Có thể quan hệ khi mang thai? / Tình dục khi có thai

Nhiều người thấy tội lỗi khi ham muốn nhiều hơn từ lúc có thai, lo quan hệ mạnh có thể gây hại cho bé, phải kiêng hoàn toàn "chuyện ấy" để em bé được khỏe mạnh và sạch sẽ... Thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trung tâm nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết, anh thường xuyên gặp những thắc mắc như trên của nhiều ông bố, bà mẹ chuẩn bị sinh con.

Theo bác sĩ, khi mang thai, tâm lý và ham muốn tình dục của cả vợ lẫn chồng đều có thể thay đổi. Một số bà bầu cảm thấy hưng phấn hơn, số khác lại hờ hững, giảm ham muốn. Sự thay đổi này cũng diễn biến khác nhau theo từng thời kỳ. Giai đoạn 3 tháng đầu, nỗi lo về nguy cơ xảy thai, thai lưu, cộng với tình trạng nghén, mệt mỏi thường khiến các bà bầu có sự giảm ham muốn.

3 tháng giữa thường là giai đoạn hưng phấn nhất khi cơ thể chị em khỏe mạnh hơn, tâm lý thoải mái, đã qua giai đoạn nghén, đặc biệt là sự thay đổi nhiều về hoóc môn sinh dục và chu kỳ tuần hoàn cơ thể. Thời gian này, lưu lượng tuần hoàn đến vùng sinh dục nhiều, tử cung, âm đạo, âm hộ tích nước lớn, hưng phấn gia tăng... làm vùng kín căng mọng, là nguồn kích thích khiến người phụ nữ nhạy cảm, sung sức.

3 tháng cuối, thai to chiếm hầu hết khoang bụng, cơ thể người phụ nữ mệt mỏi, không thoải mái, nỗi lo về sinh non lại xuất hiện... ảnh hưởng đến tâm lý về tình dục của họ.

Ảnh minh họa: On-woman.blogspot.com.

Theo bác sĩ Bắc, các bà bầu cho dù ham muốn nhiều hay ít cũng phải quan tâm đến tâm lý "đối tác". Khi vợ mang bầu đàn ông có rất nhiều thay đổi về tâm lý, dẫn đến cả thay đổi về thể chất. Về tâm lý, có người thấy vợ trở nên sexy, gợi cảm, luôn thấy kích thích. Có người lại luôn ức chế vì hình thể vợ không còn đẹp nữa hoặc lo lắng cho con. Một số người chịu đựng, chia sẻ khó khăn với vợ, gánh vác các việc nặng. Một số khác lại đi tìm cách giải quyết nhu cầu bên ngoài.

"Thật vô lý khi vợ xồ người ra, chịu nhiều vất vả, mệt mỏi để mang nặng đẻ đau đứa con yêu mà chồng lại đi tìm nguồn vui ở chỗ khác. Thậm chí một số người còn mang hậu quả như bệnh lậu, bệnh lây truyền qua đường tình dục về nhà", bác sĩ bày tỏ.

Thực tế, người chồng phải tế nhị, biết được tâm lý vợ, hiểu vợ có ham muốn hay không, có đang căng thẳng, lo nghĩ việc gì. Lúc vợ đang lo lắng về việc chuẩn bị mọi thứ đi sinh, sinh ở đâu, nhờ ai đỡ... mà chồng chỉ đòi hỏi, không quan tâm gì, dễ tạo ra sự căng thẳng giữa hai người và gây lệch pha giữa hai bên.

Bác sĩ cho biết, nhiều bà bầu cho rằng không nên quan hệ tình dục khi mang thai. Tình dục sẽ tốt cho sức khỏe và thai nghén. Thực tế, các bạn đừng lo "chuyện ấy" ảnh hưởng tới em bé trong bụng bởi thai được bảo vệ rất kỹ. Em bé nằm trong một túi ối, túi ối này lại nằm trong tử cung, tử cung có tính đàn hồi lớn, mọi lực tác động vào đây đều được chuyển hóa đi, không tác động trực tiếp tới thai.

