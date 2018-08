Giải oan nhờ ADN / ADN vạch mặt những ông bố chối bỏ con

"Trung tâm này thật nguy hiểm cho chúng tôi. Từ khi biết đến cái xét nghiệm ADN này, lúc nào tôi cũng lo sợ, sợ sự thật bị phơi bày, sợ hạnh phúc gia đình sẽ vỡ tan ngay nếu chồng nghi ngờ mà đòi đưa con xét nghiệm...", chị Uyên tâm sự rất thật với bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội. Đây chỉ là một trong số không ít phụ nữ hoang mang khi không biết chính xác bố của con mình là ai, và phải nhờ tới khoa học kỹ thuật cao xác định.

32 tuổi, chị Mỹ Uyên được nhiều người ngưỡng mộ vì vẻ ngoài xinh đẹp rạng ngời, một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp đầy triển vọng. Thế nhưng, trong lòng chị đang đầy bão tố sau lần say nắng với chàng sếp trẻ. Chị cho biết, sau khi sinh bé đầu, chị đi làm ở công ty mới và vì còn trẻ, ngại mọi người hỏi chuyện chồng con, chị luôn cất nhẫn cưới trong ví. Sau đó, vì tính chất công việc thường xuyên phải gặp gỡ và đi công tác cùng sếp, hai người đã nảy sinh tình cảm và thường xuyên vui vẻ với nhau.

Trong quãng thời gian đó, chị Uyên phát hiện mình có bầu bé thứ hai. Bản thân chị không xác định được đó là con của chồng hay người tình. Không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mối quan hệ ngoài luồng, chị và sếp vẫn quấn quýt bên nhau, mặc dù chị vẫn yêu chồng và không bao giờ muốn ly hôn vì anh rất tốt.

Nhân viên Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền đưa mẫu vào thiết bị phân tích. Ảnh: NTN.

Biết đến dịch vụ xét nghiệm ADN, mấy tháng trước, chị Uyên bí mật lấy mẫu tóc của hai đứa con đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy hai bé là chị em cùng mẹ khác cha. Vẫn hy vọng đó là sự nhầm lẫn, chị tiếp tục sắp xếp để lấy được mẫu máu của con và của sếp để làm xét nghiệm, cuối cùng nhận kết luận: quan hệ cha con.

"Giờ tôi chỉ biết cố gắng giữ sao cho việc này không bị lộ. Chồng tôi rất hiền lành và quý con, cũng may hiện giờ hai đứa khá giống nhau và giống mẹ nhiều nên chưa ai nghi ngờ gì, chỉ sợ thằng nhỏ sau này lớn lên lại có những nét giống sếp thì gay to. Trước mắt, tôi phải rời khỏi sếp bằng cách chuyển cơ quan", chị Mỹ Uyên tâm sự.

Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền cho biết, đa số khách hàng của bà là những người đàn ông muốn xác định quan hệ cha con với những đứa trẻ do người phụ nữ họ nghi ngờ sinh ra. Tuy nhiên, hiện ngày càng nhiều phụ nữ cũng bí mật tìm bố cho con vì chính họ không xác định được, khi cùng thời gian họ đã quan hệ với hai người đàn ông, thậm chí nhiều hơn. Có người do lối sống buông thả, nhưng cũng có người chỉ vì một phút ngã lòng, để rồi sau đó sống trong nơm nớp sợ hãi.

Trường hợp của chị Thục (Tây Hồ, Hà Nội) là một điển hình. Có con lần đầu sau hơn 2 năm kết hôn, thay vì vui mừng hạnh phúc, chị Thục luôn thấy bồn chồn, thấp thỏm. Nhìn chồng chăm con từng ly từng tí, yêu con và thương vợ hết mực, chị lại càng lo sợ đứa con có thể là bằng chứng cho lần phản bội của mình. Người phụ nữ xinh đẹp và sớm thành đạt trong sự nghiệp này cho biết, trước khi có bầu không lâu, đúng vào ngày sinh nhật mình, chị đã ngã vào tay người đàn ông khác. Hôm đó, giận chồng vô tâm quên ngày sinh của vợ, chị đã uống bia say rồi gọi điện cho một anh bạn - vốn từng say mê và theo đuổi chị suốt mấy năm trước. Và lần đó, chị đã qua đêm trong khách sạn cùng anh ta.

