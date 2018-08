Cũng như bao bà mẹ khác, mẹ mừng như bắt được vàng khi có những khóa học bán trú dịp hè hay gửi con về quê cho ông bà… Mẹ cảm thấy có lỗi với con quá, vì không thể dành thời gian để đưa con ra ngoài chơi trong thời gian qua, phần vì em Bu của mình còn quá nhỏ nên việc đi du lịch, dã ngoại rất bất tiện vì phải chuẩn bị quá nhiều thứ.

Anh Bi vui sướng trở thành hướng dẫn viên cho em Bu Bu.

Nhưng hè này thì em Bu đã gần 17 tháng, đi đứng vững vàng, đã hiểu được phần nào những câu “mệnh lệnh” ngắn của cả nhà nên mẹ tin là “hướng dẫn viên" anh hai Bi của mẹ sẽ có thể chăm sóc được cho em. Mẹ càng an tâm hơn khi hai con cũng được chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn khi món sữa khoái khẩu đã có dạng hộp pha sẵn, mẹ không phải mang theo bình sữa, nước nóng và mất thời gian pha như trước đây mà việc vui chơi của 2 con sẽ không bị gián đoạn nữa. Thế là mẹ cảm thấy an tâm khi con được bổ sung đầy đủ DHA ở mọi lúc mọi nơi, nhất là lúc con vui chơi, học ở thế giới bên ngoài.

Mùa hè sôi động đã được lên kế hoạch để trở thành hiện thực. Không thể nào tả được là hai cục cưng đã vui biết bao nhiêu khi ba mẹ dành nhiều thời gian để cùng hai con khám phá và trải nghiệm mùa hè sôi động. Mẹ tin hè năm nay con trai lớn của mẹ sẽ có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ trước khi vào lớp một và con trai nhỏ thì có cơ hội trải nghiệm mùa hè đầu tiên trước khi vào mầm non.

Lịch trình đã được ba mẹ lên sẵn sàng cho những ngày cuối tuần đến với nắng vàng cát trắng Phú Quốc, từng thành viên của nhà mình đều được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng. Con trai lớn của mẹ đã phải chứng tỏ vai trò anh hai trong chuyến đi, trở thành hướng dẫn viên của Bubu, khám phá thế giới xung quanh trong kỳ nghỉ hè. Mẹ tin con đã trưởng thành hơn nhiều trong vai trò mới này và Bubu chắc chắn sẽ khám phá thêm nhiều điều thú vị từ những bài học đầu đời từ anh Hai.

Anh Hai hào hứng chuẩn bị đồ đạc hành lý từ tận 3 ngày trước. Con đã biết phân loại quần áo, phụ kiện, đồ dùng cá nhân cho chuyến đi. Nhìn con trai sắp xếp đồ đạc vào vali theo từng tính năng: đồ mặc đi chơi, đồ bơi, đồ ngủ, kính thợ lặn rồi nào là bàn chải, khăn mặt… mẹ biết rằng con đã lớn nhiều và sẵn sàng để bước vào tiểu học.

Bi Bi còn phụ mẹ chuẩn bị đồ cho em và không quên nhắc mẹ mang theo kem chống nắng và mấy lốc sữa hộp pha sẵn số 4 cho con và số 3 cho em Bu Bu. Đến ngày đi, con là người dậy sớm nhất (chắc do quá hào hứng), thúc giục ba mẹ nhanh vì phải có mặt trước sân bay 1 tiếng (chắc nghe mẹ hay nói mỗi khi đi công tác). Khi lên máy bay, con biết tự thắt dây an toàn, biết đọc và hiểu các biểu tượng trong hướng dẫn an toàn khi bay và còn nhắc mẹ nhét bông gòn cho em con khỏi ù tai (mẹ thiệt tự hào về con quá đi mất)…

Ngoài những chuyến đi chơi xa, mẹ cũng cho 2 anh em đi công viên mỗi cuối tuần để em vui chơi vận động.

Còn biết bao điều thú vị khác, con đã trải qua trong suốt hành trình, những khoảnh khắc con tập em bơi, hai anh em cùng xây lâu đài cát, hay cùng vẽ nguệch ngoạc trên cát… Gia đình mình đã cùng bên nhau, đùa vui thoải mái dưới nắng hè, có biển xanh cát trắng… đó sẽ là ký ức tuổi thơ đẹp đẽ gắn bó cùng con đúng không hai con trai? Mà không phải chỉ mỗi anh Hai lớn lên, em Bubu cũng đã cứng cáp lên nhiều sau chuyến đi và cũng đã biết nói thêm một số từ mới như “cát”, “bơi”, “chơi”…

Quả thật “đi một ngày đàng, con đã học được rất nhiều sàng khôn”, hai hoàng tử của mẹ nhỉ!

Mẹ Bu và Bi

Bài dự thi: Enfagrow A+ 360˚ Brain Plus pha sẵn cùng bé khám phá ngày hè sôi động