Sáng 15/9, tại một cửa hàng chuyên bán thiết bị an ninh trên đường 3/2, anh Nguyễn Văn Toàn, nhà ở phường An Khánh, quận 2, cho biết trước nay căn nhà 3 lầu của anh không hề có một thiết bị bảo đảm an ninh nào cả. Sau khi theo dõi diễn biến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, gia đình anh cảm thấy lo sợ và nghĩ đến chuyện trang bị thiết bị an ninh cho ngôi nhà của mình.

Sau các vụ trộm cướp, nhiều người Sài Gòn lo lắng và tìm cách trang bị hệ thống an ninh cho ngôi nhà của mình. Trong ảnh, nhân viên một công ty thiết bị an ninh đang tư vấn cho khách hàng. Ảnh: Hữu Công

"Tôi định sẽ lắp thêm một chiếc camera ngay trước cổng và thiết bị báo trộm khi có người lạ đột nhập vào nhà, đồng thời cũng sẽ xây thêm hàng rào cao thêm để ở ngoài không thể leo tường vào ban công được", anh Toàn cho hay.

Anh Hải nhà ở phường Tân Quy, quận 7, cho biết nhà của anh trước đây đã từng bị kẻ xấu đột nhập và lấy đi hai chiếc xe tay ga. Sau đó anh đã gắn một chiếc camera theo dõi phía trước cổng. Nhưng nhiều vụ trộm cướp rất táo tợn trong thời gian qua khiến anh thêm lo ngại nên quyết định tăng cường hệ thống an ninh cho căn nhà của mình hơn nữa.

"Cẩn thận chẳng bao giờ thừa, tôi trang bị thêm một hệ thống báo động khi có người lạ đột nhập, thôi thì tốn một khoản tiền để bảo đảm an ninh cho ngôi nhà sẽ an tâm hơn", anh Hải cho biết.

Chị Thanh, nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng kể, sau vụ án Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng Bắc Giang, những gia đình trong xóm chị đều có tâm lý rất lo lắng. Trong các câu chuyện thì đề tài làm sao để bảo đảm an ninh cho căn nhà của mình đều luôn được mọi người bàn tới.

"Đa số nhà cửa trong xóm đều thiết kế theo kiểu kính tràn, tức là dùng kính cường lực ở cửa chứ không làm song sắt, nhưng sau vụ án tiệm vàng mọi người đều cảm thấy sợ, chẳng may kẻ xấu nạy kính để vào nhà thì biết làm thế nào", chị Thanh chia sẻ.

Cũng theo chị Thanh, trước nhà chị có một cây xanh nhỏ thôi, nhưng mọi người đều sợ sẽ có kẻ xấu leo lên cây để nhảy vào bên trong nhà. Sau mấy lần hội họp, mọi người thống nhất yêu cầu chặt bỏ cây dù bảo vệ khu nhà đã giải thích cây rất nhỏ, mềm, dễ gãy.

Anh Nguyễn Sỹ Nhân, chủ đại lý bán thiết bị an ninh ở quận Tân Bình cho biết, thời gian gần đây số lượng người đến mua hàng tại cửa hàng của anh tăng lên đột biến. Doanh thu tháng vừa rồi của đại lý anh tăng hơn gấp đôi từ 400 triệu lên hơn một tỷ đồng.

"Có lẽ nguyên nhân do tình trạng trộm cướp ngày càng táo tợn, người dân bắt đầu nghĩ đến chuyện tăng cường an ninh cho ngôi nhà của mình hơn", anh Nhân chia sẻ.

Cũng theo anh Nhân, khách đến mua hàng gần đây đa số đều hỏi về hệ thống báo trộm và camera. Trong đó, được chọn mua nhiều nhất là thiết bị báo động thông minh có giá dao động từ 2 đến 6 triệu đồng.

Trang bị thiết bị báo trộm có nguồn điện dự phòng có thể hoạt động khi bị kẻ xấu cắt điện, cắt đường điện thoại. Ảnh: Hữu Công

"Tâm lý chung của người dân đều rất lo lắng cho sự an toàn tính mạng của mình và người thân, nên sau vụ cướp kinh hoàng, ai cũng lo lắng muốn bảo đảm an ninh cho ngôi nhà của mình", anh Quân cho hay.