Ngày hôm sau về nhà, thấy chồng đi công tác về hớt hải tìm, rồi quỳ xuống xin lỗi, vì bận công việc nên lỡ quên sinh nhật vợ, chị thấy vô cùng hối hận. Mối quan hệ ngoài luồng đã chấm dứt ngay sau đó, nhưng chị lo sợ khi chẳng bao lâu sau phát hiện mình có thai. Sau khi sinh, không chịu được sự thấp thỏm trong lòng, chị Thục nghĩ ra một kế hoạch sắp xếp để lấy được mẫu máu của chồng và người đàn ông mình từng qua đêm đem đi xét nghiệm ADN với con. Thật may mắn, đứa con là của chồng chị.

"Kết quả này giúp tôi trút bỏ được nỗi lo đeo bám bấy lâu. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm, không bao giờ làm tổn thương chồng nữa", chị Thục chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết, không ít cô gái đôi khi chỉ vì chút ngã lòng hay hờn ghen song có thể để lại hậu quả khiến họ phải ân hận cả đời. Trong những phụ nữ tới xét nghiệm ADN xác định bố cho con, hay gặp nhất là các cô gái muốn bí mật nhờ phân tích nước ối để tìm bố cho thai nhi trong bụng, từ đó có phương án xử lý. Trường hợp của My, 26 tuổi (Hải Phòng) khiến bà nhớ mãi.

Nhận kết quả xét nghiệm ADN cái thai trong bụng là của chồng, My ôm mặt òa khóc. Chỉ vì chút hờn ghen, đời cô gái xinh đẹp đã rẽ sang trang khác. Theo lời My, cô từng có mối tình đầu vô cùng lãng mạn. 6 tháng trước, My choáng váng khi phát hiện người yêu có quan hệ với một cô gái khác. Mặc dù anh hết lời xin lỗi và nói đó chỉ là phút bồng bột trong khoảng thời gian đi công tác xa, nhưng My không nghe. Cô không tha thứ và quyết liệt chia tay, rồi ngay sau đó ngã vào vòng tay một thiếu gia từng theo đuổi cô đã lâu. My muốn tổ chức đám cưới gấp và anh chàng hân hoan đồng ý ngay.

Sau đám cưới, My sống bên cạnh chồng như cái xác không hồn. Cô cũng tắt luôn điện thoại vì không muốn liên lạc với bất cứ ai. Anh chồng, dù từng chết mê chết mệt cô, nhưng khi biết mình chỉ là sọt rác để vợ ném hận tình vào đó, đã trở nên chán đời, bỏ đi tối ngày, chỉ về nhà khi say khướt.

My đau khổ trong cuộc sống hôn nhân bất hạnh và nỗi nhớ người cũ da diết. Cô đã liên lạc lại và biết anh vẫn yêu và sẽ mãi đợi cô. My quyết định ly hôn chồng nhưng cô lại không biết bố đứa con đang nằm trong bụng mình là ai, vì sau hơn chục ngày trao thân cho mối tình đầu, cô lại trở thành vợ của người khác. Cô đã nhờ bác sĩ khoa sản chọc cho 3cc nước ối để đi làm xét nghiệm ADN.

Thời gian đợi kết quả vô cùng căng thẳng, cô chỉ mong đứa trẻ trong bụng là con của tình cũ, nếu không cô không biết phải tính sao. Và kết quả đã không thuận theo mong mỏi của cô, bé chính là con với người chồng cô vừa ly hôn. Ôm tờ kết quả xét nghiệm, My gục đầu khóc nức nở. Cô không biết sẽ phải làm gì để thay đổi cuộc sống đầy bế tắc chỉ do sự dại dột và bốc đồng của mình.

Vương Linh

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi.