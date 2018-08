New Zealand triệu hồi sữa nhiễm khuẩn / Thêm sữa Karicare của New Zealand nhiễm khuẩn

Đây là hộp sữa người thân tặng trong tiệc thôi nôi của Nhím, không biết nơi mua nên nhân cuối tuần đi siêu thị, chị Trâm hỏi thăm về việc đổi trả. Chị càng hoang mang hơn khi nhân viên siêu thị tỏ ra không biết gì về thông tin đổi hàng này. Đến khi mang trực tiếp hộp sữa đến một đại lý sữa trên đường Nguyễn Đình Chiểu, chị mới đổi được hàng.

“Bé đã uống liên tục mấy ngày nay rồi, không biết có sao không nữa. Giờ dùng tiếp tục sữa Abbott thì cũng ngại mà nếu đổi cũng chẳng biết loại nào an toàn để mà đổi”, bà mẹ trẻ lo lắng.

Nhiều phụ huynh đắn đo với sữa Abbott. Ảnh: Lê Phương.

Khá nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang trước thông tin sữa nhiễm khuẩn và bày tỏ sự lo ngại vì đã cho con uống. Chia sẻ với VnExpress.net, chị Hằng cho biết bé nhà chị đang dùng Similac Gain Plus IQ, khui hộp uống được 4 ngày rồi, đúng lô bị nghi nhiễm khuẩn là 2565G54119. “Hiện tại thì chưa thấy bé có hiện tượng gì lạ, mình đã ra cửa hàng sữa, nhân viên bán hàng thu lại và đã hoàn tiền cho mình. Lo quá nên mình đã cho bé uống sữa khác để yên tâm”, chị cho biết.

Anh Hùng, chủ cửa hàng sữa trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2, TP HCM, cho biết từ sáng 4/8 có một số bà mẹ mang sữa đến đổi cho con. “Chúng tôi đã nhận được thông báo của công ty sẽ đổi lại sữa cho tất cả khách hàng, bất kể sữa còn nguyên hay khách hàng đã bật nắp sử dụng”, anh Hùng chia sẻ. Anh cũng cho biết lượng sữa Abbott bán ra giảm nhẹ so với những ngày trước.

Tại Hà Nội, anh Minh chủ cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em trên phố Nguyễn Sơn, Gia Lâm, cho biết trong ngày 4/8 nhà phân phối đã thu hồi 34 hộp sữa Similac GainPlus EyeQ mới số 3 dành cho trẻ 1-3 tuổi loại hộp 400g và 900g còn lại tại đây. Có vài khách mang sữa đến đổi hoặc lấy lại tiền.

"Khách tỏ ra khó chịu, bức xúc hỏi trách nhiệm của công ty, con họ đã trót uống sữa thì có bị sao không... May sữa mới, cửa hàng mới nhập nên số lượng khách mua không quá đông", anh Minh cho biết.

Chủ một đại lý sữa trên phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, cũng cho biết, công ty đã đến thu hồi hơn 100 hộp sữa. Cửa hàng mới nhận 25 thùng sữa loại này cách đây khoảng 10 ngày. " Khách đến đổi, chúng tôi đều xin tên, địa chỉ, số điện thoại để có vấn đề gì có thể liên hệ", bà chủ cửa hàng này cho biết.

Động thái chủ động thu hồi và đổi lại sữa của Abbott Việt Nam từ ngày 4/8 được nhiều bạn đọc chia sẻ là "làm đúng trách nhiệm của nhà sản xuất". Tuy nhiên cũng có một số độc giả bức xúc. Chị Kim Dung phản ánh: "Con mình từ nhỏ đến 2 tuổi chỉ uống sữa của hãng này mà không hề đổi sữa khác, một tháng qua uống mấy hộp Simillac Gain Plus. Uống xong cũng vứt mất hộp, còn gì mà kiểm tra nữa".

Bạn đọc Thaotran đề nghị: “Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, trước giờ mình rất tin tưởng sữa Abbott, giờ đây mình lo con mình quá”.

Ngày 4/8 Abbott Việt Nam thông báo thu hồi và đổi, trả lại 10 lô sữa Similac GainPlus EyeQ dành cho trẻ 1-3 tuổi xuất xứ từ New Zealand vì nghi nhiễm khuẩn. Động thái này xuất phát từ việc nhà chức trách New Zealand phát hiện có vi khuẩn Clostridium gây ngộ độc thần kinh, liệt cơ, trong sữa dành cho trẻ nhỏ do hãng Fonterra sản xuất. Số sữa này đã được xuất khẩu sang một số nước trong đó có Việt Nam. Hiện chưa rõ lượng sữa Similac nghi nhiễm khuẩn đã và đang bán ở thị trường là bao nhiêu. Số sữa này nhập vào Việt Nam từ tháng 7 đến nay.

Cục An toàn thực phẩm sáng nay cũng cảnh báo sữa Karicare của New Zealand cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium. Các rà soát của Cục cho thấy loại sữa này chưa đăng ký bán ở Việt Nam.

Lê Phương - Phương Trang