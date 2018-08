Ảnh minh họa: Answers.com.

Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết, bệnh nhân Hiển nhập viện trong tình trạng vật hang bị đứt ngang bên phải. Ông đã được mổ dương vật, lấy máu đọng và khâu vùng tổn thương. Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và mới xuất viện.

Theo lời ông Hiển (Lò Đúc, Hà Nội) thì tai nạn trên xảy ra do ông thao tác quá mình khi thủ dâm.

Theo bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, dương vật được cấu tạo bởi hai hình thể trụ nằm ở hai bên lưng dương vật gọi là vật hang và một vật xốp nằm giữa bọc niệu đạo (là đường cho nước tiểu thoát ra ngoài). Vỡ vật hang chỉ gặp khi dương vật đang căng cứng. Nguyên nhân dẫn đến vỡ vật hang là do các cách giao hợp không bình thường, nhưng hay gặp nhất là do tự bẻ khi thủ dâm hoặc do bạn tình bẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, vỡ vật hang nếu không được điều trị và xử trí kịp thời, đúng cách sẽ dẫn đến những biến chứng như nhiễm trùng dương vật do máu, nước tiểu chảy lẫn vào nhau trong thương tổn phối hợp vật xốp và niệu đạo, biến dạng gập góc dương vật, dương vật mất khả năng cương cứng, rò nước tiểu ở niệu đạo... Vì thế, ngay khi gặp tai nạn này, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa nam học để được chẩn đoán đúng và điều trị phù hợp.

Vương Linh

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi