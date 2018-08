Lời tâm sự: Hai năm trước, tôi gặp một cô gái mà khi đó tôi cho cô ta là dễ thương, trung thực, ngây thơ, tốt bụng nhất trên đời. Tôi thực sự bị hấp dẫn. Cô nàng quá tuyệt vời, vượt ngoài những gì tôi mong đợi. Không ngần ngại, tôi bắt đầu tiếp cận và hẹn hò với cô ta, thật ngạc nhiên, cô ta đồng ý ngay không hề do dự, thậm chí còn giúp tôi lên kế hoạch cho các buổi hẹn. Cuộc hẹn đầu tiên rất tuyệt vời. Cô ta là người gọi đồ ăn. Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ta gọi đúng món bít tết và khoai tây nghiền. Chúng tôi nói chuyện về đủ thứ và rất hợp ý nhau. Tôi đã nghĩ rằng nếu có một cô gái hoàn toàn phù hợp với tôi, chắc phải là cô ta, một con thỏ bé bỏng, hiền lành. Nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chỉ trong vài ngày. Cô ta bắt đầu gợi ý tới hôn nhân và con cái, tôi đang không hiểu gì thì cô ta đã chuẩn bị để ra mắt bố mẹ tôi. Khi đó, tôi mới quen cô ta được một tuần. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô ta còn mời tôi tới nhà và giới thiệu với bố mẹ rằng tôi là ‘ông xã tương lai’. Không hiểu cái suy nghĩ ấy từ đâu ra? Để mọi thứ không rối tung hơn nữa, tôi đã nói với cô ta rằng chúng tôi không nên gặp nhau nữa. Cô ta bắt đầu khóc lóc và trước khi tôi kịp nói gì đó an ủi, cô ta đã nổ tung và hét lên rất đáng sợ: "Anh không thể bỏ đi dễ dàng như thế. Anh là của tôi. Anh hiểu chưa?" Cơn ác mộng của tôi bắt đầu như thế. Kể từ ngày hôm đó, tôi như đi tàu lượn tốc độ cao. Những hành động của cô ta ban đầu chỉ khiến tôi bực mình nhưng càng về sau nó càng xâm phạm nghiêm trọng vào cuộc sống riêng của tôi. Trong vòng hai tuần sau đó, tôi liên tục nhận được những cuộc điện thoại khóc lóc lúc nửa đêm, những tin nhắn đe dọa, có lúc cô ta còn tới tận nhà, mặc bố mẹ tôi khuyên giải, cô ta vẫn lao thẳng vào phòng tôi. Tôi hiểu rằng mình đã sai khi nghĩ chỉ đàn bà mới bị quấy rối. Dù sao cũng rất may vì cô ta đã không đi quá xa và gánh nặng của tôi cuối cùng đã được trút bỏ. Trong ba tháng quen biết cô ta, tôi như sống trong địa ngục và cô ta chỉ bắt đầu thay đổi khi tôi quyết định đi công tác dài hạn ở xa. Mất gần hai năm cô ta mới quên hẳn tôi đi. Gần đây tôi đã có được động lực để hẹn hò trở lại, khi cô bạn đồng nghiệp chủ động mời tôi đi ăn tối. Tôi chỉ mong sao những điều đã xảy ra sẽ không lặp lại. Tôi muốn biết làm sao để tránh được kiểu phụ nữ đáng sợ kia? Câu hỏi này xảy đến với không ít chàng trai, khi rơi vào tình huống dở khóc dở cười là bị nàng "tấn công kiểu khủng bố". Chuyên gia của Askmen chia sẻ cách nhận biết những cô nàng 'mát' như vậy. Hãy cảnh giác Đàn ông thường mất cảnh giác khi nghĩ rằng với phụ nữ, họ chẳng có gì phải đề phòng. Nhưng với phụ nữ mới quen, bạn không biết họ có thể làm những gì cho tới khi đã qua lại với họ đủ lâu để hiểu tính tình và thậm chí đã quen biết lâu, vẫn có những điều bạn chưa biết hết. Nói chung, đàn ông thường nghĩ rằng phụ nữ lịch sự, tốt tính, không bao giờ đánh mất sự tự tôn như đàn ông khi đi chinh phục phụ nữ. Nhưng nhiều khi sự thiếu cảnh giác này của đàn ông đã khiến họ gặp rắc rối. Đàn bà cũng là con người, đã là con người thì bên cạnh những người tốt tính sẽ có những người độc ác, ích kỷ, ranh ma, và hiểm độc. Cái tốt và cái xấu luôn đồng hành, và bạn không thể vội đánh giá chính xác một con người