"Cả nhà đóng chặt cửa, nằm im trong phòng để tận dụng nốt hơi mát còn lại vì dù nửa đêm nhưng ngoài trời vẫn nóng hầm hập. Khu này ít khi mất điện nên nhà không chuẩn bị gì, chẳng có quạt tích điện hay quạt nan", chị Nga, Nghĩa Tân, Hà Nội, chia sẻ cảnh mất điện của gia đình lúc nửa đêm qua.

Sau 15 phút ngột ngạt trong phòng, vợ chồng chị tính đưa con ra nhà nghỉ ngủ cho mát nhưng đang đợt thi, biết các phòng trọ đã chật người nên đành ở nhà. "Đến lúc không thể chịu được nữa, cả nhà định sơ tán sang nhà người quen ở khu khác thì có điện lại", chị Nga kể.

Hôm nay, chồng chị Nga đã phải đi mua ngay một chiếc quạt sạc để đề phòng trường hợp tiếp tục mất điện.

Đêm 30/6 và 1/7, một số khu vực ở Hà Nội như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đông Anh… liên tục mất điện trong khoảng thời gian 15-30 phút, có nơi kéo dài đến hàng giờ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ gia đình.

Mất điện là cực hình với nhiều gia đình trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Kiên Cường.

Nhà cũng bị mất điện lúc 23h hôm qua, cô nhóc hơn một tuổi của chị Vui (Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội) vừa chợp mắt đã bật dậy khóc vì nóng nực. Suốt hơn một giờ bị cắt điện, trẻ con, người già khu nhà chị ở đổ ra đường, ầm ầm như chợ vỡ. "Trẻ con nóng khóc, mồ hôi ướt hết cả người, xót ruột lắm. Bực nhất là bị cắt điện mà không được báo trước và không biết lúc nào sẽ có lại. Cả ngày đi làm, tối đến lại nơm nớp không biết có bị mất điện không, thực quá sợ cảnh này", chị Vui nói.

Chị Vui cho biết, ngõ cạnh khu nhà chị 2 ngày trước còn mất điện suốt đêm, cả khu đổ ra đường ngồi nói chuyện cho đỡ ngột ngạt, một số khác vào nhà nghỉ ngủ nhưng không còn phòng vì quá đông.

Gia đình chị Đào, Từ Liêm, Hà Nội, nửa đêm qua phải mang con đi tắm vì không có cách nào khác giúp bé làm mát. "Điện mất, trời quá oi nóng, chiếu lau bằng nước mát xong lại phả hơi nóng hầm hập, bố mẹ quạt, thằng con hơn hai tuổi vẫn không chịu, hết khóc rồi kêu ngứa chỗ nọ, đau chỗ kia, cuối cùng phải cho con vào phòng tắm dội nước lúc một giờ đêm", chị Đào kể.

Người mẹ cho biết, mấy hôm trời nắng nóng thế này, mỗi ngày chị tắm cho con đến 5-6 lần. "Trẻ con nghịch luôn chân tay, không chịu ngồi trước quạt nên mồ hôi nhễ nhại rồi rôm sảy ngứa ngáy không chịu được là kêu khóc, lúc đó chỉ có tắm nước mát là dịu được một chút", chị Đào giải thích.

7h sáng trời đã nắng chói chang khiến những người ra đường phải che chắn. Ảnh: MT.

Mang bầu gần đến ngày sinh, chị Ngọc Lan (Mai Dịch, Hà Nội) mệt mỏi tới mức muốn ngất vì thời tiết nóng bức mà thỉnh thoảng điện lại bị cắt. Chị Lan cho biết, vợ chồng chị thuê nhà đợi sinh nên nắng nóng cũng không dám về quê. Mẹ chồng chị ở quê ra chăm, thương con dâu nên mỗi ngày bà cụ lau nhà hàng chục lần, rồi lần khăn ướt lau giường chiếu.

"Mẹ cũng ngột ngạt lắm, vì ở quê nắng nóng nhưng cũng thoáng mát hơn, giờ suốt ngày bí bách trong gian nhà một tầng 17 m2 hầm hập hơi nóng. Nhưng bà không than lời nào, lúc nào cũng nói chỉ thương con dâu sắp sinh mà còn chịu khổ", chị Lan chia sẻ.

Đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, việc cung cấp bị gián đoạn trong đêm 1/7 tại Cầu Giấy và một số khu vực lân cận là do một đơn vị thi công xây dựng đào trúng cáp ngầm trung thế. Ngoài ra, do miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C, nhu cầu sử dụng thiết bị điện lớn khiến sản lượng tiêu thụ ở mức cao, gây ra hiện tượng mất điện do quá tải cục bộ. EVN Hà Nội khẳng định, đã hoãn toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 15/7, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, tại Hà Nội từ ngày 27/6 đến nay, nhiệt độ liên tục ở mức cao (trên 38 độ C) và mỗi ngày một tăng. Ngày hôm qua tại một số nơi nhiệt độ còn lên tới trên 40 độ C. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, ít gió, 7h sáng trời đã nắng chói chang, 18h chiều ra ngoài vẫn còn bỏng rát...

Vương Linh