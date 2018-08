Ảnh minh họa: Corbis.com.

Sau khi sinh, không có người giúp, Tâm xin thôi việc ở nhà. Cô cảm thấy stress sau vài tháng quanh quẩn với việc dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc con... Cô đã mở một gian hàng online, vừa có tiền mà vẫn được ở nhà với con.

Có chút vốn liếng kinh doanh từ hồi sinh viên, Tâm (Mễ Trì, Hà Nội) nhanh chóng nhờ người chỉ mối lấy hàng rồi lên các diễn đàn online để rao bán. Không có điều kiện đi lấy, chọn lựa nhiều mặt hàng, Tâm chỉ tập trung vào vài nhóm sản phẩm chính, mùa đông là quần tất, áo thun, len, mùa hè là legging, áo quây, hai dây... Khách hàng có thể tới tận nhà Tâm xem và mua đồ, hoặc nếu chắc chắn lấy món gì, cô gửi ở chỗ chồng làm việc, hay nhờ một bác xe ôm tin cậy mang đến tận nơi. Có khi vào ngày nghỉ, cô giao con cho chồng, tự mình đi đưa hàng.

"Từ khi có công việc này, em thấy vui lắm. Vừa được giao lưu với các mẹ khác, vừa có một nguồn thu nhập cũng tàm tạm, đỡ bí bách hẳn", Tâm thổ lộ. Cô cho biết, để vừa chăm con tốt, vừa bán hàng được, cô cũng phải lên lịch cho chính mình: Buổi sáng đi chợ sớm khi chồng còn ở nhà, rồi sơ chế sẵn đồ ăn cho con tuần hai lần cất trong tủ lạnh. Sau đó, chơi với con, cho con ăn. Những lúc con ngủ thì tranh thủ kiểm tra các đơn đặt hàng... Cô cho biết, nhiều khi cũng rất bận bởi đang cho con ăn hay con khóc thì có người gọi điện đến đặt hàng hoặc có khách đến xem hàng.

"Trộm vía, nhưng em bé nhà em cũng ngoan, nên em cũng đỡ. Các chị em đến xem hàng thấy em bận con nhỏ cũng thông cảm nên mua nhanh nhẹn lắm. Có người còn ở lại hàng nửa tiếng trò chuyện với hai mẹ con, hay có khi ẵm em bé hộ em một lúc để nấu nướng", Tâm cho biết.

Cũng bắt đầu công việc làm tại nhà vì lý do để tiện chăm sóc con nhỏ, đến giờ, chị Minh Tuyết (Đống Đa, Hà Nội) vẫn cảm thấy hài lòng với quyết định của mình.

Đang làm việc tại một salon chăm sóc sắc đẹp có tiếng ở Hà Nội, Tuyết lấy chồng và sinh con. Khi ấy, công việc của chị rất bận rộn, thường phải đi sớm về khuya, nhất là những đợt mùa cưới, nên chị không có nhiều thời gian ở nhà. Cô con gái đầu của chị hay đau ốm, lười ăn, nên bà nội sau một thời gian chăm sóc giúp đã oải quá, "bàn giao" lại. Thương con, chị Tuyết đành gác lại công việc và định sẽ dồn sức ở nhà chăm sóc con vài tháng cho cứng cáp rồi thuê người giúp việc hoặc cho bé đi trẻ.

Thế nhưng, chị đã thay đổi kế hoạch của mình sau vài lần tham gia một diễn đàn oline với các chị em bàn về trang điểm. Có sẵn "vốn" khi còn đi học nghề và lúc làm việc tại beauty salon, chị chia sẻ trên diễn đàn những cách trang điểm, làm đẹp của bản thân, đồng thời giới thiệu về hoàn cảnh hiện tại của mình, không ngờ, được một số bà mẹ trẻ khác nhờ dạy cho cách trang điểm để tự tin hơn khi đi làm.

Bắt đầu từ đây, chị thực hiện công việc dạy trang điểm cá nhân tại nhà. Người nọ giới thiệu cho người kia, từ đó đến nay, chị hầu như không lúc nào thiếu học viên theo học.

"Thấm thoắt đã gần 10 năm rồi. Bây giờ mình vẫn theo nghề này và sống được thực sự bằng nó. Đúng là mỗi bước ngoặt của cuộc đời đều có ý nghĩa riêng, và rất có thể sự không may này lại mở ra một cơ hội khác", chị Tuyết chiêm nghiệm.

