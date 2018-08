Ảnh minh họa: The-dating-zone.com.

Theo HealthDay, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, ông Michael B. Cook cho rằng, lý do gây ra điều này có thể do sự khác nhau về quá trình trao đổi chất, cường độ tiếp xúc với chất gây ung thư và tính nhạy cảm giữa hai giới.

Nhóm nghiên cứu của ông Cook đã phân tích tỷ lệ sống trong 5 năm đối với 36 loại ung thư khác nhau.

Và kết quả là, tỷ lệ tử vong ở nam và nữ chênh lệch lớn nhất đối với ung thư miệng, số nam giới chết vì bệnh này gấp 5,51 lần so với nữ, tiếp đến là ung thư thanh quản với tỷ lệ 5,37 người nam chết so với 1 người nữ. Tử vong do ung thư hầu dưới cũng chênh lệch khá cao, 4,47 người nam so với 1 người nữ. Ung thư bàng quang là 3,36 nam giới trên 1 phụ nữ.

Sự chênh lệch này cũng tương tự khi xem xét các loại bệnh ung thư có tỉ lệ tử vong cao nhất. Ví dụ, ung thư phổi và phế quản giết chết 2,31 đàn ông trong khi chỉ có 1 phụ nữ. Số nam giới chết vì ung thư gan cũng gấp hơn hai lần phụ nữ. Ung thư ruột kết, ung thư đại tràng, ung thư tụy, ung thư bạch cầu cũng là những bệnh có số nam giới thiệt mạng cao hơn.

Theo các nhà nghiên cứu, khó có thể xác định nguyên gây ra sự chênh lệch về tỷ lệ tử vong ở nam và nữ này, nhưng họ khẳng định thói quen hút thuốc, uống nhiều bia rượu, cùng việc ngại đi khám là những yếu tố ảnh hưởng tới việc này.

Các tác giả cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ra các nhân tố gây nên sự khác biệt về tỉ lệ tử vong giữa nam và nữ khi mắc ung thư.

"Nếu chúng ta có thể xác định nguyên nhân của sự khác biệt giới ảnh hưởng tới tỉ lệ mắc ung thư và tử vong thì có thể có những cách để giảm gánh nặng ung thư cho cả hai giới", ông Cook cho biết.

Minh Thùy