Cuộc thi ảnh 'Năng lượng cho cả nhà vui khỏe' / Thể lệ cuộc thi ảnh 'Năng lượng cho cả nhà vui khỏe'

Năm nay, trong dịp lễ chùa đầu năm, tôi cùng gia đình viếng đền Am Tiên, nơi được tương truyền là một trong ba huyệt đạo linh thiêng của đất Việt. Tôi đi chùa để cầu mong an khang, sung túc, giúp tâm hồn thanh thản. Bên cạnh đó, đến Am Tiên, gia đình tôi còn được rèn luyện kỹ năng leo núi. Đây là cách giáo dục con cái tôi về việc rèn luyện sức khỏe vào dịp đầu năm.

Tôi cùng gia đình viếng đền Am Tiên, nơi được tương truyền là một trong ba huyệt đạo linh thiêng của đất Việt.

Đỗ Minh Thuyết