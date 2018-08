Các nghiên cứu trước kia đã chỉ ra rằng có nhiều mỡ ở vùng bụng dường như làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường, trong khi nhiều mỡ ở vòng ba và đùi lại hạ thấp nguy cơ đó. Vì thế, tiến sĩ Michael Jensen (từ bệnh viện Mayo ở Rochester, bang Minnesota, Mỹ) và cộng sự đã thực hiện khảo sát trên 28 người đàn ông và phụ nữ trong vòng 8 tuần - được ăn ở mức dư thừa - để tìm hiểu mỡ tích lũy thế nào trong cơ thể họ. Nhóm nghiên cứu đo lượng mỡ trên cơ thể các tình nguyện viên trước và sau thời kỳ ăn nhiều. Họ phát hiện thấy trung bình người tham gia tăng khoảng 2,5 kg mỡ ở phần thân trên, và 1,5 kg mỡ ở phần dưới cơ thể. Theo myhealthnewsdaily.com, sự khác biệt lớn ở đây là: các tế bào mỡ quanh bụng và quả tim phình to ra, nhưng không tăng về số lượng - chúng trở thành những "kho" mỡ không lành mạnh. Ngược lại, ở vùng hông, số tế bào mỡ tăng lên, nhưng bản thân các tế bào không to ra, các tế bào này vận hành bình thường và có ích cho cơ thể. Tiến sĩ Jensen cho biết phát hiện này thách thức quan niệm lâu nay rằng số lượng tế bào mỡ trong cơ thể người trưởng thành là bất biến. Nó cũng ủng hộ quan điểm cho rằng việc tăng khả năng tạo ra các tế bào mỡ ở phần dưới cơ thể sẽ hình thành một hàng rào bảo vệ cho phần trên, và có tiềm năng giúp ngừa bệnh tật. Phát hiện cũng giúp lý giải lợi ích của việc có cơ thể hình quả lê: Tỷ lệ eo trên hông là một chỉ số tốt để dự đoán bệnh tim mạch hơn là chỉ số khối lượng BMI. T. An