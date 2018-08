15/1 là chủ nhật gần như cuối cùng của năm Tân Mão - với nhiều người đang sinh sống ở Sài Gòn, bởi ngày cuối tuần tới nhằm 21/1 (28 Tết) không ít người đã về quê đón xuân. Do đó họ tận dụng ngày nghỉ này để thăm viếng mộ phần người thân ở các nghĩa trang. Dòng người đổ đến nghĩa trang thành phố vì vậy trở nên quá tải, các con đường dẫn về nơi yên nghỉ của những anh hùng liệt sĩ, người có công Cách mạng... đông đúc đến tắc nghẽn.

Dòng người tấp nập ra vào cổng nghĩa trang TP HCM sáng chủ nhật 15/1. Ảnh: Quốc Tuấn

Anh Quốc Bảo, một kỹ sư xây dựng, đưa cả nhà đi tảo mộ từ lúc 8h sáng, đến 10h vẫn chưa đến được nghĩa trang mặc dù chỉ cách nhà chưa tới 20 cây số. Xa lộ Hà Nội sáng 15/1 kẹt cứng. "Lúc đi ôtô kẹt dài mà không có cảnh sát giao thông điều tiết; trưa về mới có công an hướng dẫn đường nên đỡ tắc hơn, nhưng cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ chúng tôi mới về đến nhà", anh Bảo cho biết.

Nghĩa trang thành phố nghi ngút khói, dòng người tảo mộ đông như trẩy hội. Đứng xếp hàng ở thùng nước công cộng chờ đến lượt lấy nước vệ sinh mộ bố, chị Trà My bày tỏ: "Chưa bao giờ tôi thấy nghĩa trang đông người như hôm nay. Như tôi mấy ngày cuối năm quá bận nên đến giờ mới ra thăm bố được". Chờ đợi quá lâu, nhiều người sinh cáu gắt, giành nhau vòi nước.

Mang theo chậu nên chị My lấy nước chứa sẵn trong các thùng khiêng về mộ bố để lau rửa. Ông xã chị mang theo đất, cây hoa mười giờ... đổ vào bồn trên mộ rồi trồng cây vào. Chồng chị My cười chia sẻ: "Từ khi bố mất tới giờ, năm nào gần Tết cả nhà tôi cũng ra nghĩa trang chăm sóc mộ cho cụ, đổ thêm đất vào 'lỗ dương', trồng cây xanh với ý nguyện mong ông yên nghỉ và phù hộ cho con cháu nhiều may mắn".

Còn bà Lụa ở Tân Bình dẫn đầu đàn con cháu tay xách nách mang cả chục túi trái cây, hương hoa bánh trái vào nghĩa trang. Đoàn người đi hết phần mộ này đến ng mộ kia, tính ra hơn chục người trong gia đình họ hàng đang yên nghỉ nơi đây. Đến mỗi nơi, họ đều lau rửa mộ, xếp trái cây và nến lên rồi thắp hương khấn vái. Vừa cắm cây hương lên mộ chồng xong, bà Lụa lại đốt thêm nén hương để cắm vào các ngôi mộ xung quanh. Bà giải thích: "Tôi muốn giữ lại nếp nhà cho con cháu mai sau, sắp Tết phải thăm viếng người thân đã khuất, lo hương khói để nhớ tổ tiên".

Bà Lụa cũng nói rằng tuổi của bà cũng đã gần đất xa trời, chỉ vài năm nữa là cũng đến lượt về với ông bà tổ tiên và "bố của mấy đứa con". "Lúc ấy lại đến lượt tôi nằm dưới ba tấc đất kia mừng rỡ đón con cháu đến thăm trong những ngày giáp Tết, giống như thời tôi còn sống. Đấy mới là đạo lý nhớ nguồn của người Việt Nam ta", bà cụ tâm sự.

Quốc Tuấn