Mối tình thủy chung của ông chủ Facebook và cô gái gốc Á

Ca sĩ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới Elton John từng có thời điểm sa đà trong rượu mạnh, ma túy, từng có thời điểm thay người yêu như thay áo, từng chứng kiến những người bạn thân nhất qua đời vì căn bệnh AIDS... Rất có thể cuộc đời ông sẽ không thoát được kết cục buồn nếu cứ tiếp diễn như thế.

Nhưng thực tế, điều đó không bao giờ xảy ra. Năm 46 tuổi, ông gặp được định mệnh đời mình, nam đạo diễn David Furnish, kém ông 16 tuổi. Elton John được yêu lại từ đầu và hiện tại ở tuổi lục tuần, danh ca nổi tiếng thế giới đang học cách làm cha - điều ông chưa từng nghĩ một người đồng tính nam có được thiên chức thiêng liêng đó.

Elton John và David Furnish gặp nhau năm 1993, khi John 46 tuổi, còn Furnish 30 tuổi.

Elton John sinh năm 1947, trong một gia đình giàu có ở Anh. Từ nhỏ ông đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc thiên bẩm. Năm 11 tuổi ông giành được học bổng của Học viện âm nhạc hoàng gia Anh. Ông từng hát ca khúc "Candle in the Wind", tưởng nhớ công nương Diana và bài hát này trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Nữ hoàng Elizabeth II đã phong tặng ông danh hiệu "Hiệp sĩ".

Sự nghiệp lẫy lừng, nhưng đời tư của John cũng tiêu tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Sau hai cuộc hôn nhân dị tính năm 1968 và 1984, ông công khai mình là người đồng tính và trải qua nhiều mối tình với những người đàn ông khác nhau.

Halloween năm 1993, Elton John tình cờ gặp David Furnish, một đạo diễn đến từ Toronto (Canada) trong một bữa tiệc tổ chức tại nhà mình. Ngay lập tức, John đã thấy rung động.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Parade năm 2010, Elton John, khi đó 63 tuổi kể chi tiết về tình yêu của mình trước và sau khi gặp David Furnish. Những mối tình trước đó của ông đều với những bạn đồng tính trẻ tuổi.

"Họ không có công ăn việc làm. Họ sống dựa vào tôi. Sau 6 tháng họ đã chán ghét và quay lại căm thù tôi, bởi vì tôi đã lấy mất cuộc sống và lòng tự tôn của họ. Tôi không cố ý làm vậy", John nói. Khi đó ông luôn thể hiện tình yêu bằng những chuyến du lịch xa xỉ, đồng hồ Cartier, xe hơi thể thao hạng sang... và chịu nhiều tổn thương sau các cuộc tình chóng vánh này.

Chỉ đến khi gặp được Furnish, danh ca huyền thoại mới tìm thấy bến đỗ cho con tim. "David mặc đồ rất đẹp và rất rụt rè. Tôi đã lưu lại số điện thoại của anh ấy. Đêm hôm sau, chúng tôi ăn tối. Ngay sau đó, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện gắn bó. Tình yêu đến với chúng tôi rất nhanh chóng", John kể về lần đầu tiên gặp "chồng".

Từ đó đến nay, tình yêu của hai người đàn ông, lại là những người nổi tiếng, đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Song họ vẫn bên nhau, yêu nhau nhiều hơn. "Gặp David là hạnh phúc bất ngờ nhất đời tôi", John từng nói với tờ The Daily Mirror.

Do lịch làm việc bận rộn, họ không có nhiều thời gian cho nhau, nhưng mỗi ngày vẫn gọi cho nhau 5-6 lần và luôn gửi cho nhau một tấm thiệp dù ở bất cứ đâu. "Mỗi thứ bảy trong 16 năm qua, chúng tôi luôn gửi cho nhau một tấm thiệp. Chẳng có vấn đề gì ngăn cản chúng ta nói lời yêu thương với người yêu cả", John từng chia sẻ trên báo năm 2010.

Danh ca huyền thoại và người bạn đời lâu năm trong lễ cưới năm 2005, khi đó pháp luật mới thừa nhận sự sống chung của người đồng tính ở mức Kết hợp dân dân sự.

Thư từ chắc chắn đã giúp John và Furnish duy trì sự lãng mạn trong tình yêu của họ, ngoài ra còn có cả hoa hồng - loài hoa mà John yêu thích, được sử dụng chính trong hai lần đám cưới của ông và Furnish. "Lời khuyên tốt nhất của David với tôi mọi lúc là: 'Chỉ cần dừng lại và ngửi hoa hồng'. Nhưng tôi không dừng lại vì tôi không phải là người quay đầu, tôi luôn nhìn về phía trước", danh ca nổi tiếng chia sẻ thêm.

Về phần Furnish, trước khi gặp Elton John ông vẫn chưa công khai mình là người đồng tính. Khi Furnish thừa nhận chuyện này, mẹ ông - một người bán tạp hóa - đã khóc một tuần lễ và cảnh báo con trai sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu cũng như những đứa con. Những rào cản này đã không ngăn được Furnish và John ở bên nhau.

