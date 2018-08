Từ xa xưa, người miền Tây đã coi Bảy Núi - An Giang là một vùng non xanh nước biếc, không khí mát mẻ trong lành. Bất cứ ai đặt chân đến đây cũng đều choáng ngợp trước phong cảnh kỳ vĩ của núi rừng Tây Nam, một vùng đất còn mang nhiều dấu ấn lịch sử khiến cho nhiều người say đắm.

Tháng giêng lên núi – nhiều du khách hướng về các chùa miếu. Ảnh: Thiên Lộc.

An Giang có một quần thể du lịch tuyệt vời với hơn 50 ngôi chùa của người Khmer và nhiều ngôi chùa Việt cổ kính. Đặc biệt, khu du lịch núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên còn là một vùng thủy tú sơn kỳ, hằng năm thu hút rất nhiều người tham quan thưởng ngoạn, đông nhất là tháng giêng.

Nhiều người năm nào cũng thuê xe du lịch đưa cả gia đình cùng bạn bè đi núi. Có năm họ dừng lại ở núi Sam (Châu Đốc), có năm đi thẳng lên lâm viên núi Cấm, núi Cô Tô, núi ông Két hoặc các xã vùng biên giới. Trong suốt cuộc hành trình, mọi người vừa đi vừa chiêm bái, vãn cảnh, đồng thời thưởng thức các món ngon vật lạ của núi rừng như nước thốt lốt tươi, cháo bò, lạp xưởng bò, bún cá, gà hấp lá trúc, mắm Châu Đốc và các loại bánh làm từ trái thốt lốt …

Du khách lên núi nằm võng thư giãn. Ảnh: Thiên Lộc.

Xe vừa dừng lại, mọi người rộn ràng, tất bật, kẻ leo núi, người lên chùa, ai ai cũng cảm thấy lòng khoan khoái như bỏ lại sau lưng tất cả những tính toán lo âu để hoà mình vào thiên nhiên. Họ đi từng đoàn, từng nhóm, đông đến nỗi các khu vực xung quanh chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc không còn lối đi.

Mùa xuân trên núi Cấm, núi Tô thật đẹp, êm ả và thanh bình. Sáng sớm, trời se lạnh tới khoảng 9 giờ thì nắng dần dần ấm lên, đất trời như bừng sáng, các loại hoa rừng đua nhau khoe sắc. Chính cái vẻ đẹp hoang sơ đó đã làm nên nét đặc trưng của vùng Bảy Núi.

Trên đường đi, nhiều người thích dừng lại nơi các quán võng để ngả lưng, tai lắng nghe tiếng suối róc rách phát ra từ trong tĩnh lặng khiến cho tâm hồn vô cùng sảng khoái, nhẹ nhàng. Có đoàn còn mang theo cả “fast foot” để cùng nhau quây quần bên những gốc cây hoặc tảng đá mở tiệc và nhâm nhi chút rượu mừng xuân, thật là vui! Nhiều người nói “Dù cho ăn ở các nhà hàng sang trọng cũng chưa chắc thoải mái bằng quán lộ thiên có 'quạt trời' và nghe tiếng 'nhạc rừng' như thế này”.

Đầu năm, khách hành hương viếng Miếu bà Chúa Xứ - núi Sam. Ảnh: Thiên Lộc.

Hình như núi non có một sức hút kỳ lạ đối với người thành thị. Mặc dù trên núi thiếu mọi tiện nghi, nhà trọ sơ sài, quán ăn quán nước đơn sơ mộc mạc, chẳng có gì lôi cuốn, thế nhưng ai nấy cũng đều say mê thích thú như lạc vào một thế giới thần tiên đầy hoa thơm cỏ dại, không khí trong veo, đến đâu cũng có người mời vào nhà nằm võng, uống nước giống như thông điệp của một thế giới thân thiện, yên bình, hoàn toàn xa lạ với cảnh đua chen, vội vã của thị thành.

Đường lên núi Cấm, núi Tô (nếu lội bộ) quanh co, uốn lượn, nơi nào cũng đẹp, cũng tươi tắn, đặc biệt là ở những vồ núi cao có sương mù bao phủ, có những thảm xanh như lụa ở điện Bồ Hong, Vồ Đầu (núi Cấm) dành riêng cho những người có sức khoẻ, nhiều đức tin và tình yêu thiên nhiên. Đến đó, nếu ở lại qua đêm, mọi người sẽ có dịp ngắm cảnh chiều hoàng hôn bảng lảng, lắng nghe tiếng gió đại ngàn mà quên hết mệt nhọc và lòng cảm thấy lâng lâng sau một chuyến du xuân trở về.

Trẩy hội mùa xuân trên vùng Bảy Núi là một tập tục truyền thống lâu đời vừa mang tính thế tục, vừa mang màu sắc tâm linh và hướng về cội nguồn, vì từ lâu núi Cấm đã từng được coi là “đỉnh non thiêng”, nhiều người trước khi xuống núi thường buộc thắt gút các ngọn đế, ngọn cỏ với tâm ý gởi lại tất cả những gì phiền muộn lo âu và chỉ mang về những niềm vui, hạnh phúc và điều tốt lành.

Ngoài việc tham quan ngắm cảnh, bạn bè trai gái hằng năm lên núi còn ghi lại biết bao mối tình tuyệt đẹp được đơm hoa kết trái từ những cuộc gặp gỡ đầu xuân.

Thiên Lộc