Chị cho biết, hiện tại chị đã sinh em bé nữa, công việc cũng bận rộn hơn nhiều nên dù làm tại nhà nhưng chị phải thuê thêm người giúp việc. "Tuy thế, cái hay là, mình vẫn có điều kiện theo sát các con, tuy đang dạy học viên, nhưng có thể tranh thủ lúc các bạn thực hành để chỉ cô con gái lớn học hay ru em nhỏ ngủ", chị Tuyết chia sẻ.

Không xuất phát từ lý do bí người trông con, chị Linh (Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội) bỏ công việc làm thiết kế website tại một công ty lớn để ở nhà nhận việc về làm vì... thích tự do . Chị cho biết, không phải là người cẩu thả hay lười biếng, nhưng chị cảm thấy không chịu đựng nổi ngày nào cũng phải tất bật dậy sớm, đi làm đúng giờ, rồi ngồi cho hết 8 tiếng ở cơ quan. Ngoài ra, một lý do khiến chị quyết định rời bỏ công ty là trót đam mê với chứng khoán.

"Với những người chơi chứng khoán như mình thì thời gian buổi sáng quý giá lắm, phải lên sàn, nắm tình hình, ra quyết định. Mà nếu đi làm cho đơn vị nào đó, mình không thể bỏ việc cơ quan để chăm chăm vào việc riêng của bản thân được. Hơn nữa, mình tự tin rằng, ngồi nhà mình cũng có thể nhận được việc về làm và có thu nhập đủ cho nhu cầu sống, nên đã không hề lăn tăn nhiều khi ký đơn nghỉ việc", chị Linh bộc bạch.

Cũng vì vẫn thường xuyên nhận được các hợp đồng thiết kế, lại tham gia vài dự án kinh doanh với bạn bè, nên, dù mang tiếng làm việc tự do nhưng chị Linh cũng rất bận rộn và không thể tự tay chăm sóc cô con gái nhỏ hơn hai tuổi. "Mình cho bé đi lớp, nhưng mình lợi hơn các mẹ khác là có thể chủ động thời gian đưa đón con, không phải sấp ngửa chạy long sòng sọc từ cơ quan về nhà hay rối tung rối bù buổi sáng để kịp đến cơ quan.", chị Linh nói.

Tự do, không bị ai quản lý, có thể có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và bản thân mà vẫn kiếm được tiền... là những lợi thế mà nhiều phụ nữ trẻ làm việc tại nhà rất tâm đắc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được công việc này và không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi.

Như trường hợp chị Tâm ở trên, sau một thời gian buôn bán trên mạng, công việc làm ăn của chị phát triển rất nhanh, số đơn đặt hàng nhiều và Tâm phải thường xuyên đi giao hàng vì một bác xe ôm tin cậy không thể giúp cô xuể. Tâm say mê với công việc nhưng chồng cô lại không vui. Anh cảm thấy ngại khi có những chị em tới văn phòng của mình lấy đồ đã đặt từ vợ. Anh cũng thương con ở nhà với mẹ nhưng thời gian ở trong cũi là chủ yếu vì chị rất bận. Gần đây, anh đã khuyên Tâm đi học tại chức buổi tối để sau này có thể xin được một việc làm ổn định, nhàn hạ hơn.

Tâm cũng thừa nhận, nhiều lúc cô thấy mệt mỏi vô cùng vì vừa phải quay như chong chóng với việc buôn bán online, vừa vẫn phải chăm sóc con thật chu đáo. Những lúc con đau ốm, mà lại không thể bỏ được mối đã đặt hàng, cô càng phải căng mình.

Còn chuyên gia trang điểm Minh Tuyết thì chia sẻ, làm việc tại nhà cần phải biết sắp xếp công việc và tổ chức cuộc sống thật tốt, nếu không, nhiều khi mọi việc sẽ tắc tị và rối như một mớ bòng bong. Chị cho biết, có những khoảng thời gian, vì tự mình làm, nên tham việc, chị nhận rất nhiều đăng ký, kể cả những địa chỉ mình phải đi đến chỗ học viên ở xa để dạy, khiến kín mít cả thời gian biểu, đến nỗi cả ngày chẳng nhìn thấy con, người mệt rã rời rồi quay ra ốm.

"Giờ mình rút kinh nghiệm rồi, dù gì, mục đích ban đầu của mình khi làm việc tại gia là để chăm sóc con được tốt hơn, nên mình sẽ sắp xếp công việc sao cho linh hoạt và phù hợp với thời gian biểu của các con", chị Tuyết chia sẻ.

Vương Linh