Cuộc trò chuyện diễn ra trong một lớp học Anh văn, suốt tiết làm bài tập, hai cô sinh viên năm nhất của một trường đại học tại TP HCM cứ xì xèo bàn tán về việc lựa chọn những chiêu thức hành hạ một nữ sinh chung trường chỉ vì cái tội “đẹp mà chảnh”.

“Đánh nó xong tụi tao sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi hứa chừa cái tật chảnh, nếu không thì sẽ bị lột áo”, Hương đắc chí về kế hoạch đánh hội đồng mình đã vạch ra. Câu chuyện được tiếp tục kèm theo những tiếng chửi tục và tràng cười khoái chí, mãi đến khi thầy giáo xuống tận nơi yêu cầu tập trung làm bài, hai nữ sinh này mới tạm ngưng bàn tán.

Tan học, đám bạn chung lớp túm lại hỏi về lý do đánh "con nhỏ" kia, Lan trả lời lọt thỏm: “Ai bảo nó hách dịch, tưởng cứ đẹp là chảnh được à!". Còn nói về nguy cơ bị công an phát hiện xử phạt, Lan tự tin bảo: "Bọn này làm trong chớp nhoáng đố công an nào biết được".

Vụ nữ sinh ở Hà Nội bị đánh hội đồng đã gây bức xúc trong xã hội thời gian qua. Ảnh chụp từ clip: nhóm học trò mặc đồng phục, đeo cặp xách thản nhiên ngồi xem bạn túm tóc, đấm đá, chửi mắng một nữ sinh khác.

Còn với Linh, một tay đàn chị có tiếng ở một trường cấp 3 tại Bình Dương, thì những cuộc ẩu đả do cô thực hiện nổi tiếng ở sự sòng phẳng "tay đôi" chứ không phải đánh hội đồng một chọi mười vốn bị giới giang hồ chê là "hèn". Theo đó mỗi lần đánh nhau, hai bên đều quy ước, chuyện của con gái thì chỉ có con gái xử chứ không để mày râu xen vào. Trong khi đó đám đông có mặt tại hiện trường chỉ đóng vai trò cổ động viên tinh thần hoặc báo tin nếu thấy có động tĩnh công an.

"Trước khi đánh là phải thỏa thuận một chọi một mới quân tử. Hễ đàn em mà xông vào là mình gạt ra liền, bên kia cũng thế. Chỉ lâu lâu mới đánh tập thể thôi", Linh giọng ồm ồm kể.

Mái tóc hớt cụt ngủn chia mái 7-3 như con trai, Linh tự hào khoe, ba của em là võ sư nên ngay từ nhỏ em đã được ba dạy những "ngón hiểm" có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng vài đường ra tay. Vốn nổi tiếng "vô đối" trong khu vực này nên Linh có rất nhiều đệ tử, hễ đàn em nào trong nhóm có chuyện là "đại ca" có mặt liền để bênh vực.

Không dừng lại ở đó, gần đây Linh còn giao cho một đàn em dùng điện thoại quay lại những trận "ra quân" của nhóm để mỗi lần thành viên có dịp gặp nhau sẽ mở xem. Khi có đàn em trầm trồ tán dương: "ra chiêu đẹp như phim kiếm hiệp", Linh cũng tỏ vẻ thích thú ra mặt.

Từ những cốt truyện vô thưởng vô phạt như hôn nhau trên lớp học, đánh bài lột áo, tắm tiên, khoe nội y, thậm chí là nude, thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục bị khuấy động bởi những chiêu được cho là “phát rồ” của các bạn trẻ , nhất là thế hệ 9X khi mặc nguyên đồng phục áo trắng quần xanh có in logo và tên trường trong lúc "hành sự".

