu như tình cảm của vợ chồng bạn vẫn luôn tốt đẹp thì nhiều khả năng việc ít ham muốn tình dục xuất phát từ nhu cầu sinh lý của bạn không nhiều. Đây là nhu cầu, là đặc điểm sinh lý và khó có thể thay đổi.

Tuy nhiên vấn đề lo ngại là càng ngày bạn càng ít ham muốn hơn khi bạn bị đau rát khi quan hệ. Đây là những dấu hiệu bất thường mà bạn không nên chủ quan bỏ qua bởi khi người phụ nữ cảm thấy đau khi quan hệ tình dục thì sự ham muốn sẽ giảm đi, thậm chí sẽ mất hết cả khoái cảm. Đôi khi nguyên nhân của hiện tượng này cũng đơn giản vì người phụ nữ không muốn quan hệ hoặc vì chưa được kích thích đầy đủ để cho cơ vùng bụng dưới giãn ra hoặc có thể là do bị nhiễm một vài bệnh.

Bạn có thể tham khảo một vài hiện tượng gây đau ở nữ giới khi quan hệ để từ đó biết cách khắc phục hoặc chữa trị nếu cần:

- Đau và khô: Có thể do bạn chưa được kích thích một cách đầy đủ. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các cơn đau khi giao hợp. Thực tế cứ 3 người phụ nữ thì có 2 người rơi vào tình trạng này. Cơ thể bạn được cấu tạo để cho nam giới “thâm nhập” khi đã “sẵn sàng”. Nếu màn dạo đầu không đủ thời gian, rối loạn hóc môn, áp lực, phiền muộn thì chẳng bao giờ cơ thể bạn thấy có hứng để yêu. Vì thế chuyện đau rát là đương nhiên và giải pháp cho bạn là kéo dài màn dạo đầu hoặc dùng thêm chất bôi trơn hỗ trợ khi quan hệ.

- Ra khí hư, ngứa ngáy, đau rát khi đi tiểu và có nổi mụn: Khi có triệu chứng này, nhiều khả năng là do lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục. Đó có thể là bệnh mụn rộp, nấm Chlamydia, nhiễm HPV (virus tác nhân gây ra các bệnh qua đường tình dục) hoặc viêm tiết niệu hay nhiễm trùng đường tiểu là những nguyên nhân gây ra các triệu chứng này. Thêm nữa sự chà xát gây ra bởi giao hợp càng làm tăng tình trạng này khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Trong trường hợp này bạn nên đi khám và làm các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán bệnh.

- Tấy đỏ và nhức nhối trong khi quan hệ: Vùng da xung quanh âm đạo rất nhạy cảm nên dễ nóng rát khi dùng xà phòng nhiều mùi, chất tẩy hoặc mặc đồ lót quá chật. Ngoài ra việc dùng bao cao su cũng có thể gây dị ứng với những người bị dị ứng chất latex trong bao cao su. Trong trường hợp này bạn cần tránh rửa vùng kín bằng những dung dịch quá mạnh như xà phòng, tránh thụt rửa âm đạo mà không có hướng dẫn của bác sĩ, nên thay rửa vệ sinh hàng ngày bằng nước sạch và nước vệ sinh chuyên dụng để tránh viêm nhiễm.

- Co thắt âm đạo gây đau khi giao hợp: Là trạng thái co thắt mạnh và không chủ ý của các cơ gần âm hộ. Trạng thái này xảy ra khi đưa dương vật vào âm đạo và khiến cho lỗ ngoại của âm đạo co chặt lại. Người phụ nữ khi bị chứng bệnh này sẽ không thể giao hợp được hoặc sẽ rất đau nếu cứ cố quan hệ. Trong số ít trường hợp, co thắt âm đạo có thể xảy ra do bệnh ở cơ quan sinh dục.

Nguyên nhân có thể do có bệnh sau sinh nở hoặc do viêm tiểu khung gây đau khi quan hệ dẫn tới co thắt âm đạo. Giải pháp cho hiện tượng này là bạn cần đi khám bác sĩ để được chữa viêm hoặc bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê vào vùng âm đạo để chống đau và co thắt âm đạo mỗi khi bạn sinh hoạt vợ chồng.

Bạn thân mến, để có thể nâng cao chất lượng đời sống tình dục, bạn cần sớm đi khám bác sĩ để có chẩn đoán chính xác nhất về triệu chứng bạn đang gặp phải. Nếu là những viêm nhiễm thì cũng không khó khăn để chữa trị, việc khám chữa sớm để giúp bạn tránh được những nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản về sau.

Bạn có thể kết hợp khám phụ khoa và khám sức khoẻ sinh sản tổng quát để chuẩn bị cho giai đoạn làm mẹ sắp tới. Nếu xác định có con, bạn cần chuẩn bị đầy đủ về tinh thần và thể chất bằng cách nghỉ ngơi thư giãn, ăn uống lành mạnh cũng như sử dụng các vitamin cần thiết cho người sắp mang thai. Mặt khác vợ chồng bạn nên tìm hiểu kỹ các thông tin, kiến thức về kỹ năng làm cha mẹ để không bị bỡ ngỡ khi có em bé.

Chúc vợ chồng bạn nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và sớm có tin vui. Thân mến.

Chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang

Tư vấn tình cảm Linh Tâm