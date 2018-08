Từ lâu nay, giới khoa học vẫn cố công tìm ra phương thuốc để kéo dài tuổi thọ. Nó dựa trên những nghiên cứu kéo dài nhiều thập kỷ về chế độ ăn đặc biệt của các loài vật. Chẳng hạn, nếu cắt giảm lượng calo của một chú chuột 30% thì chú ta có thể sống lâu hơn 50% so với bình thường. Theo medicalnewstoday, nghiên cứu mới nhất từ Đại học St Louis ở Washington, đã tìm hiểu sự cắt giảm calo ảnh hưởng đến thân nhiệt của người (trung bình 37 độ C) như thế nào. Họ cho 24 tình nguyện viên ở tuổi 50 uống các "viên đo nhiệt" - khi nuốt vào chúng sẽ giúp đo nhiệt độ bên trong cơ thể. Những người này đã cắt giảm lượng calo ăn vào ít nhất 25% trong vòng 15 năm. Một nhóm người khác cùng độ tuổi nhưng ăn uống bình thường và một nhóm người thường chạy đường dài cũng được uống các viên đo nhiệt. Kết quả là, nhóm có chế độ ăn kiêng ngặt nghèo có thân nhiệt thấp nhất. "Trung bình, thân nhiệt của họ thấp hơn 0,2 độ C. Điều này thoạt nghe thì khiêm tốn, song đó là mức giảm đáng kể và tương tự như mức giảm mà chúng tôi quan sát được trên những con chuột ăn ít, sống lâu", trưởng nhóm Luigi Fontana cho biết. "Điều thú vị là nhóm các vận động viên, có cùng độ tuổi và mảnh mai tương tự, lại không có sự giảm thân nhiệt như vậy. Chúng ta biết rằng những người ăn ít cảm thấy lạnh hơn người bình thường, bởi vì sự trao đổi chất của họ thấp hơn và thân nhiệt thấp hơn". Tiến sĩ Fontana tin rằng việc giảm thân nhiệt là một trong những chìa khóa để kéo dài tuổi thọ. Tất nhiên, bạn không thể "đi tắt" bằng cách mở cửa sổ hoặc tắm nước lạnh - nhà nghiên cứu khẳng định - mà đó là ăn kiêng một cách vừa phải, ăn thực đơn lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng và dùng các thuốc được đặc chế riêng cho việc đó. Thuận An