Chỉ cần truy cập vào trang mạng chia sẻ video cộng đồng Youtube, gõ một số khóa liên quan đến: "nữ sinh lộ hàng", "tắm tiên" hay "đánh hội đồng", kết quả cho ra hàng nghìn đường link dẫn đến các trang web với video clip có nội dung tương ứng. Trong đó không ít những website mà chủ nhân cũng đồng thời là "diễn viên" chính với những lời mời gọi đầy khiêu khích, đã thu hút hàng triệu lượt truy cập, bình luận.

Nhìn nhận thực trạng tuổi trẻ ngày càng liều và xu hướng thích thể hiện mình trong thế giới mạng ảo, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng cho biết, do các em ảnh hưởng từ lối sống và phim ảnh nước ngoài. Thêm vào đó, xuất phát từ văn hóa "tạo scandal" của các thần tượng nổi tiếng trong giới showbiz đã làm cho teen có một suy nghĩ lệch lạc rằng: "gây được tai tiếng cũng đồng nghĩa với sự nổi tiếng".

Đặc điểm của tuổi mới lớn là thích thể hiện mình, đôi lúc sự thể hiện thái quá khiến teen trở nên quái gở và lập dị. Chuyên gia tâm lý này nhìn nhận, phần lớn các em có hành động như trên thường không được gia đình quan tâm đúng mức. Các em này thường rất giỏi công nghệ nên có cơ hội thể hiện mình qua các công cụ như: diễn đàn, blog, facebook. Mà để thu hút nhiều người truy cập thì đòi hỏi chủ nhân phải có nhiều hàng "độc", và cứ như thế các biện pháp gây sốc được sử dụng ngày càng đa dạng và táo bạo hơn.

Do suy nghĩ non nớt, không lường trước được hậu quả nên việc ăn mặc hở hang, chụp ảnh, quay clip 'nóng' không chỉ còn đặt các em trước những nguy cơ bị tổn thương trước những lời bình phẩm, đánh giá hoặc xúc phạm của cộng đồng, mà còn có nguy cơ sa vào vòng lao lý.

Như trường hợp của Hân, nữ sinh lớp 12 trong một lần bị cảnh sát bắt, bộc bạch: "Ở nhà em thấy lạc lõng lắm, bố mẹ hết đi tiệc chiêu đãi khách lại vào bar nhảy đến tối mịt mới về chả ai nói với ai tiếng nào. Hễ đi học thì thôi, về nhà em chả biết làm gì ngoài lướt web, chat, chơi game chán rồi mấy đứa trong forum lại rủ nhau quay clip sex tung lên mạng, có hôm thì đi đánh nhau. Hôm qua đua xe nên bị cảnh sát túm...".

Vì thế theo nhà tâm lý, trong trường hợp này nếu cha mẹ biết quan tâm đến các em và giáo dục cho trẻ những kỹ năng cần thiết để phân biệt đâu là đúng, sai thì sẽ giúp các em có khả năng "miễn dịch" trước những ảnh hưởng xấu bên ngoài.

Ở góc độ khác, Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh, Chuyên viên Trung tâm tư vấn Nhịp cầu Hạnh phúc nhìn nhận, một phần do trẻ thiếu những sân chơi lành mạnh, trong khi các hoạt động đoàn hội quá nhàm chán không thu hút nên chúng khỏa lấp thời gian rảnh rỗi bằng những sở thích cá nhân thiếu định hướng.

Vì thế theo chuyên viên này, nhà trường và các cơ quan chức năng, hội đoàn cần phối hợp để tạo thêm sân chơi năng động phù hợp với sở thích của trẻ. Để thay vì sống hết mình với thế giới mạng ảo, các em sẽ đem khả năng, nhiệt huyết cộng với sự sáng tạo của mình áp dụng vào những hoạt động xã hội hữu ích.

"Bên cạnh đó, cha mẹ cần tăng cường quản lý thời gian lên mạng của con, không nên trang bị máy vi tính ở phòng riêng của trẻ sẽ khiến các em dễ bị lôi cuốn vào những trang web có nôi dung không lành mạnh", ông Thịnh nói.

Ngoan Ngoan