chỉ trong phút đầu gặp mặt. Một số phụ nữ cư xử không bình thường, họ trở nên khó ưa thậm chí quá khích khi không được như ý. Những phụ nữ này ta hãy gọi là những cô nàng ‘mát dây’. Cô nàng ‘mát dây’ không giống những phụ nữ bình thường khác. Đàn ông thắp lên đam mê trong phụ nữ như thắp lên ngọn nến và giữ cho ngọn lửa yêu cháy từ từ. Nhưng với những cô nàng ‘mát dây’ thì ngay khi đàn ông ‘châm ngòi’, cô ta sẽ chuẩn bị nổ tung. Kíp nổ của cô nàng ‘mát dây’ Bộ máy sinh học của cô ta có thể sai sót ở một điểm nào đó (một sự mất cân bằng nội tiết chẳng hạn) cũng có thể do môi trường sống, gia đình tác động lên cô ta. Bất cứ phụ nữ nào cũng có thể trở nên bất thường khi đam mê cuồng nhiệt trở thành cuộc săn đuổi liều lĩnh. Một phụ nữ không có vấn đề tâm lý, sinh ra trong gia đình bình thường cũng có thể bị ‘mát dây’. Ngược lại, phụ nữ lớn lên từ những gia đình đổ vỡ, tâm lý vẫn có thể phát triển bình thường. Cách tốt nhất để biết một phụ nữ có bị ‘mát dây’ không là dựa vào hành vi của cô ta. Những dấu hiệu rối loạn tâm lý: Một số phụ nữ nhạy cảm hơn hẳn những phụ nữ khác. Đàn ông cần nhận diện những cô gái này trước khi mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, đàn ông cũng cần giải quyết khéo léo một tình huống tiềm ẩn những nguy cơ. Cô ta ghen tuông vô lý Một chút ghen tuông sẽ tốt cho tình yêu, nhưng ghen tuông vô lý và bị ám ảnh tới nỗi liên tục gọi điện kiểm tra khi bạn không ở bên là dấu hiệu bạn có cái đuôi khó chịu theo sau. Hãy cảnh giác với những cô nàng gọi điện vào lúc nửa đêm hoặc sáng sớm tinh mơ. Một số phụ nữ còn hạ mình tới mức nhờ bạn gái quyến rũ người yêu để làm phép thử và hồi hộp xem đàn ông có cắn câu không. Cô ta khiến bạn xấu hổ với mọi người Nếu cô ấy thích la hét và to tiếng cả ở nơi đông người, đó là dấu hiệu của người thích kiểm soát bằng mọi giá, kể cả việc làm bạn mất mặt để đạt được mục đích của mình. Cảm xúc hay thay đổi Nếu bạn không thể nhận thấy sự khác nhau trên nét mặt khi cô ta vui, buồn hay tức giận cũng là một vấn đề. Phụ nữ luôn chất chứa nhiều cảm xúc, nhưng không có nghĩa cô ta phải khóc ti tỉ khi không đạt được điều mình muốn. Đặc biệt cẩn thận với những phụ nữ khóc nước mắt cá sấu để uy hiếp rồi khi đạt được mục đích thì cười sằng sặc hàng tràng khiến bạn sởn gai ốc. Cô ta kiểm soát cuộc sống của bạn Màu bạn thích nhất bây giờ là màu hồng, đậu phụ ăn ngon hơn thịt bò bít tết, trượt băng nghệ thuật hay hơn bóng đá, và bạn lấm lét sợ hãi khi nhìn những phụ nữ xinh đẹp trên đường. Hãy cẩn thận với phụ nữ thích áp đặt sở thích và sở ghét của mình lên đàn ông – đặc biệt nếu cô ta nói: "Em biết anh không thích, nhưng tin em đi, những gì em làm sẽ tốt cho chúng ta. Rồi sau này anh sẽ phải cám ơn em". Cô ấy cần được quan tâm liên tục Dường như cô ta không chịu được nếu mỗi tiếng không gọi điện, nhắn tin cho bạn vài lần, di động không được thì máy bàn, không thì chat, một chu trình lặp đi lặp lại với tin nhắn quen thuộc: "Em biết anh đang trốn, nghe điện thoại đi". Rồi lại tiếp tục gọi điện, nhắn tin... Cô ta bị hoang tưởng Nếu bạn hẹn mà tới trễ dù chỉ 5 phút cũng bị cô ta soi xét từ đầu đến chân xem có gì lạ không, nếu bạn "vô tình" nhìn người phụ nữ khác một tí, cô ta đã nhảy dựng lên: "Anh thích cô ta lắm à, anh đang tưởng tượng tới đâu rồi mà cái mặt nghệt ra thế kia?"