Các mẫu nước uống đóng chai (còn gọi là nước tinh khiết) được Chi cục lấy ngẫu nhiên trên thị trường. Sản phẩm do các cơ sở trên địa bàn tỉnh sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm Quảng Ngãi cho thấy, gần 20 mẫu nước đóng chai có chứa trực khuẩn mủ xanh (tên khoa học là Pseudomonas) - loại vi khuẩn gây nhiều biến chứng nguy hiểm cho người. Theo các chuyên gia, loại vi khuẩn này bị cấm không được xuất hiện trong nước uống vì đây là loại vi khuẩn phổ biến gây bệnh ở động vật và con người. Trực khuẩn mủ xanh phá hủy các mô của người bị suy giảm hệ miễn dịch, gây ra viêm nhiễm và nhiễm trùng huyết. Nếu trực khuẩn mủ xanh xâm nhập vào các cơ quan thiết yếu như phổi, đường tiết niệu và thận sẽ gây ra những hậu quả chết người. Nguyên nhân nhiễm trực khuẩn mủ xanh là do qui trình sản xuất của các cơ sở không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trí Tín