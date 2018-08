Cuộc thi ảnh 'Năng lượng cho cả nhà vui khỏe' / Thể lệ cuộc thi ảnh 'Năng lượng cho cả nhà vui khỏe'

Bé Su năm nay lên 7 tuổi, tròn trịa và đáng yêu. So với các bạn cùng tuổi, bé Su có phần cao dáng hơn. Do được mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, nên không phải chỉ mỗi Su mà 3 chị em nhà tôi đều béo tốt, đứa nào cũng tròn ú người. Bên cạnh đó, ba hay dắt Su đi chạy bộ vào buổi chiều, nhưng em còn bé, nên hay nhõng nhẽo và đòi cõng. Do đó, cả nhà luôn tạo mọi điều kiện để Su tham gia vận động nhiều hơn nữa. Lâu lâu cả nhà sẽ cùng nhau đi ra khu vực đi bộ ven cầu Rồng, đi công viên nước chơi...

Cả nhà tôi thích nhất được đi bơi cuối tuần, bao nhiêu niềm vui đều được góp nhặt qua từng bức ảnh. Hy vọng Su lớn lên sẽ cao lớn và học thật tốt.

Cả nhà thường cùng nhau đi công viên nước chơi.

Phương Tùng