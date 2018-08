Nhà tâm lý giáo dục học Sbuttoni Gaynor cho biết, lệnh cấm trên đang được áp dụng tại các trường học ở Kingston, Tây Nam London và Surrey nước Anh.

"Tôi thấy các giáo viên dạy học sinh không nên chơi thân với một người mà nên làm bạn với tất cả mọi người. Họ không muốn các em bị tổn thương một khi tình bạn thân kia tan vỡ", Sbuttoni Gaynor nói.

"Tuy nhiên theo tôi việc một đứa trẻ muốn kết bạn thân với ai là điều hết sức bình thường. Tất nhiên khi tình bạn tan vỡ, các em sẽ cảm thấy đau đớn nhưng qua đó chúng sẽ học được cách đối diện và thích nghi với nghịch cảnh", nhà tâm lý nói thêm.

Chính sách "cấm bạn thân" đang được áp dụng tại một số trường ở Anh. Ảnh: The Sun.

Ông Russell Hobby thuộc Hiệp hội Hiệu trưởng Quốc gia Anh cũng xác nhận trên tờ The Sun rằng, một số trường đang áp dụng lệnh cấm học sinh chơi với bạn thân.

"Tôi không nghĩ lệnh cấm này được phổ biến rộng rãi, nhưng rõ ràng là nó đang được áp dụng. Thật là một điều kỳ cục. Không thể tưởng tượng nổi làm sao họ có thể cấm con người xây dựng tình bạn thân thiết. Ngay cả người lớn chúng ta kết bạn và rồi lại đánh mất tình bạn, đó là lẽ thường trong cuộc đời", ông Hobby nói.

Các thành viên của tổ chức Chiến dịch giáo dục thực tế (The Campaign for Real Education) cũng lên án quy định cấm trên là "phi lý" bởi nó đã cướp đi thời thơ ấu của học sinh.

"Trẻ em tiếp thu mọi thứ rất nghiêm túc và giáo điều. Nếu người lớn bảo chúng không được kết bạn thân thì đó là điều hết sức nguy hiểm. Theo tôi, trẻ cũng cần phải được giáo dục về những mối quan hệ trong cuộc sống", Chris McGovern phát ngôn viên của tổ chức này lên tiếng.

Thi Trân