Vào thời điểm này, khi các giải đấu đang ở lúc cao trào nhất, thời gian gắn với màn hình của ông còn nhiều hơn, đến 4 tiếng cho mỗi trận, và mỗi ngày lại có nhiều trận, đặc biệt là cuối tuần. Bà vợ, dù đôi lúc phát điên với các chương trình tivi của chồng, cũng không thể phủ nhận thực tế rằng bề ngoài trông ông chồng 57 tuổi của mình vẫn rất ổn. Nhưng thực tế lại khác. Theo nghiên cứu vừa được một nhóm nhà khoa học quốc tế tiến hành, bất kỳ ai ngồi lỳ lâu hơn 4 tiếng mỗi ngày trước màn hình giải trí như tivi, video games hay lướt web, nguy cơ đột quỵ và đột tử của họ đều tăng lên 113% và nguy cơ tử vong vì bất cứ lý do gì cũng tăng lên gần 50% so với những người dành chưa đầy 2 tiếng mỗi ngày trước màn hình. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát hơn 4.500 người Scotland trưởng thành để tìm ra khoảng thời gian họ ngồi trước tivi, chơi game hoặc trên máy tính khi không làm việc (vì đây là khoảng thời gian điển hình cho việc ngồi lâu). Những người này cũng được phân tích các hồ sơ bệnh lý trong 4 năm. "Kết quả của chúng tôi ủng hộ ý kiến cho rằng ngồi lâu làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch và tử vong sớm", tác giả nghiên cứu, Emmanuel Stamatakis, từ Đại học tổng hợp London cho biết. "Tập thể dục mỗi ngày cũng không đủ bù đắp cho những hư tổn sinh ra do thời gian ngồi lâu trước màn hình", chuyên gia cho biết. Ông cũng khuyến cáo bên cạnh việc tránh ngồi lâu, bạn nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Đây là công trình mới nhất sau một loạt các nghiên cứu về người cho thấy cơ thể chúng ta không được thiết kế để ngồi im trước một màn hình trong thời gian dài, bởi nó sẽ gây ra những tác dụng có hại với cơ thể. T. An