Anh Kish "nhìn" được bằng cách phát ra âm thanh lưỡi, rồi lắng nghe âm thanh phản xạ lại. Ảnh: ABC.

Ngay đến cha mẹ của Kish cũng không hiểu vì sao con mình có thể tìm được đường dễ dàng như vậy dù mù cả hai mắt.

Kể từ đó đến nay, ở tuổi 45, Kish đã hoàn thiện kỹ năng của mình, còn gọi là kỹ thuật định vị bằng tiếng vang. Nói cách khác, anh sử dụng âm thanh để "nhìn", giống như cách làm của loài dơi.

Trong chương trình "Điều có thể" trên kênh Discovery Channel mới đây, Kish đã chứng tỏ khả năng phi thường của mình, bằng cách tìm một quả bóng cao su ở giữa một sân bóng.

"Âm thanh giống ánh sáng ở chỗ đều là năng lượng ở dạng sóng, những sóng âm này phản xạ mọi thứ trong môi trường, và khi chúng quay trở lại, chúng thực sự mang theo dấu vết của những thứ mà chúng va chạm", Kish nói.

Theo ABC, người đàn ông sống ở California, Mỹ, cho biết não của anh đã học cách để phiên dịch âm thanh phản xạ này, và sử dụng nó để dựng nên các hình ảnh.

Kish thậm chí có thể đi xe đạp được. Ảnh: ABC.

Hiện tại, với vai trò là chủ tịch của tổ chức World Access for the Blind, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp người mù, Kish đã dạy họ cách định vị bằng âm thanh để tiếp xúc với xung quanh hiệu quả hơn và tạo sự tự do hơn cho cuộc sống của họ.

T. An