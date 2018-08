Sau khi Ninh Thuận lần đầu tiên công bố dịch vào tuần trước, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh tình nguyện giúp dập dịch. Biện pháp của ông là dùng anolyte (nước ozôn, tạo ra từ quá trình điện phân muối) để vệ sinh nơi ở, quần áo, tắm rửa cho trẻ, cho bé súc miệng hoặc uống, kết hợp với dùng nước chanh tươi, vitamin B1... Sau vài ngày, một số trẻ áp dụng cách chữa này đã bớt bệnh.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia y tế và nhà khoa học bày tỏ sự quan ngại vì chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả. Họ cho rằng cần có thử nghiệm phương pháp chữa tay chân miệng bằng nước ozôn, chưa nên áp dụng ngay trên người.

Một phụ huynh tại Ninh Thuận vui mừng khi bệnh tay chân miệng của con đỡ hẳn sau vài ngày sử dụng dung dịch anolyte để vệ sinh, súc miệng. Ảnh: Ninh Sơn

Trong khi các chuyên gia y tế còn e ngại, thậm chí phản đối cách chữa tay chân miệng bằng nước ozôn của tiến sĩ Khải thì không ít người bày tỏ sự ủng hộ, mong mỏi Bộ Y tế nhân rộng để dập dịch cứu trẻ. Họ cho rằng trong khi chưa có cách chữa hữu hiệu, mà số bệnh nhi mắc và tử vong tăng lên từng ngày, thì việc dùng nước ozôn là cần thiết và không có lý do gì để phản đối. Trong khi đó hiệu quả đã thấy, không gây hại và không tốn kém.

Viết cho VnExpress.net, độc giả PNH cho rằng nên áp dụng đại trà cách chữa này. "Sử dụng dung dịch điện giải để lau người, rửa vết thương là giúp chống bội nhiễm ngoài da, giảm thiểu rủi ro nhiễm trùng khi cơ thể bé đang yếu do bệnh chân tay miệng. Còn bệnh là do virus gây ra và hiện không có phương pháp điều trị, chủ yếu là điều trị đối phó như chống bội nhiễm, nghỉ ngơi bồi dưỡng để cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch. Do đó việc chống nhiễm trùng ngoài da là cực kỳ đúng đắn".

"Nguyên tắc của y học là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Việc sát trùng ngoài da có nhiều phương pháp ai cũng biết như dùng cồn, nhưng cồn thì có mùi, dễ bay hơi. Dùng cồn để sát trùng thường xuyên rõ ràng là khó chịu hơn dùng nước điện giải", độc giả này phân tích.

Còn độc giả Nguyễn Hoài Châu chia sẻ: Hàng chục nước có nền y học hiện đại đã dùng anolyte để khử trùng vật dụng trong bệnh viện, trong gia đình và môi trường... trong các đợt phòng chống bệnh dịch cho người hoặc vật nuôi. Trên Internet thông tin này đầy rẫy, chỉ cần nhấp một vài từ khóa là có ngay hàng chục tin.

"Bộ Y tế đề nghị dùng cloramin B 2% để khử khuẩn. Các nghiên cứu đã khẳng định anolyte với hàm lượng clo hoạt tính đến 100-200 phần triệu (ppm) có tác dụng diệt khuẩn mạnh hơn cloramin B hàng chục lần mà không gây mùi khó chịu như hóa chất này. Cloramin B là hóa chất nhập khẩu và có thời hạn sử dụng nhất định; còn anolyte được sản xuất từ nước muối ăn với giá rẻ hơn cloramin B nhiều lần. Do đó để phòng chống bệnh tay chân miệng lan truyền trong bệnh viện cũng như trong cộng đồng thì nên phổ biến dùng anolyte rộng rãi để đạt hiệu quả cao hơn", bạn đọc Nguyễn Hoài Châu viết.

"Tôi đã theo dõi việc dụng sử dụng nước ozôn của tiến sĩ Khải từ nhiều năm trước, đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin về tác dụng của loại nước này. Nước anolyte có tính hoạt hóa cực cao khi mới sản xuất và giảm dần theo thời gian, và sẽ trung hòa thành nước muối loãng thông thường sau một thời gian, vì vậy khi sử dụng anolyte không để lại bất kỳ dư lượng hóa chất nào", anh Thái viết.

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cũng bày tỏ sự cảm phục trước nhiệt tình và sự tận tâm của "ông già ozôn", dù chưa rõ hiệu quả đến đâu.

"Riêng hành động của bác tuổi cao vào vùng dịch bệnh giúp bà con cũng để nhiều nhân vật có trách nhiệm phải nhìn lại vị trí của mình, chưa nói là nước của bác có tác dụng hay không với dịch bệnh. Kể cả bác cho bà con uống nước lọc nhưng tinh thần của bác đã cổ động cho nhiều người", độc giả tên Nam chia sẻ.

