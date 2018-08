Khổ sở vì nhũ hoa bất thường / Làm sao để ngực nhỏ gọn?

Cháu rất tự ti và lo lắng. Xin hỏi bác sĩ đó là hiện tượng gì? (Hữu)

Trả lời:

Chào cháu,

Vú của loài người được hình thành ngay từ trong bào thai, khi em bé ra đời dù là trai hay gái, vú đều đã hình thành đầy đủ gồm núm vú và quầng vú. Tuyến vú “ngủ yên” từ đó cho tới thời điểm trước dậy thì do các tuyến sinh dục của hai giới trong giai đoạn này cũng “ngủ yên”. Tới thời điểm tiền dậy thì và dậy thì, cấu trúc vú sẽ được phát triển tiếp nếu lượng nội tiết tố sinh dục nữ (estrogen) trong cơ thể tăng cao và ngược lại sẽ bị kìm hãm khi lượng nội tiết tố nam (testosterone) tăng cao.

Ảnh minh họa: Wikihow.com.

Trong cơ thể của cả nam và nữ đều luôn có cả hai lượng nội tiết tố này. Ở nữ, lượng estrogen luôn là chủ đạo lấn át testosterone, còn ở nam giới, lượng testosterone luôn chủ đạo lấn át và kiểm soát estrogen. Chính vì lẽ đó tuyến vú ở nữ sẽ phát triển nhanh và làm cho vú to lên, còn ở nam giới tuyến vú không phát triển.

Không may, một số trường hợp nam giới có hiện tượng mất cân bằng giữa hai loại nội tiết tố này, cụ thể là testosterone không lấn át nổi estrogen, sẽ dẫn đến sự phì đại tuyến vú. Người ta cũng quan sát thấy bình thường cơ thể nam giới có 3 thời điểm hay bị mất sự cân bằng này. Đó là ngay sau khi sinh, khoảng 1/2 trẻ nam bị sưng tuyến vú do ảnh hưởng từ lượng estrogen của mẹ, hiện tượng này sẽ tự mất đi trong vòng 1-2 tuần. Khi dậy thì cũng do việc cơ thể nam giới chưa biết cách kiểm soát estrogen dẫn đến khá nhiều bạn trẻ bị mắc chứng vú to, tuy nhiên hiện tượng này chỉ tồn tại trong vòng 6 tháng đến 2 năm rồi tự hết. Khi về già, lượng testosterone của quý ông sụt giảm, do đó estrogen có cơ hội được “lộng hành” nên cũng gây cho tuyến vú quý ông to lên.

Hiện tượng như cháu mô tả là một hiện tượng sinh lý bình thường ở tuổi dậy thì, có thể bị vú to một bên hoặc cả hai bên, có thể có cảm giác căng tức nhẹ nhưng các biểu hiện này sẽ dần mất đi theo thời gian. Nếu cháu thấy vú quá to, đau tức nhiều kèm theo tiết dịch, hoặc tuyến vú chỉ to nhẹ và sau khoảng 2 năm mà không mất đi thì cháu nên đi khám nam khoa sớm để các bác sĩ điều chỉnh lại nội tiết, từ đó sẽ giúp tuyến vú của cháu sẽ nhỏ lại và không đau nữa.

Chúc cháu sớm ổn định và luôn tự tin trong cuộc sống

Bác sĩ nam khoa Nguyễn Bá Hưng

Trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec