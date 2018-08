"Người hổ" đã qua đời ở tuổi 54. Ảnh: Mirror.

Sống tại tiểu bang Nevada, Mỹ, Dennis Avner mất một thời gian dài theo đuổi nỗ lực biến mình thành “người hổ”. Ông trải qua nhiều lần phẫu thuật để cơ thể trở nên giống với "chúa sơn lâm", từ răng nanh, mái tóc dài, ria mép, tai cho tới một cái đuôi giả.

Danh sách các ca phẫu thuật mà Dennis đã trải qua gồm: Chia đôi phần môi trên, kéo nhọn tai, bơm silicon vào má, trán, gắn răng nanh giả, xăm hình hổ trên người và đeo khuyên trên mặt. Quá trình phẫu thuật được thực hiện bởi Steve Haworth, một nghệ sĩ và nhà tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật chỉnh sửa cơ thể.

“Tôi là một người thuộc tộc Huron và tôi muốn tuân theo nghi thức truyền thống, đó là biến cơ thể mình thành một con hổ”, những chia sẻ của Dennis trên một trang web cá nhân. Dennis là người Mỹ lai Ấn Độ nổi tiếng với cái tên “Stalking Cat”. Hình thù kỳ dị, cộng với bộ móng tay dài, răng nanh nhọn sắc và hình xăm gần kín mặt, Dennis trở thành nhân vật được chú ý đặc biệt trong khu vực ông sinh sống.

Cái chết bí ẩn của Dennis tại nhà riêng làm dấy lên nhiều mối nghi về một vụ tự sát. Ảnh: Mirror.

Shannon Larratt, cựu biên tập viên của tờ BMEzine, bạn của Dennis đã viết về "người hổ" trên một blog cá nhân như sau: "Một con người tuyệt vời và phức tạp, ông vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống một cách đáng nể. Mới đây ông đã tự lấy đi mạng sống của chính mình ở tuổi 54”. Tờ Mirror cho biết, người ta đã tìm thấy xác của Dennis tại nhà riêng ở Tonapah hồi giữa tháng 11.

Avner làm công việc sản xuất chương trình máy tính và thường xuất hiện trên một số chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới như Ripley’s Believe It or Not!.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông đang được cảnh sát điều tra, một số suy đoán cho rằng có thể Avner đã tự sát.

Kenny Nguyễn