Không có bằng chứng nào chứng tỏ bố mẹ quan hệ sẽ khiến con sinh non. Việc xảy thai, sinh non đa số phụ thuộc vào sự phát triển của chính thai chứ không phải vì bố mẹ có quan hệ tình dục hay không. Ở 3 tháng đầu, sự xảy thai thường liên quan đến rối loạn di truyền, bất đồng nhiễm sắc thể, bất đồng nhóm máu. Ở 3 tháng sau, lý do có thể do sự phát triển của thai không được tốt, đặc biệt là hoóc môn của người mẹ. 3 tháng cuối thì liên quan đến các yếu tố về nhau, ối...

Tuy nhiên, một số trường hợp nên hạn chế quan hệ là có tiền sử sinh non, xảy thai; một số có bất thường về nhau bám như bám thấp, rau tiền đạo, đang trong giai đoạn có chảy máu ở âm đạo, tử cung. Một số người có bất thường ở cổ tử cung, có thể bị hở, tạo điều kiện cho nhiễm trùng thai nghén...

"Để biết chính xác tình trạng thai nghén của mình có nên quan hệ tình dục không, quan hệ ở mức nào, ra sao, cần đi khám và tư vấn bác sĩ", thạc sĩ Bắc nói.

Dù vậy, bác sĩ cho biết, ngay cả khi rơi vào các trường hợp trên, các cặp vợ chồng vẫn có thể có những cách thỏa mãn nhu cầu đời sống gối chăn. Có nhiều cách để quan hệ tình dục ngoài cách thông thường là qua đường hậu môn, qua miệng, bằng tay... Tuy nhiên, các bà bầu tuyệt đối không nên "yêu" qua cửa sau vì dễ tạo điều kiện cho nhiễm khuẩn ngược dòng từ đường tiêu hóa ra đường sinh dục, nguy hiểm cho thai. Đường miệng cũng nên hạn chế, đặc biệt là cấm tuyệt đối thổi hơi vào âm đạo vì có thể gây tắc mạch cho mẹ, nguy hiểm cho con. Theo ông, tốt nhất là nên dùng tay kích thích những điểm hai người thích, các phần nhạy cảm.

Ngoài ra, trong tinh dịch có chất prostaglanding làm tử cung co bóp mạnh, vì vậy trong những tháng cuối thai kỳ, người chồng nên sử dụng bao cao su, tránh kích thích bé ra sớm. Trong 3 tháng đầu và 3 tháng giữa thì việc xuất tinh trong hay ngoài, sử dụng bao cao su hay không tùy thuộc vào sở thích và thói quen của mỗi cặp vợ chồng, bởi co bóp của tử cung trong giai đoạn này khi sinh hoạt tình dục hoàn toàn là cơn co bóp sinh lý, khác hoàn toàn co bóp chuyển dạ.

Một số trường hợp sau khi quan hệ, bà bầu thấy bị ra máu thì cần đi khám ngay. Bác sĩ sẽ xác định máu chảy từ đâu, âm đạo hay cổ tử cung. Nếu ra máu từ âm đạo thì có thể do động tác quan hệ mạnh hoặc có sẵn viêm nhiễm vùng này. Khi đó, các bạn sẽ được tư vấn những tư thế và cách thức phù hợp, nhẹ nhàng hơn, hoặc chỉ định việc chữa viêm nhiễm triệt để. Nếu ra máu cổ tử cung, thầy thuốc có thể cần những can thiệp chuyên sâu hơn.

"Dù vậy, các bạn cũng đừng đổ lỗi cho việc 'yêu', vì đó là bệnh lý có sẵn và chỉ cần một yếu tố thêm vào nào đó mới dẫn đến sự cố", bác sĩ Bắc chia sẻ.

Một điểm cần hạn chế nữa là không nên kích thích vào hai núm nhũ hoa của bà bầu, vì việc này có thể làm tiết ra chất oxytoxin gây kích đẻ, làm tử cung co bóp nhanh hơn, mạnh hơn. Có nhiều vùng khác thay thế điểm nhạy cảm này, chẳng hạn như hai dái tai, điểm G trong âm đạo...

Điều cần lưu ý là không nên làm động tác mạnh quá, lựa chọn các tư thế phù hợp, tạo cho cả hai cảm giác thoải mái.

Vương Linh