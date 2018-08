Giải tỏa gánh nặng tâm lý cho vợ chồng hiếm muộn

Ngày 3/3, một tài khoản Facebook chia sẻ thông tin chị gái người này bị mất con ngay trước giờ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Theo đó, chị gái người này có thai 42 tuần tuổi, nhưng chưa có dấu hiệu sinh nên được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương để sinh mổ. Lịch mổ là chiều ngày 2/3. Sáng hôm đó, chị được chuyển vào phòng sinh để chờ mổ, người nhà không được vào cùng. Tại đây, kết quả siêu âm cho thấy, "sản phụ" không có thai nhi dù đã mang thai hơn 9 tháng.

Gia đình cho rằng bệnh viện đã làm mất con vì khi mang thai, "sản phụ" thường xuyên siêu âm. Trong lần siêu âm gần nhất (1/3), thai nhi được chẩn đoán nặng 4 kg.

Trao đổi với VnExpress, PGS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện xác nhận vài ngày trước có một phụ nữ đến bệnh viện chờ sinh nhưng khi khám, bác sĩ không phát hiện có thai. Hồ sơ bệnh án cho thấy bệnh nhân này bị vô sinh 5 năm, điều trị nhiều nơi nhưng không thành. Khi bệnh viện mời công an và gia đình đến để làm rõ sự việc, bệnh nhân mới thừa nhận do áp lực từ gia đình nên đã giả vờ mang thai để lừa mọi người.

Đây không phải là tình huống giả mang thai đầu tiên ở Việt Nam. Từng có những phụ nữ vì áp lực sinh con mà phải giả mang bầu, thậm chí đánh cắp con của người khác.

Tháng 3/2014, Thủy - một phụ nữ hơn 30 tuổi - đã vào Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) bắt cóc bé trai mới sinh của một sản phụ ở Trà Vinh. Tại cơ quan điều tra, Thuỷ cho biết đã sống như vợ chồng với một người đàn ông từ năm 2010. Một năm trước cô mang thai nhưng sau đó bị sảy. Sợ gia đình bạn trai biết sẽ không yêu thương mình, cô giả vờ vẫn mang bầu và dự định đến ngày sinh sẽ tìm cháu bé khác mang về, bảo là con mình sinh ra. Ngày 17/3, Thuỷ vào Bệnh viện Hùng Vương, xin một sản phụ bồng cháu bé đi chơi, nhưng lại mang về nhà.

Đến khi thông tin về việc bé trai bị bắt cóc ở Bệnh viện Hùng Vương được đăng tải trên nhiều báo, cô mới sợ hãi, thú thật với bạn trai và được khuyên ra đầu thú.

Công an quận 7 trao bé trai cho gia đình chị Tâm tại Bệnh viện quận 7.

Trước đó khoảng hai tháng, Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi) cũng lân la vào phòng hậu sản Bệnh viện quận 7 (TP HCM), làm quen với chị Tâm - sản phụ vừa sinh con trai. Sau một đêm nằm ngủ cạnh giường, đến sáng Trâm đã bế con của sản phụ này đi mất.

Khi bị bắt, Trâm cũng khai bắt cóc em bé là muốn mang về giả làm con mình mới sinh. Trâm cho hay từng có thai với người yêu nên tổ chức đám cưới, nhưng chỉ 3 tháng sau cô sảy thai. Lo gia đình chồng hắt hủi, Trâm vẫn giả vờ là đang có bầu. Gần đến tháng sinh, Trâm lên kế hoạch sẽ bắt cóc một em bé mang về làm con.

Theo các chuyên gia, ngoài việc mang thai giả vì áp lực sinh con, một số phụ nữ khác lại mắc chứng mang thai giả do khát con quá mức. Họ cũng có những biểu hiện giống có bầu, như mất kinh, buồn nôn buổi sáng, ngực căng, có thể tiết sữa, tăng cân, bụng to ra như có thai thật, tử cung to ra, mềm cổ tử cung… Tuy nhiên, hiện tượng này thường liên quan nhiều tới yếu tố tâm lý, gây ra thay đổi hệ thống nội tiết của cơ thể, dẫn tới việc tăng tiết các hoóc môn, làm thay đổi cơ thể giống như người mang bầu. Nhiều phụ nữ chỉ biết chứng bệnh của mình khi đến khám bác sĩ.

Tuệ Minh - Lê Nga