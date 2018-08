Tình huống bố dạy con tốt hơn mẹ / Lý đo đàn ông thường làm ngơ khi con khóc

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Theo các nhà nghiên cứu từ ĐH Emory ở Atlanta, Georgia (Mỹ), đàn ông có tinh hoàn "khủng" ít thể hiện kỹ năng nuôi dạy con tốt so với những người cùng phái có tinh hoàn nhỏ hơn. Tinh hoàn lớn không chỉ liên quan với nồng độ testosterone và số lượng tinh trùng cao hơn mà còn tăng khả năng quan hệ tình dục bừa bãi cũng như các sự cố hôn nhân và ly dị.

Ảnh minh họa: Todaysparent.com.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy nam giới có tinh hoàn lớn hơn mức trung bình ít thể hiện sự quan tâm đến các kỹ năng và nỗ lực nuôi dạy con, ví dụ thay tã hay tắm cho trẻ.

Các phát hiện này chứng minh giả thuyết tiến hóa về sự thỏa hiệp giữa việc đầu tư thời gian và công sức vào quá trình giao phối với việc tập trung năng lượng cho quá trình nuôi dưỡng con cái. Các nhà nghiên cứu nhận định, tinh hoàn "khủng" có thể phản ánh thiên hướng tập trung cho việc sinh nhiều con cái hơn là nuôi dưỡng chúng.

"Các số liệu của chúng tôi cho thấy đặc điểm sinh học của đàn ông phản ánh sự đánh đổi giữa đầu tư vào giao phối với nỗ lực nuôi dạy con", James Rilling, một nhà nhân chủng học tại ĐH Emory, ở Atlanta, Georgia (Mỹ) - trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Nghiên cứu thực hiện với 70 nam giới đã làm cha của trẻ 1-2 tuổi và đang sống cùng bạn tình. Họ được hỏi chi tiết về cách chăm con, đồng thời những người này được phân tích hoạt động của não bằng máy chụp cộng hưởng từ, trong lúc họ xem ảnh con cái.

Những người là ông bố tốt thì con cái họ khi trưởng thành thường hạnh phúc và có cuộc sống cân bằng. Và đây là điều quan trọng để phân tích lý do vì sao một số nam giới lại nuôi dạy con tốt hơn những người khác.

"Đó là câu hỏi quan trọng vì các nghiên cứu trước cho thấy trẻ được bố chăm sóc nhiều thường có kỹ năng xã hội, tâm lý và kết quả học tập tốt hơn", tiến sĩ Rilling giải thích.

Tuy nhiên, tiến sĩ Rilling nói rằng kết luận của nghiên cứu khẳng định kích thước tinh hoàn không thay đổi bởi hành động trở thành một ông bố. "Chúng tôi giả thuyết rằng kích thước tinh hoàn điều khiển việc tham gia chăm sóc con thế nào. Nhưng nó cũng có khả năng khi người đàn ông tham gia nhiều hơn vào việc chăm sóc con cái, tinh hoàn của họ co nhỏ lại. Sự tác động của môi trường có thể thay đổi đặc điểm sinh học. Chúng tôi biết, một số trường hợp, nồng độ testosterone giảm khi người đàn ông trở thành người cha tận tâm", ông nói thêm.

Một câu hỏi nữa được đặt ra là liệu cách giáo dục thời thơ ấu với các bé trai có thể ảnh hưởng đến kích cỡ tinh hoàn của họ?.

"Một số nghiên cứu cho thấy bé trai trải qua thời thơ ấu căng thẳng thường thay đổi chiến lược cuộc sống của họ. Hay có lẽ những chàng trai vắng sự chăm sóc của cha phản ứng với sự thiếu thốn bằng cách tập trung vào quan hệ thể xác hơn là nỗ lực nuôi dạy con cái”, tiến sĩ Rilling nói.

Vương Linh