… vậy là bạn đã rơi vào tình cảnh khó khăn, rắc rối. Nếu giọng nói độc ác, lạnh lùng của cô ta vẫn tiếp chất vấn bạn, bạn chỉ còn cách im lặng để giữ an toàn và mong cơn ác mộng qua mau – thật đáng sợ nếu cô ta tức giận rồi cười man rợ. Cô ta nói dối như bản năng Cô ta chưa từng nuôi một chú chó nhỏ nào tên là Kiki. Rõ ràng bạn ngồi cạnh mẹ và bấm điện thoại để bà gọi điện mời cô ta tới dự sinh nhật bà, nhưng cô ta lại tỏ ra phật ý và phàn nàn với bạn rằng bà quên mất cô ta. Chuyện cô ta là giáo viên dạy nấu ăn thật buồn cười (cô ta thậm chí không biết luộc gà). Cô ta chối đây đẩy nhưng bạn có thể chắc chắn cô ta lén theo bạn tới tận nơi làm việc. Bạn thực sự có một vấn đề cần giải quyết. Cách xử lý: Trong những tình huống bình thường khác, bạn chỉ cần nói lời chia tay, nhưng trong tình thế khó khăn này, bạn phải cẩn thận nếu không muốn mình thêm khốn đốn. Nguyên nhân khiến cô ta hành động vô lý như vậy là bởi niềm tin rằng bạn là một nửa phù hợp của cô ta và cần phải giữ chặt bạn bằng mọi giá. Để cô ta không còn là cơn ác mộng của bạn khi đã chia tay: Đừng đối xử phũ phàng Nếu làm vậy, cô ta sẽ càng theo bạn như thiêu thân quyết lao vào lửa. Bạn càng thách thức, càng lẩn tránh khiến cô ta thấy khó lòng có được thì cô ta càng hứng thú. Hãy đối xử tử tế với cô ta; những người đàn ông tốt thường không cuốn hút được phụ nữ và đó chính là điều bạn cần. Điên hơn cô ta Nếu cô ta nghĩ rằng bạn không phải là một nửa phù hợp hoặc bạn thật điên dồ, cô ta sẽ để bạn yên. Tìm hiểu gia thế của cô ta Nếu tình huống trở nên phức tạp, bạn nên cân nhắc tới việc tìm hiểu về quá khứ của cô ta. Hỏi han bạn bè và gia đình cô ta về những mối quan hệ trước đây, nếu có thể hãy nói chuyện với bạn trai cũ của cô ta. Thật không may nếu bạn chẳng nghe được tin gì về người yêu cũ của cô ta (có lẽ anh ta cũng đã phải cao chạy xa bay). Tự bảo vệ mình Trước khi chia tay, hãy chắc chắn bạn đã làm mọi việc cẩn thận. Đừng làm điều gì khiến cô ta phẫn uất rồi muốn trả đũa bạn hoặc người yêu sau này của bạn. Hãy cẩn thận Cô ta có thể bám theo để theo dõi bạn có đi với người phụ nữ khác ngay không. Tôi khuyên bạn nên tạm dừng việc hẹn hò, yêu đương cho tới khi chắc chắn cơn ác mộng đã đi qua. Thu thập bằng chứng và nhờ tới pháp luật Nếu cô ta liên tục săn đuổi bạn thậm chí đe dọa, hãy báo điều này cho cảnh sát. Bạn cần có bằng chứng để bảo vệ mình nếu cô ta quay ra buộc tội bạn. Những bằng chứng cần thiết sẽ giúp nhà chức trách nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn nếu cần thiết. Chuyển nhà Nhờ tới chính quyền sẽ giúp cô ta thức tỉnh và ý thức được hành vi của mình, đồng thời cũng khẳng định rằng bạn thực sự không muốn gặp lại cô ta. Nhưng làm vậy chỉ có tác dụng nếu cô ta có ý thức trước pháp luật. Sau nhiều biện pháp không thành công, chỉ còn một cách là chuyển nhà và không để lại dấu vết. Bạn gái không bình thường Nếu bạn luôn phải hành động thận trọng, dè dặt hoặc chịu đựng những cơn tức giận của bạn gái - đặc biệt nếu bạn luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi thậm chí phát sợ cô ta - khả năng là bạn đang hẹn hò với một cô nàng ‘mát dây’. Hẹn hò, yêu đương luôn thú vị. Một chút trói buộc, ghen tuông là đặc trưng của tình yêu nhưng tuyệt đối nó không làm bạn nghẹt thở vì thiếu tự do. Nếu bạn thấy trước cô ta mình không có quyền gì, tiếng nói không có trọng lượng, vậy mối quan hệ đó cần được cân nhắc kỹ trước khi mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Hồ Bích Ngọc