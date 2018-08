Số liệu này thu được từ bản dữ liệu toàn diện nhất năm 2006 về sức khỏe tinh thần của các em bé 8 tuổi, đến từ 11 bang nước Mỹ. Con số này đã tăng lên 57% kể từ năm 2002, khi các quan chức Mỹ lần đầu tiên khảo sát trên quy mô quốc gia để đánh giá nguy cơ tự kỷ ở trẻ nhỏ. Báo cáo mới cũng cho thấy số trẻ trai mắc bệnh vượt xa số bé gái. Cứ 70 bé trai thì có một em được chẩn đoán mắc rối loạn này, so với tỷ lệ một trên 315 bé gái. Tuy nhiên, các bé gái phát hiện bệnh thường có triệu chứng nặng hơn. Rối loạn tự kỷ (gồm nhiều thể) được xác định là một tập hợp các rối loạn về thần kinh, từ nhẹ như trẻ kém giao tiếp xã hội, đến nặng hơn như thiếu hụt khả năng nhận thức, ngôn ngữ và giao tiếp. Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng xu hướng tự kỷ đang gia tăng. Theo họ, một số trẻ bị "gắn mác" oan chứng tự kỷ khi bác sĩ chưa gặp được các ca bệnh thực sự. Việc số ca bệnh gia tăng cũng có thể một phần do việc chẩn đoán ngày càng tốt hơn, và thay đổi trong cách thu thập dữ liệu. Tại Việt Nam, khoa Tâm bệnh của các bệnh viện Nhi cũng ghi nhận số trẻ được chẩn đoán mắc chứng này ngày một tăng, chủ yếu là bé trai. T. An