Bộ phim "Elton John: Tantrums & Tiaras" do chính Furnish làm đạo diễn, kỷ niệm 4 năm hai người gặp gỡ, đã thể hiện chân dung danh ca hàng đầu thế giới là nóng tính và thất thường, ăn mặc kỳ quái. Dù vậy, Elton lại sống tình cảm, tốt bụng, căng tràn nhiệt huyết.

"Nếu anh ấy là một nghệ sĩ, nhân viên kế toán - hay bất cứ nghề nghiệp gì khác - anh ấy đều làm tốt nhất có thể. Anh ấy vô cùng đam mê những gì mình làm, và năng lượng cho đam mê của anh ấy có thể không bao giờ biến mất. Tôi yêu mặt đó của anh, và tôi thích cách anh ấy nhiệt tình kết nối thế giới của chúng ta", Furnish chia sẻ cảm nhận của mình về Elton John trong một cuộc phỏng vấn.

Nhưng những cơn giận dữ, sự bất an và các hành vi kỳ quặc cũng là một phần trong con người danh ca huyền thoại. "Anh ấy hay nổi xung lên và luôn thể hiện ý kiến của mình. Ngay sau đó anh ấy có thể ngồi phịch xuống sofa và xem bóng đá cả ngày được", Furnish nói.

Theo đạo diễn này, điều duy nhất khiến hai người thường tranh cãi là việc John hay ăn món Twiglets trên giường. "Đôi khi tôi muốn anh ấy sống chậm lại. Tôi lo lắng về cách John sống quá nhanh. Nhưng đồng thời tôi cũng có đủ khôn ngoan nhận ra tôi sẽ không bao giờ thay đổi được anh ấy", Furnish chia sẻ thêm.

Ngày 21/12/2005, tại biệt thự của họ ở Berkshire (đông nam nước Anh), đám cưới của Elton John và David Furnish được tổ chức. Hai người đã đăng ký Kết hợp dân sự. 9 năm sau, cũng vào ngày này, họ lại tổ chức một đám cưới, nhân sự kiện nước Anh công nhận hôn nhân đồng giới.

Trước đám cưới, John cho biết chắc đám cưới mình sẽ chẳng xa hoa, lộng lẫy như của nữ diễn viên Jennifer Lopez. "Những gì tôi muốn là được đặt tay mình lên tay David và cùng thề hứa trăm năm", Elton John bày tỏ khao khát về một sự gắn kết ở hai người không chỉ trong tình yêu mà cả mặt pháp luật.

"Elton và tôi đều nghĩ rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa một người nào đó gọi là đối tác của bạn và một người gọi là chồng của bạn. Đối tác là một từ vô cảm và không mô tả đầy đủ tình yêu chúng tôi dành cho nhau", Furnish từng lý giải về lý do tổ chức đám cưới lần 2 của họ, vào ngày 21/12/2014.

Mối tình say đắm của danh ca huyền thoại với nhà sản xuất phim kém 16 tuổi viên mãn hơn khi họ có thêm 2 con chung, bằng cách lấy tinh trùng của một trong 2 người kết hợp với trứng hiến tặng và nhờ người mang thai hộ.

Hơn hai thập kỷ bên nhau, họ đã cùng thăng hoa trong sự nghiệp, cùng cống hiến toàn bộ lợi nhuận cho người bị AIDS. Hơn hai thập kỷ, họ cùng chờ đợi pháp luật cho phép kết hôn và đã được thỏa nguyện. Còn gì hạnh phúc hơn với cặp vợ chồng đồng tính này khi họ đang có hai con chung là Zachary, 5 tuổi và Elijah, gần 3 tuổi, nhờ phương pháp mang thai hộ.

"There's a calm surrender/ To the rush of day/ When the heat of the rolling world/ Can be turned away. An enchanted moment/ And it sees me through/ It's enough for this restless warrior/ Just to be with you..."

Tạm dịch: "Bình yên bỗng ùa vào lòng ta/ Giữa dòng đời hối hả/ Khi bao sục sôi trong thế gian đang xoay vần/ Bỗng chốc tan biến cả/ Một khoảnh khắc làm lòng người đắm say/ Xuyên thấu tâm hồn ta/ Với một chiến binh ngày đêm không ngơi nghỉ/ Được bên em, đã là quá đủ rồi ..."

Những ca từ tuyệt vời trong bài hát "Can You Feel The Love Tonight? (Em có thấy không tình yêu đêm nay?) do Elton John sáng tác và thể hiện trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng The Lion King, có lẽ đã lột tả được tình yêu của danh ca nổi tiếng với David Furnish - bến đỗ đích thực cho đời mình.

Ảnh: Hơn hai thập kỷ bên nhau của hai người đàn ông

Phan Dương

Ảnh: Parade, Daily Mirror