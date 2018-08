Giám định pháp y sau đó kết luận bé bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng, dưới màng cứng, chảy máu màng mềm, dập não gây phù não nặng, tổn thương do vật tác động vào vùng đỉnh phải. Công an địa phương vào cuộc điều tra.

Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress.net hôm 16/7, anh Việt bức xúc bởi đã 8 tháng rồi mà thực hư về nguyên nhân gây thương tích cho cậu con trai đầu lòng vẫn chưa được làm sáng tỏ. “Ngày 14/7, vợ chồng tôi chỉ nhận được kết luận của công an là bé bị ngã dẫn đến hôn mê, nếu tiếp tục khiếu nại thì đề nghị gửi đơn đến Viện kiểm sát Biên Hòa", anh Việt nói.

Đại diện Công an thành phố Biên Hòa, nơi chịu trách nhiệm điều tra vụ án cho biết, công an đã đề nghị khởi tố vụ án. Nhưng theo Viện kiểm sát, hiện chưa đủ bằng chứng để khởi tố nên công an Biên Hòa vẫn phải điều tra thêm.

Sáng ngày 4/11/2009, anh Việt đưa con đến trường Mầm non Tuổi Ngọc 4 ở xã Hóa An, Biên Hòa, gửi trong tình trạng sức khỏe của bé hoàn toàn bình thường. Đến trưa cùng ngày, anh nhận được điện thoại của cô giáo báo đến trường gấp vì có chuyện.

Đến đây các cô giáo bảo đã đưa bé đến trạm y tế. Tại trạm y tế, anh thấy cơ thể con tím tái, mũi chảy ra nước màu vàng. Bé được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để được cấp cứu, sau đó vào Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai và cuối cùng là Bệnh viện nhi đồng 2 TP HCM chiều cùng ngày.

Sau chẩn đoán, các bác sĩ cho biết bé bị nứt sọ, tụ máu bầm, tình trạng sức khỏe nguy kịch phải phẫu thuật ngay trong đêm. Tuy nhiên trong quá trình mổ, sau khi lấy ra một phần hộp sọ và một phần máu bầm trong đầu, các bác sĩ không thể tiếp tục do cháu quá yếu. Bệnh nhi nằm tại phòng cấp cứu khoảng 6 ngày sau thì tử vong.

Gia đình anh Việt yêu cầu hiệu trưởng Trường mẫu giáo Tuổi Ngọc và giáo viên phụ trách lớp của bé cho biết nguyên nhân tai nạn của cháu, nhưng đều nhận được lời giải thích theo kiểu “tự nhiên thấy cháu bị như vậy”.