Theo anh Quân, vấn đề là phòng chống như thế nào để tên trộm không dám đột nhập vào nhà, hoặc ngay khi vừa đột nhập vào nhà là đã bị phát hiện. Trường hợp kẻ xấu đã lọt vào bên trong nhà rồi hệ thống mới báo động, có khi vì sự hoảng loạn kẻ trộm có thể sát hại cả người nhà để tẩu thoát.

Ngoài ra, các hệ thống báo động chống trộm cũ bị phụ thuộc nhiều vào nguồn điện và cả đường line điện thoại. Do đó khi bị cắt điện, toàn bộ hệ thống không hoạt động được. Đó cũng là vấn đề khiến rất nhiều người lo lắng về khả năng báo động của thiết bị an ninh, không ít người lựa chọn loại thiết bị có thể hoạt động nhờ nguồn điện dự phòng.

Ngoài ra, một số người tại TP HCM cũng chọn cách bảo vệ ngôi nhà của mình theo kiểu "truyền thống" là mua chó để giữ nhà. Gia đình anh Tuấn ở phường 15, quận Bình Thạnh, tháng trước mua về một con chó đốm để canh nhà, song giống khuyển này nom cao to nhưng lại quá hiền, người lạ đến nhà chỉ vẫy đuôi mừng mà chả sủa. Anh Tuấn bèn đổi lại bằng chú chó Nhật 7 tháng tuổi. Về nhà được nửa tháng, tuần trước chú chó nhỏ lập chiến công bằng cách sủa đuổi một tên trộm mon men định chôm chiếc xe của hàng xóm.

Bà Tư, người trong xóm kể: "Tôi ở trên lầu nhìn xuống thấy tên trộm đang đi vào nhòm ngó các nhà rồi nhảy vào cổng nhà bên. Tôi chưa kịp hô hoán thì con Bo (tên chú chó) sủa dữ dội, tên kia hoảng quá chạy một mạch ra ngoài đường". Vụ trộm bất thành này diễn ra giữa ban ngày. Tên trộm không lấy được xe ở xóm bà Tư bèn ra khu phố ngoài dắt đi chiếc xe máy của một gia đình khác.

Xu hướng gia đình cần chú chó để bảo vệ nhà cũng khiến thị trường mua bán loài động vật này cũng sôi động lên rất nhiều. "Khách đến mua chó thời gian gần đây rất đông, chủ yếu là yêu cầu giống to, khỏe có thể bảo vệ được ngôi nhà tránh sự đột nhập của người lạ", anh Thanh chủ một cửa hàng bán chó trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, cho biết.

Theo số liệu thống kê của Công an TP HCM, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã xảy ra 1.241 vụ trộm. Cảnh sát đã phá 649 vụ, bắt giữ hơn 900 thủ phạm.

Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo đội phòng chống trộm cắp, công an TP HCM cho biết kẻ trộm cắp ngày càng táo tợn, song đa phần vụ trộm xuất phát từ sự mất cảnh giác của gia chủ.

"Muốn hạn chế một cách căn cơ, lâu dài thì công tác phòng ngừa phải đặt lên hàng đầu. Đừng quá chủ quan, tin tưởng quá mức vào thiết bị an ninh, chống trộm mà quên rằng bọn trộm chuyên nghiệp thì có thể phá bất cứ thiết bị nào", ông khuyến cáo.

Một số thiết bị chống trộm tích hợp đầu ghi hình và camera, hoặc hỗ trợ dùng sim card điện thoại, có khả năng hoạt động ngay cả khi bị cắt nguồn điện hay line điện thoại. Hệ thống này chạy trực tiếp trên phần mềm máy tính nên có thể giám sát từ xa qua Internet, điện thoại di động và điều khiển qua remote nên được rất nhiều người lựa chọn. Giá của một hệ thống chống trộm tích hợp kiểu này vào khoảng 15 triệu đồng, gồm một đầu ghi hình có thể xem qua mạng, 4 camera có thể quay ban đêm và một bộ báo động thông minh có gắn thêm sim điện thoại.

Hữu Nguyên