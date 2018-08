Ông Lý Chí Minh đã phải vất vả sống chung với thói quen lạ kỳ của mình trong hơn 30 năm qua. Ông nhiều khi không thể tập trung vào công việc do quá buồn ngủ, thậm chí vừa đi đường vừa ngủ. Mạng tin tức Trung Quốc dẫn lời ông Lý Chí Minh cho biết vốn là một công nhân xưởng in, mỗi khi hết ca đêm về nhà ông thường xuyên nghỉ ngơi bằng cách ngủ hoặc đọc sách. Tuy nhiên từ đầu năm 1974, chế độ ngủ nghỉ của ông bắt đầu có dấu hiệu lạ, mỗi khi đặt mình xuống thường ngủ vùi hàng chục tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày. Do thói quen kỳ dị, thường xuyên làm việc trong trạng thái lơ mơ nên hiệu quả không cao, ông Minh được cơ quan cho nghỉ hưu sớm. Kể từ đó, thói quen ngủ nhiều của ông càng nghiêm trọng hơn, kéo dài cả tháng trời. Bắt đầu từ năm 1977, ông Minh thường ngủ một mạch cả nửa năm và 6 tháng còn lại thì thức trắng. Ngay cả khi ăn cơm ông cũng ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đặt bát đũa xuống là leo lên giường ngủ ngay. “Tôi đã nhiều lần đưa chồng đến bệnh viện khám và điều trị nhưng chẳng có chuyển biến gì. Các bác sỹ sau khi kiểm tra đều kết luận cơ thể ông ấy hoàn toàn bình thường,” bà Hoàng Phượng Tiên vợ ông cho biết. Với ông Minh có lẽ khoảng thời gian không thể ngủ là vất vả, cô đơn và tẻ nhạt nhất. Ông không muốn cho mọi người biết thói quen kỳ dị của mình nên thường ngồi nghe đài, xem vô tuyến hoặc lang thang đi bộ một mình trong đêm. Hơn 30 năm qua, ông đã sử dụng hỏng 6 chiếc đài thu thanh và 2 chiếc vô tuyến. Gia đình các thế hệ trước của ông chưa từng có ai mắc căn bệnh kỳ lạ này, hai con của ông cũng hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường. Các bác sỹ cho đến nay cũng chỉ kết luận sơ bộ ông Minh có triệu chứng bất ổn về tim mạch. Theo chuyên gia y tế, một người bình thường chỉ có thể ngủ liên tục khoảng 100 tiếng đồng hồ và thức không quá 260 tiếng. Trường hợp của ông Lý Chí Minh rất hiếm gặp trong lịch sử y học. (Theo Vietnam+)