Bạn đọc Dong thì cho rằng việc "đòi hỏi phải có luận chứng khoa học đầy đủ về hiệu quả điều trị lâm sàng là hoàn toàn đúng đắn nhưng chắc chắn cần rất nhiều thời gian. Mặt khác cũng cần phải thấy rõ là có nhiều phương pháp điều trị phi truyển thống, chữa mẹo rất hiệu nghiệm mà không hoặc chưa giải thích được cơ chế rõ ràng về mặt khoa học. Vì vậy đừng vội võ đoán bác bỏ, chê bai mà cần có thái độ cầu thị, trân trọng, chí ít là với tâm huyết, tấm lòng của bác Khải".

Không ít bạn đọc bức xúc trước việc tiến sĩ Khải đã không được tiếp tục chữa bệnh tại Ninh Thuận, do tỉnh ngại Bộ Y tế. "Dịch bệnh cũng là giặc, mà giặc đến nhà thì có quy định nào chỉ những người nào được trang bị súng của nhà nước mới được bắn giặc không? Dịch tràn lan bao lâu mà giờ này các vị vẫn ngồi đó nghiên cứu", bạn đọc pvt viết.

"Nước ozôn có thể chỉ chữa được một số trường hợp, không phải là mọi trường hợp, cách điều trị của Bộ Y tế cũng vậy, tại sao Bộ lại không cho phép? Tôi nghĩ cứ để tiến sĩ Khải chữa bằng nước ozôn, cứu được thêm cháu nào hay cháu đó. Đây là chuyện cứu người chứ đâu phải cuộc tranh tài?", bạn đọc TS.Nguyễn Thanh Giang góp ý thêm.

Đứng về góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Văn Hà, nguyên Phó trưởng phòng công nghệ điện hóa môi trường, Viện công nghệ môi trường (Viện KHCN Việt Nam) cho biết, từ hơn 10 năm trước, đơn vị này đã nghiên cứu ứng dụng dung dịch anolyte để làm chất khử trùng cho nhiều đối tượng, trong đó có khử trùng bệnh viện.

Theo ông, anolyte là chất khử trùng có nhiều tính năng đặc biệt mà rẻ tiền, dễ điều chế (chỉ cần điện và muối ăn), có tính an toàn cao cho con người và môi trường.

"Không có chất khử trùng nào tốt bằng anolyte. Tất cả chất khử trùng khác đều không uống được, nhưng chất này uống vào cũng không độc. Chúng tôi từng làm thí nghiệm dùng dung dịch này cho uống và tiêm vào chuột với liều cao nhất có thể mà cũng không sao", ông Hà nói.

Ông cho biết, tại một số nước như Nga, Nhật, Anh... dung dịch này được cho phép sử dụng rộng rãi trong bệnh viện và kết luận mức độ nhiễm khuẩn bệnh viện đã giảm đáng kể so với trước kia khi dùng các phương tiện khử trùng khác.

"Bất kỳ chất khử trùng nào cũng không chữa được bệnh, nhưng rõ ràng anolyte có thể hỗ trợ tốt trong quá trình điều trị một số bệnh vì nó không chỉ có tác dụng khử trùng, khử khuẩn mà còn hỗ trợ việc lên da non, trong khi các chất khử trùng khác thường phá hủy mô vết thương", chuyên gia nói.

Nhà khoa học này cho biết, trong đợt dịch SARS bùng nổ, Viện khoa học môi trường đã cung cấp thiết bị điều chế anolyte cho các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Hiện tại, việc này vẫn được tiếp tục. "Tiếc là dù công nghệ đơn giản, rẻ tiền, có khả năng phòng dịch tuyệt vời, anlyte lại chưa được ngành y tế quan tâm", ông nói.

Nhiều nghiên cứu, thử nghiệm đã chứng minh rằng anolyte đạt được kết quả tuyệt vời khi được thử nghiệm chống lại các virus gây bệnh. Theo đó, hiệu quả chống vi khuẩn của anolyte cao gấp 100 lần so với thuốc tẩy. Thử nghiệm được thực hiện bởi quân đoàn thủy quân Mỹ cũng xác nhận rằng các bào tử bệnh than đã bị giết ngay lập tức khi tiếp xúc với anolyte. Anolyte giết chết các vi sinh vật không mong muốn bằng cách phá hủy cấu trúc vật lý của các tế bào, phá vỡ ADN của tế bào. Tuy vậy, dung dịch này an toàn cho người, động vật và môi trường. Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận cho sử dụng anolyte trong đóng gói thịt (rửa sạch thịt) và nhà máy chế biến như một giải pháp thay thế cho clo. Trong lĩnh vực y tế, chất này được ứng dụng trong khử trùng các bề mặt cứng trong thiết bị y tế và được sử dụng trong nha khoa. Tại EU, dung dịch này được chấp thuận xử lý nước uống. Ngoài ra, anolyte được ứng dụng trong khử trùng nước sinh hoạt, khử trùng hồ bơi, trong nuôi tôm, các ngành công nghiệp chế biến, bảo quản rau quả...

