Tại khoa Nhi, Bệnh viện trung ương Huế, trong một tuần qua do rét hại nên trẻ em được đưa đến khoa điều trị tăng đột biến, chủ yếu bị các bệnh do lạnh như sổ mũi, cảm lạnh, ho, tiêu hóa… Các phòng ở khoa gần như bị quá tải với số lượng hơn 200 bệnh nhân một ngày, tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Bác sĩ Đinh Quang Tuấn, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện trung ương Huế khuyên: "Trước tình trạng rét đậm rét hại kéo dài, cha mẹ hãy giữ ấm tối đa cho con như đội mũ đeo găng len dù ở nhà hay ra ngoài, tránh ra lạnh những lúc không cần thiết…".

Người già ở Huế nhập viện trong cái lạnh. Ảnh: Trần An

Cùng với trẻ em, số người già được đưa đến Bệnh viện trung ương Huế điều trị do rét hại trong một tuần nay cũng tăng mạnh. Cụ thể, gần 500 người già đến điều trị tại các khoa Nội tim mạch, Nội thần kinh hô hấp, Nội tổng hợp lão khoa và khoa Hồi sức cấp cứu. Hầu hết bệnh nhân lớn tuổi đến từ Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị… Phần lớn họ bị tai biến mạch máu não, tắc nghẽn mãn tính phổi, xuất huyết tiêu hóa…

Theo bác sĩ Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện trung ương Huế, thời tiết lạnh, nhất là khi nhiệt độ xuống quá thấp, người già dễ bị tai biến mạch máu não, nhất là những người tiền sử cao huyết áp. Các bác sĩ khuyến cáo, khi nhiệt độ xuống thấp, người già cao huyết áp phải mặc thật ấm, hạn chế ra khỏi nhà và ăn uống đầy đủ.

Tại Quảng Trị, trong những ngày qua, bệnh nhân nhập viện đều mắc các bệnh liên quan đến thời tiết lạnh như tim mạch, huyết áp, viêm phổi, viêm phế quản… tăng gần gấp đôi so với những tuần trước.

Trẻ con ở Quảng Ngãi được bố mẹ đưa đi khám bệnh ngồi chờ đầy hành lang bệnh viện. Ảnh: Trí Tín

Trong khi đó, tại các huyện miền núi Quảng Ngãi, nhiệt độ xuống thấp đột ngột chênh lệch gần 10oC so với tuần trước nên người già, trẻ em bị viêm đường hô hấp, ho cảm lạnh tăng đột biến.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Phụ, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết: “Ba ngày qua, phòng khám khoa Nhi tiếp nhận khám hơn 300 bệnh nhi chủ yếu mắc bệnh viêm hô hấp vì giá lạnh, tăng hơn gấp đôi so với tuần trước. 50% bệnh nhi vào viện mắc bệnh đường hô hấp”.

Do thời tiết lạnh kéo dài, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi Quảng Nam cũng tiếp nhận khoảng 120 đến 140 bệnh nhi khám, nhập viện điều trị, chủ yếu các bệnh viêm đường hô hấp và tiêu chảy, tăng hơn 30% so với ngày thường. Dọc theo các hành lang khoa Nhi của bệnh viện Quảng Ngãi, Quảng Nam gần như chật cứng người, vì các phụ huynh ôm con chen chúc đi khám bệnh.

Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong mùa lạnh, theo bác sĩ Phụ, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm chăm sóc, ăn uống hợp vệ sinh, mặc đủ ấm, tránh nhiễm lạnh cho trẻ, nhất là tiết trời về chiều hoặc buổi sớm. Vệ sinh răng miệng cho bé thường xuyên để tránh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cho trẻ.

Nhóm phóng viên