Món quà người vợ nhận được từ chồng chỉ vài giờ sau khi ông mất

Theo Hull Live, ông Mark Murrell, 51 tuổi, đã phải cấp cứu tại bệnh viện Hoàng gia thành phố Hull, nước Anh vào hôm 30/3/2018. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, ông đã qua đời vì căn bệnh xơ hóa phổi vô căn đã đi vào giai đoạn cuối. Ông bị chẩn đoán mắc bệnh này từ năm 2016 nhưng không nhập viện vì muốn ở bên gia đình. Ông Mark và vợ là bà Wendy đã có 3 người con và 9 đứa cháu.

Vợ chồng Mark và Wendy - Ảnh: Hull Live.

Trong lúc hấp hối, điều lớn nhất ông băn khoăn là ông đã quá yếu để có thể mua thiệp gửi vợ nhân kỷ niệm 29 năm ngày cưới. Vì thế, 2 người y tá là Sam Quiney và Hannah North. đã mua giúp ông tấm thiệp và ra bưu điện gửi tới bà Wendy, chỉ vài giờ sau khi ông qua đời và một ngày trước lễ kỷ niệm của họ. Bà Wendy vô cùng xúc động: "Ông ấy vẫn nghĩ đến tôi đến tận hơi thở cuối cùng. Đó chỉ có thể là Mark".

Bà Wendy tâm sự rằng, tấm thiệp mà người chồng quá cố gửi tặng mình là lời yêu cuối cùng của ông dành cho bà. Ông đã ra đi nhưng tình yêu của ông vẫn còn mãi. Để tưởng nhớ chồng cũng như cảm ơn hai người y tá, bà Wendy vừa đề cử họ cho giải thưởng Moment of Magic do Hull and East Yorkshire Hospitals NHS Trust tổ chức để tôn vinh các nhân viên đã làm quá nhiệm vụ bình thường của họ để giúp các đồng nghiệp hoặc bệnh nhân.

Bà Wendy nhắn gửi hai y tá: "Hãy tiếp tục tận tâm như các bạn đã làm. Tôi sẽ luôn nhớ cả hai là thiên thần vì cách các bạn đã chăm sóc chồng tôi".

Hoàng Anh