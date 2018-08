Nỗi khổ người đồng tính kết hôn vì chữ hiếu / Chuyện tình cặp đồng tính nữ công khai ảnh cưới

Cụ thể là đi chơi qua đêm nhiều lần, hay đi chơi xa vài ngày liền, những việc mà từ bé tới giờ không bao giờ cháu làm cả. Khi chúng tôi hỏi về các quan hệ bạn bè thì cháu lảng qua chuyện khác hoặc nổi đóa lên để không phải trả lời. Chúng tôi nghi ngờ rằng cháu có những quan hệ lệch lạc về giới tính (tình yêu đồng tính). Vậy nhờ các chuyên gia tư vấn cho chúng tôi phải làm thế nào để cháu có thể nhận ra sự sai trái của mình và trở về với giới tính tự nhiên của cháu. (Ngô)

Ảnh: deviantart

Trả lời:

Chào bạn,

Trước đây người ta chỉ nghĩ đến giới tính nam và nữ, nhưng thực tế còn có giới thứ ba. Giới thứ ba ngày càng nhiều vì do biến đổi hệ sinh thái ảnh hưởng biến đổi di truyền. Giới thứ ba không phải do tâm lý mà do cấu trúc gene làm thay đổi một phần giới tính như hoóc môn, một bộ phận cơ thể… vì thế không thể là nam hoặc không thể là nữ.

Con gái bạn 28 tuổi, chưa có gia đình và bạn trai thì cũng bình thường, nhưng đi chơi qua đêm nhiều lần, hay đi chơi một vài ngày liền với những người đồng giới cho thấy “đồng tính” là rất rõ; nhất là khi hỏi cháu, cháu lảng sang chuyện khác tức là đã đụng đến “tâm lý nhạy cảm”. Nhưng nếu vì thế mà kết luận cháu “lệch lạc về giới tính” thì cũng chưa đúng, bởi lẽ nếu cháu bị đồng giới thì cũng có nhu cầu tình cảm, nhu cầu cảm xúc như chúng ta, chỉ khác là cảm xúc và tình cảm đồng giới.

Không thể kết luận cháu là sai trái nếu cháu bị đồng giới. Bạn hãy ngồi tâm sự với cháu như một người bạn để cháu kể tất cả cảm xúc và con người thật của cháu. Nếu cháu ở dạng biến thái, tức vẫn còn là con gái nhưng ham vui thì tế nhị để hướng cháu sinh hoạt lành mạnh; còn nếu cháu ở thể biến đổi di truyền thì phải chấp nhận đấy là tự nhiên và hướng cháu vào công tác xã hội, học tập và lao động để quên đi cảm xúc “không tự nhiên”. Đây là việc tế nhị, vì người đồng tính dễ mặc cảm với dư luận xã hội và những cảm xúc “không bình thường” ở họ.

Chúc bạn thành công.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học & Tâm lý TP HCM